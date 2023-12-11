logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Ворота, заборы
Прочее для ворот и заборов
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Фрунзенском районе Минска

Роллеты, роллетные ворота

Договорная

Роллеты, роллетные ворота

Минск, Фрунзенский

Передатчик 2-канальный FLO2RE (пульт)

35 р.

Передатчик 2-канальный FLO2RE (пульт)

Минск, Фрунзенский

Пульт к шлагбауму NICE

30 р.

Пульт к шлагбауму NICE

Минск, Фрунзенский

Замок гаражный СССР новый

100 р.

Замок гаражный СССР новый

Минск, Фрунзенский

Колючая проволока

80 р.

Колючая проволока

Минск, Фрунзенский

профильная труба30*30

5 р.

профильная труба30*30

Минск, Фрунзенский

профильная труба 60*35

7 р.

профильная труба 60*35

Минск, Фрунзенский

Калитка ''Дачная''

150 р.

Калитка ''Дачная''

Минск, Фрунзенский

Доставка
Рассрочка
Грунт подсыпной

10 р.

Грунт подсыпной

Минск, Фрунзенский

Дюбель гвоздь 8х100

10 р.

Дюбель гвоздь 8х100

Минск, Фрунзенский

Каркас из трубы

45 р.

Каркас из трубы

Минск, Фрунзенский

badge-icon
камышовые маты

15 р.

камышовые маты

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Засовы

2 р.

Засовы

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Калитка ''Каркас''

140 р.

Калитка ''Каркас''

Минск, Фрунзенский

чугунные декоративные подставки

5 р.

чугунные декоративные подставки

Минск, Фрунзенский

Пружинные амортизаторы для ворот (левый+правый)

46 р.

Пружинные амортизаторы для ворот (левый+правый)

Минск, Фрунзенский

Петли для навесного замка 2 шт.

3 р.

Петли для навесного замка 2 шт.

Минск, Фрунзенский

Пломба на ворота , кузов и тд.

1 р.

Пломба на ворота , кузов и тд.

Минск, Фрунзенский

Замок амбарный металлический

110 р.

Замок амбарный металлический

Минск, Фрунзенский

Калитка сдвижная для защиты детей в проём

45 р.

Калитка сдвижная для защиты детей в проём

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Завесы

8 р.

Завесы

Минск, Фрунзенский

Нержавейка люб арг

5 р.

Нержавейка люб арг

Минск, Фрунзенский

Петля гаражная приварная с шаром.

6 р.

Петля гаражная приварная с шаром.

Минск, Фрунзенский

Электроника

100 р.

Электроника

Минск, Фрунзенский

Наконечники на столбы

Договорная

Наконечники на столбы

Минск, Фрунзенский

Крепление для 3д забора

9 р.

Крепление для 3д забора

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Калитка из металла

100 р.

Калитка из металла

Минск, Фрунзенский

Проволока

200 р.

Проволока

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Профиль труба металлический 1м

2.50 р.

Профиль труба металлический 1м

Минск, Фрунзенский

Электро выключатель с ключом

25 р.

Электро выключатель с ключом

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Проволока

Договорная

Проволока

Минск, Фрунзенский

Колесо, опора поворотная

250 р.

Колесо, опора поворотная

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Перемычка (лага, перекладина, направляющая)

19 р.

Перемычка (лага, перекладина, направляющая)

Минск, Фрунзенский

Столбы без покрытия 2м, 2.2м, 2.4м, 3.0м

8.90 р.

Столбы без покрытия 2м, 2.2м, 2.4м, 3.0м

Минск, Фрунзенский

Доставка
Рассрочка
Калитка новая 89 на 197

150 р.

Калитка новая 89 на 197

Минск, Фрунзенский

badge-icon
двигатель привода ворот

100 р.

двигатель привода ворот

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Фотоэлементы пара Nice MOFB, BlueBus, Б/У

100 р.

Фотоэлементы пара Nice MOFB, BlueBus, Б/У

Минск, Фрунзенский

Серьёзный замок - накладной.

45 р.

Серьёзный замок - накладной.

Минск, Фрунзенский

Труба профильная

3.50 р.

Труба профильная

Минск, Фрунзенский

badge-icon
металлическая зашивка

Бесплатно

металлическая зашивка

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Петля регулируемая под сварку

18 р.

Петля регулируемая под сварку

Гродно

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки