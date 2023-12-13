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Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Прочие аксессуары для телефонов для телефонов в Фрунзенском районе Минска

Apple AirTag

50 р.

Apple AirTag

Минск, Фрунзенский

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Универсальная внешняя камера для телефона

100 р.

Универсальная внешняя камера для телефона

Минск, Фрунзенский

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Стабилизатор Zhiyun Smooth Q3

250 р.

Стабилизатор Zhiyun Smooth Q3

Минск, Фрунзенский

Планшет

100 р.

Планшет

Минск, Фрунзенский

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Стабилизатор  Moza mini  MX

220 р.

Стабилизатор  Moza mini  MX

Минск, Фрунзенский

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Увеличитель экрана телефона. Новое.

45 р.

Увеличитель экрана телефона. Новое.

Минск, Фрунзенский

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Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

14.99 р.

Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Круг для телефона

12 р.

Круг для телефона

Минск, Фрунзенский

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Объективы (линзы). Новое. 7 в 1

45 р.

Объективы (линзы). Новое. 7 в 1

Минск, Фрунзенский

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POP почта

Договорная

POP почта

Минск, Фрунзенский

Коробка от зарядной станции SAMSUNG

5 р.

Коробка от зарядной станции SAMSUNG

Минск, Фрунзенский

Наушники

8 р.

Наушники

Минск, Фрунзенский

Игровой набор 5в1 для смартфона и ПК PC клавиатура, мышь, коврик, подставка для телефона RGB Light K

85 р.

Игровой набор 5в1 для смартфона и ПК PC клавиатура, мышь, коврик, подставка для телефона RGB Light K

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Наушники детские

49 р.

Наушники детские

Минск, Фрунзенский

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Очки виртуальной реальности

Договорная

Очки виртуальной реальности

Минск, Фрунзенский

Штатив универсальный (новый)

35 р.

Штатив универсальный (новый)

Минск, Фрунзенский

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Подставка для телефона

10 р.

Подставка для телефона

Минск, Фрунзенский

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Huawei / Honor

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Huawei / Honor

Минск, Фрунзенский

Клей/герметик для проклейки B7000/ T7000

Договорная

Клей/герметик для проклейки B7000/ T7000

Минск, Фрунзенский

Аккумулятор батарея АКБ Iphone 5S/6/6/7/8/X/11/12

Договорная

Аккумулятор батарея АКБ Iphone 5S/6/6/7/8/X/11/12

Минск, Фрунзенский

Доставка
Аккумулятор, батарея (АКБ) для Xiaomi

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Xiaomi

Минск, Фрунзенский

Доставка
Подставка для телефона

5 р.

Подставка для телефона

Минск, Фрунзенский

Чехол MagSafe для iPhone 13,14,15

9.99 р.

Чехол MagSafe для iPhone 13,14,15

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Чехол джойстик держатель Black shark 2

170 р.

Чехол джойстик держатель Black shark 2

Минск, Фрунзенский

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Модули для Motorola серии Z moto mods.

Договорная

Модули для Motorola серии Z moto mods.

Минск, Фрунзенский

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Увеличительный экран

9 р.

Увеличительный экран

Минск, Фрунзенский

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Джойстик AK66 беспроводной геймпад триггер для смартфона (телефона) Union PUBG Mobile

20 р.

Джойстик AK66 беспроводной геймпад триггер для смартфона (телефона) Union PUBG Mobile

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Наушник для мобильного телефона

1 р.

Наушник для мобильного телефона

Минск, Фрунзенский

Наушники Samsung и 2 пары Expert-S

Договорная

Наушники Samsung и 2 пары Expert-S

Минск, Фрунзенский

Наушники Apple AirPods Pro 2

50 р.

Наушники Apple AirPods Pro 2

Минск, Фрунзенский

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Попсокет

9 р.

Попсокет

Минск, Фрунзенский

Попсокет

8 р.

Попсокет

Минск, Фрунзенский

Сенсорные напальчники игровые Hoco/borofone

7.99 р.

Сенсорные напальчники игровые Hoco/borofone

Минск, Фрунзенский

Защитное стекло БЕЛОЕ HUAWEI

5 р.

Защитное стекло БЕЛОЕ HUAWEI

Минск, Фрунзенский

Стабилизатор Moza Mini MX

180 р.

Стабилизатор Moza Mini MX

Минск, Фрунзенский

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Стабилизатор видео для телефона Baseus BC01

250 р.

Стабилизатор видео для телефона Baseus BC01

Минск, Фрунзенский

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Подставка для телефона планшета

5.50 р.

Подставка для телефона планшета

Минск, Фрунзенский

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LP-E6 lp e6 Аккумулятор для Canon EOS 5D Mark IV,

40 р.

LP-E6 lp e6 Аккумулятор для Canon EOS 5D Mark IV,

Минск, Фрунзенский

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Очки виртуальной реальности для телефона

15 р.

Очки виртуальной реальности для телефона

Минск, Фрунзенский

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Стилус емкостной пассивный

Договорная

Стилус емкостной пассивный

Минск, Фрунзенский

Органайзер для телефона, часов, аксессуаров

50 р.

Органайзер для телефона, часов, аксессуаров

Минск, Фрунзенский

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Защитное стекло для Google Pixel 5

15 р.

Защитное стекло для Google Pixel 5

Минск, Фрунзенский

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Беспроводные гарнитуры (есть к старым сотовым ТЛФ)

8 р.

Беспроводные гарнитуры (есть к старым сотовым ТЛФ)

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Онлайн-заказ

92 р.
89 р.-3%

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

55 р.

Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

14.99 р.

Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

Онлайн-заказ

41.65 р.

Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

7 р.

Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

180 р.

Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Онлайн-заказ

45.50 р.
35 р.-23%

Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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