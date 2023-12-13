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Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Фрунзенском районе Минска

Дверь балконная без коробки

110 р.

Дверь балконная без коробки

Минск, Фрунзенский

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Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Дверь балконная (деревянная) с коробкой

75 р.

Дверь балконная (деревянная) с коробкой

Минск, Фрунзенский

Порошковая полимерная покраска металлических изделий

Договорная

Порошковая полимерная покраска металлических изделий

Минск, Фрунзенский

Роллета / рольшторы с электроприводом

360 р.

Роллета / рольшторы с электроприводом

Минск, Фрунзенский

Двери ПВХ из новостройки, 2 ед

650 р.

Двери ПВХ из новостройки, 2 ед

Минск, Фрунзенский

Скобы крепёжные ушки для замка

5 р.

Скобы крепёжные ушки для замка

Минск, Фрунзенский

Отделка балкона, лоджии, окна и рамы из ПВХ и алюминия.

Договорная

Отделка балкона, лоджии, окна и рамы из ПВХ и алюминия.

Минск, Фрунзенский

Роллеты

2 000 р.

Роллеты

Минск, Фрунзенский

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Ролеты защитные для дома и беседки

280 р.

Ролеты защитные для дома и беседки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Москитная сетка

49 р.

Москитная сетка

Минск, Фрунзенский

Уплотнитель дверной

0.60 р.

Уплотнитель дверной

Минск, Фрунзенский

Стекло с фацетом 335х108- 9 шт.

70 р.

Стекло с фацетом 335х108- 9 шт.

Минск, Фрунзенский

Цепочка дверная прочная советская

25 р.

Цепочка дверная прочная советская

Минск, Фрунзенский

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Рама балконная панорамная

900 р.

Рама балконная панорамная

Минск, Фрунзенский

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Замок

Договорная

Замок

Минск, Фрунзенский

Ручки

1 р.

Ручки

Минск, Фрунзенский

Силиконовая вставка для кольца штор

2 р.

Силиконовая вставка для кольца штор

Минск, Фрунзенский

Дверной уплотнитель тип D 9х8 мм

10 р.

Дверной уплотнитель тип D 9х8 мм

Минск, Фрунзенский

Стекла из окон ПВХ со штапиками

30 р.

Стекла из окон ПВХ со штапиками

Минск, Фрунзенский

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Завесы дверные

5 р.

Завесы дверные

Минск, Фрунзенский

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МДФ панель 16 мм с рисунком

30 р.

МДФ панель 16 мм с рисунком

Минск, Фрунзенский

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Ручки дверные

Договорная

Ручки дверные

Минск, Фрунзенский

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Дверь. На дачу. Из новостройки. Идеальное

Договорная

Дверь. На дачу. Из новостройки. Идеальное

Минск, Фрунзенский

Решетка оконная 197*141 см

70 р.

Решетка оконная 197*141 см

Минск, Фрунзенский

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Двухкамерное стекло

Договорная

Двухкамерное стекло

Минск, Фрунзенский

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Дверной глазок

1.50 р.

Дверной глазок

Минск, Фрунзенский

Ручки для окна

1 р.

Ручки для окна

Минск, Фрунзенский

Замок электромагнитный 12В, разные усилия

45 р.

Замок электромагнитный 12В, разные усилия

Минск, Фрунзенский

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Двери

105 р.

Двери

Минск, Фрунзенский

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Балконный блок

400 р.

Балконный блок

Минск, Фрунзенский

Балконная дверь и окно, подоконник пвх

420 р.

Балконная дверь и окно, подоконник пвх

Минск, Фрунзенский

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Стекло узорчатое рифлёное декоративное дверное

6 р.

Стекло узорчатое рифлёное декоративное дверное

Минск, Фрунзенский

Стекло окно форточка рама оконная стеклопакет

5 р.

Стекло окно форточка рама оконная стеклопакет

Минск, Фрунзенский

Жалюзи б/у

25 р.

Жалюзи б/у

Минск, Фрунзенский

Приточный клапан (проветриватель) для окон ПВХ

15 р.

Приточный клапан (проветриватель) для окон ПВХ

Минск, Фрунзенский

Балконные двери

0.50 р.

Балконные двери

Минск, Фрунзенский

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Стекло

5 р.

Стекло

Минск, Фрунзенский

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Решётка на окна

80 р.

Решётка на окна

Минск, Фрунзенский

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Решетки на окна

40 р.

Решетки на окна

Минск, Фрунзенский

Рольставни (рольштора металл) с электроприводом

150 р.

Рольставни (рольштора металл) с электроприводом

Минск, Фрунзенский

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Стеклопакет тонированный новый для двери или окна

60 р.

Стеклопакет тонированный новый для двери или окна

Минск, Фрунзенский

Уплотнитель для пластиковых окон ПВХ

1.60 р.

Уплотнитель для пластиковых окон ПВХ

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Белоозёрск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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