Работа в авто, транспорте и логистике в Ленинском районе Минска
Договорная
Маляр-подготовщик
Минск, Ленинский
Договорная
Маляр-подготовщик
Требование к кандидату: Без вредных привычек Ответственный Пунктуальный Трудолюбивый Должностные обязанности: Подготовка и покраска кузовных деталий Разборка/Сборка элементов кузова Поддержание часто...
Минск, Ленинский
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
2 700 р.
Требуется автослесарь, автомеханик
Современный автосервис расширяет штат сотрудников и ищет себе в команду автомеханика. Требования к специалисту: желание работать и зарабатывать; аккуратное бережное отношение к инструменту и оборудова...
Минск, Ленинский
2 500 р.
Автослесарь
Требуется автослесарь на СТО. Требования: ремонт и обслуживание легковых автомобилей (замена ремней ГРМ, замена масла и др.технических жидкостей, ремонт подвески и т.п.). Желательно знание шиномонтажн...
Минск, Ленинский
2 000 р.
Водитель-курьер на личном авто, пеший курьер
Ищем сотрудников службы ДОСТАВКА ЯНДЕКС. Пеших курьеров Курьеров на своем авто Мы предлагаем: -13% комиссия Парка (Первые 2 недели 11%) -быстрое оформление -обучение -парковая поддержка 24/7 -выплаты...
Минск, Ленинский
500 р.
Администратор системный
Обеспечение бесперебойного функционирования локальной сети учреждения, программного обеспечения, компьютерного оборудования и электронного оборудования парковок. Установка, диагностика и ремонт комму...
Минск, Ленинский
2 500 р.
Автослесарь
Автосервис в поиске автослесаря. Требование к кандидату: желание работать и зарабатывать. Проточка дисков, замена ГРМ и ходовой части.
Минск, Ленинский
2 500 р.
Требуются на работу на шиномонтаж
Требуется на работу, на шиномонтаж Зарплата 30% от кассы Примерно от 1200-2000р на сезоне 4000-4500р 2ой велосипедный переулок 32А Бабушкино 17/5 Трастенецкая 13
Минск, Ленинский
2 500 р.
Требуются сотрудники на шиномонтаж мойку
Набираем вменяемых парней в команду! (Нужны те кто хочет и готов зарабатывать!) Все шиномонтажи на всем оборудовании, правка/раскатка дисков, аргон, станки грузовые легковые График составляется исх...
Минск, Ленинский
2 500 р.
ВАКАНСИЯ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИК НА НАШ ШИНОМОНТАЖ. УЛ. Бородинская, 2Б. (Р-н Лошица, Камвольный комбинат) Полная занятость, полный день. (с 08.00 до 20.00, 2 через 2). График можно согласовать, но работник нужен н...
Минск, Ленинский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка. Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс, Убер такси. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.
Подключение водителей на личном грузовом авто (до 2,5 тонн) к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - е...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси. Яндекс доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на ...
Минск, Советский
1 600 р.
Требуется водитель кат В
Требуется водитель кат В для доставки алкогольной продукции по магазинам Минска и области.Официальное трудоустройство.ЗП от 1600
Минск, Центральный
Договорная
Водитель арендного автомобиля под Uber
Компании требуются водители для арендных автомобилей для работы в такси. Работа на автомобилях под эконом, комфорт и комфорт +. По вашему желанию можем оклеить машину под любую службу города. У всех а...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развоза продукции (краска, шампанское и прочее -не хлеб и молоко) по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко Дейли кат. В. цельномет. 2010г....
Минск, Фрунзенский
2 200 р.
Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развозки молочной продукции по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко 2008 г (рефрижератор). Загрузка утренняя (5.30-7.00). Работа 5 дней в ...
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Водитель такси
ООО ЛаинИмпериам приглашает на работу Водителей Яндекс такси. Мы предлагаем удобный и комфортный график работы.График подбирается индивидуально для Вас нашим менеджером. Открыт набор на графики: День...
Минск, Центральный
1 800 р.
Продавец бывших в употреблении автозапчастей/кладовщик на склад
Авторазбоке по продаже б/у запчастей vw, audi, skoda (автомобили с 2006 г.в.) требуется кладовщик на склад б/у автозапчастей, комплектовщик, продавец. Обязанности: Приемка машинокомплектов на склад Ра...
Минск, Московский
6 000 р.
Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфортных условиях и вкусное ...
Минск, Московский
5 500 р.
Комплектовщик(ца) на вахту / Бесплатно проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в к...
Минск, Фрунзенский
5 000 р.
Сборщик с питанием и проживанием /Вахта от 15 смен
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфорт...
Минск, Московский
2 000 р.
Требуется специалист по автозвуку
На постоянную или работу на Аутсорсинг в автостудию требуется специалист по автозвуку и подключению девайсов (автомагнитол, Android, видеорегистраторы, парктроники, камеры заднего вида): парень 18-35 ...
Минск, Первомайский
2 400 р.
ВОДИТЕЛЬ
Водитель категории С (водитель-экспедитор) от 2 400 Br на руки ООО Асселеранс Минск, улица Пимена Панченко, 8 Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, гибкий график Обязанности: Развозим прод...
Минск, Фрунзенский
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
2 000 р.
Работа Доставка/Авто-Курьер на личный автомобиле
Подключим Вас на собственном автомобиле, для работы в Яндекс-Перевозки: под тарифы КУРЬЕР; ГРУЗОВОЙ! Официальное устройство, трудовой договор с записью в книге! От вас требуется желание работать, води...
Минск, Первомайский
Договорная
Тракторист на фронтальный погрузчик
Ищу машиниста Срочно работа зимой и летом. С опытом работы на фронтальный погрузчик, без (запойных) привычек, возраст от 22 до 45 лет. Работа в самом городе Минск на одном месте .Зарплата хорошая. Раб...
Минск, Заводской
2 000 р.
Приглашаем водителей
Обязанности: Все обязанности водителя, связанные с полным циклом работы грузового автомобиля автобетоносмесителя по перевозке бетона (от подачи на объект до возвращения на базу), уход за техникой, кон...
Минск, Московский
Договорная
Нужен помощник детейлера (обучим)
На постоянную или работу на Аутсорсинг в автостудию требуется помощник детейлера: парень 18-35 лет (без опыта работы). Заработная плата сдельно/премиальная от 50р (рабочий день). От кандидата: - аккур...
Минск, Первомайский
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский
5 138.40 р.
Автомеханик в Латвию
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, Вахтовый метод Обязанности: Ремонт грузовых машин Требования: Опыт в данной области от 1 года. Плюсом будет техническое образование по данной специаль...
Минск, Центральный
150 000 р.
Водитель категории С
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории С. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
2 000 р.
Авто сварщик
В отдел Главного Механика СУ-25 МинскПромСтрой крупной строительной компании срочно требуется: электро газо сварщик по адресу ул. Ваупшассова 3А. контактное лицо - Милейко Андрей Васильевич 8-ми часо...
Минск, Партизанский
Договорная
Шиномонтажник
На постоянную работу требуется шиномонтажник с опытом работы без в/п. Заработная плата сдельная/оклад. Умение править диски и заправлять автокондиционеры приветствуется. Метро «Молодёжная». Скрыганов...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Автослесарь на СТО, развал схождение, шиномонтаж
В наш дружный коллектив в автосервис (СТО) на ул. Гурского в связи с расширением, требуется автослесарь (автомеханик) с опытом работы. Сменный, очень удобный график работы: 2/2/3 - одна неделя 5 рабо...
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Водитель с грузовым микроавтобусом
На постоянную работу требуется водитель с личным грузовыми микроавтобусом или грузоперевозчики BC BD категория и опыт более 3 лет на одном месте работы обязательно.
Минск, Фрунзенский
3 500 р.
Тракторист-машинист
Требуется тракторист-машинист на экскаватор-погрузчик JCB или CAT. Наличие категории F и мед. справки обязательно. Хорошие условия труда.
Минск, Заводской
2 000 р.
авто маляр
В отдел Главного Механика СУ-25 МинскПромСтрой крупной строительной компании срочно требуется: специалист по подготовке и покраске автомобилей по адресу ул. Ваупшассова 3А. контактное лицо - Кульман С...
Минск, Партизанский
Договорная
Требуется курьер на личном авто
Требуется курьер с личным автомобилем (минивэн, универсал). Опыт работы обязателен. Зарплата сдельная. Время работы - ежедневно с14:00-23:00
Минск, Советский
4 000 р.
Работа водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Минск, Центральный
1 300 р.
Ищем продавцов в магазин.
Ищем продавцов в магазин. На постоянную основу и на подмену основному продавцу. Возможно обучение. Рассматриваем мужчин и женщин до 55 лет. Ассортимент магазина смотрите в обьявлениях. Прежде чем зв...
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Вакансия работника в центр кузовного ремонта
В центр кузовного ремонта требуются маляр подготовщик и рихтовщик автомобилей (кузовщик на стапель). Хорошие условия труда и оплата. Располагаемся почти в центре. Требования: пунктуальность и умение р...
Минск, Советский
2 500 р.
Требуется кладовщик-водитель
↠ Начинать разговор со ссылки на резюме в viber (номер в объявлении). Обязанности: Единственный сотрудник на складе обоев Приёмка обоев на склад, упаковка поштучно перед отгрузкой в картонную самосбо...
Минск, Партизанский
Договорная
Водитель с собственным авто
Ищем водителя на собственном авто ! Грузовой минроавтобус Для развоза фабричной мебели по клиентам Работа ежедневная Развозы вечерние Оплата ежедневно
Минск, Советский
Договорная
Автомойщик
Требуется сотрудник (автомойщик) на портальную автоматическую мойку, на постоянной основе. Адрес: Долгиновский тракт 189 График работы 2 через 2, с 8:00 до 22:00. Гарантируем хорошие условия по з/п. Х...
Минск, Центральный
1 300 р.
Автослесарь / Специалист / рабочий / механик
установка чехлов перетяжка потолков перетяжка дверных карт разборка/сборка салонов ремонт салонов автомобилей установка шторок на направляющих подготовка лекал и раскрой ковриков другие работы согласн...
Минск, Центральный
Договорная
Автослесарь, автоэлектрик, моторист.
На СТО в Степянке в связи с расширением требуются струдники: Автослесарь Автоэлектрик Моторист График 5/2 Оплата сдельная.
Минск, Партизанский
Договорная
РАБОТНИК АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА В ПОЛЬШУ
Требуются работники склада на автомобильный завод в Польше, специализирующийся на производстве различных компонентов для автомобильной промышленности. Обязанности: Работа на производстве резиновых про...
Минск, Центральный
1 800 р.
Машинист автовышки
Требуется Водитель - машинист автовышки желательно с опытом работы, категория В, С. Работа на импортной технике: Nissan Cabstar, Renault Midlum, Iveco Daily 18-22 метра Требования к водителю: порядочн...
Минск, Заводской
1 600 р.
Работник склада готовых отправлений
Обязанности: Размещение товара Обработка брака Сортировка по видам товара Комплектация товара Требования: Желание работать Ответственность Наличие сан. справки или возможность её сделать ...
Минск, Первомайский
4 000 р.
Требуются водителя на маршрут категории Д
Организация в Минске ищет водителей для работы на маршрутном такси машины 2018 года выпуска возможно без опыта работы ( стажировка 2 недели )маршрут Сухарево Экспобел возможно работа на выходные дни!!...
Минск, Московский
1 500 р.
Требуется Водитель кат.С
Требуется водитель категории С. Работа на автомобиле тент, микроавтобус. Работа Минск, Минская обл. иногда по иным уголкам РБ. Стоянка автомобиля улица Селицкого Требования: кат. С знание устройства ...
Минск, Заводской
1 500 р.
В АВТОСАЛОН требуются Столяры/Обойщик/Обивщик
Требуются специалисты по переоборудованию салонов Столяры/Обойщик/Обивщик от 1 500 Br на руки Частному предприятию по переоборудованию автомобилей требуютсятся молодые специалисты Столяр-сборщик/Обой...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Водитель категории С
Работа на эвакуаторе Мерседес 817. Доставка техники по объектам. Слесарные навыки , удостоверение тракториста-машиниста приветствуется.
Минск, Фрунзенский
2 100 р.
Водитель
водителя на бус развоз товара на пункты Валбирис график 2/2 возраста до 33 лет
Минск, Советский
3 000 р.
Водитель такси на личном автомобиле
Быстрый старт. От заявки до первого клиента — несколько часов. Деньги — сразу. Оплату за наличные заказы вы получите уже в первый день работы. Удобный график. Работайте несколько часов в день или полн...
Минск, Центральный
3 000 р.
Приглашаем на работу водителей и партнеров(ИП)экспедиторов категории С
Водитель-экспедитор Должностные обязанности: Доставка товаров со склада до пунктов выдачи по городу или области на автомобилях Газель. Самостоятельная погрузка товара в автомобиль и его разгрузка. Ин...
Минск, Московский
2 500 р.
Курьер на автомобиле
Официальный партнёр сервиса Яндекс Доставка в Республике Беларусь приглашает курьеров для работы в Минске и областных центрах. - Доступно с 16 лет. - Бонусы пеших/вело до 145р в неделю. Авто до 60р ка...
Минск, Заводской
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский