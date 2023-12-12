Строительство и ремонт в Ленинском районе Минска
Договорная
Паклейка обоев
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу плотник
Минск, Ленинский
Договорная
Монтаж кровельных свесов, водосточки
Минск, Ленинский
Договорная
Кровельные работы
Минск, Ленинский
Договорная
Бригада разнорабочих,подсобников, грузчиков.
Минск, Ленинский
Договорная
КЛАДКА
Минск, Ленинский
Договорная
Монтажник сантехсистем
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу сантехник
Минск, Ленинский
Договорная
Укладка плитки, ламинат
Минск, Ленинский
Договорная
Штукатур, установщик Маяков, Стяжечник
Минск, Ленинский
Договорная
Каменщик
Минск, Ленинский
Договорная
САНТЕХНИК ищет работу.
Минск, Заводской
Договорная
Каменщик, кладка перегородок
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кладочные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонтные и отделочные работы
Минск, Первомайский
Договорная
Кровельщик-жестянщик
Минск, Первомайский
Договорная
Строительные работы
Минск, Заводской
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Электрик
Минск, Московский
Договорная
Плиточник-облицовщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу, строитель универсал
Минск, Заводской
Договорная
Декоративная штукатурка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Первомайский
Договорная
Подработка сантехник- плиточник
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК
Минск, Фрунзенский
Договорная
Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки
Минск, Заводской
Договорная
Строительные работы
Минск, Центральный
Договорная
Каменщик
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу по кровле
Минск, Центральный
Договорная
Архитектор, разработаю проект
Минск, Первомайский
Договорная
Каменьщик - бетонщик .
Минск, Советский
Договорная
Штукатур маляр ремонт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Поклею обои за 4,5 руб м2
Минск, Партизанский
Договорная
Специалист широкого профиля
Минск, Фрунзенский
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Ищу подработку вечернее время
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу
Минск, Советский
Договорная
Сантехнические работы,электросварка , замена труб
Минск, Московский
Договорная
Разнорабочий, Грузчик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Печник
Минск, Партизанский
Договорная
Каменщик. Ищу подработку
Минск, Советский
Договорная
Каменщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Каменщик
Минск, Центральный
Договорная
Плиточник-ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Плиточник-ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Все виды работ по дереву
Минск, Центральный
Договорная
Ищем работу, днем и ночь, есть напарники.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Главный инженер проекта (для аттестации орг-ции)
Минск, Центральный
Договорная
Грузчики разнорабочие
Минск, Центральный
Договорная
Демонтажные работы
Минск, Центральный
Договорная
Работа
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу разовую электрик
Минск, Заводской
Договорная
Подсобный рабочий,разнорабочий,грузчик,строитель
Минск, Фрунзенский
Договорная
ремонт и отделка квартир
Минск, Первомайский
Договорная
Обои и полы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу по демонтажу
Минск, Центральный
Договорная
Архитектор, проектировщик
Минск, Центральный
Договорная
Ищем работу или подработку 1-10 чел
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу любую работу или подработку
Минск, Фрунзенский