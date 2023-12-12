logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Напольные покрытия
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Вид
Бренд
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Фрунзенском районе Минска

Паркетная доска масло 16мм одноплолоска

115 р.

Паркетная доска масло 16мм одноплолоска

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска инженерная 16мм масло с фаской

115 р.

Паркетная доска инженерная 16мм масло с фаской

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 15мм однополосная инженерная с фаской

115 р.

Паркетная доска 15мм однополосная инженерная с фаской

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная Доска инженерная покрытие масло

115 р.

Паркетная Доска инженерная покрытие масло

Минск, Фрунзенский

Доставка
АКЦИЯ Ламинат AGT(АГТ) Турция 32класс 8мм влагос

45 р.

АКЦИЯ Ламинат AGT(АГТ) Турция 32класс 8мм влагос

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм /15мм/16мм

125 р.

Паркетная доска 14мм /15мм/16мм

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм,15мм и 16мм

125 р.

Паркетная доска 14мм,15мм и 16мм

Минск, Фрунзенский

Доставка
Кварцвиниловые полы 0,5 защитный слой

53.40 р.

Кварцвиниловые полы 0,5 защитный слой

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска одноролоска 14мм с фаской масло воск

172 р.

Паркетная доска одноролоска 14мм с фаской масло воск

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм матовый лак

109 р.

Паркетная доска 14мм матовый лак

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 16мм с фаской/ масло

115 р.

Паркетная доска 16мм с фаской/ масло

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска Инженерная 16мм масло с фаской 4v

115 р.

Паркетная доска Инженерная 16мм масло с фаской 4v

Минск, Фрунзенский

Доставка
ЛаминатЕггер 33класс 8мм АкваплюсВодостойкий

35.50 р.

ЛаминатЕггер 33класс 8мм АкваплюсВодостойкий

Минск, Фрунзенский

Доставка
Линолеум

130 р.

Линолеум

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Паркетная доска 14мм матовый лак

121 р.

Паркетная доска 14мм матовый лак

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат Эггер 32класс 8мм с фаскойАкция

21.60 р.

Ламинат Эггер 32класс 8мм с фаскойАкция

Минск, Фрунзенский

Доставка
КварцВиниловый 100%влагостойкий

47 р.

КварцВиниловый 100%влагостойкий

Минск, Фрунзенский

Доставка
АКЦИЯ Паркетная доска инженерная масло 16ммс фаской 4v

115 р.

АКЦИЯ Паркетная доска инженерная масло 16ммс фаской 4v

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска Barlinek Toffee(ёлочка)

111 р.

Паркетная доска Barlinek Toffee(ёлочка)

Минск, Фрунзенский

Доставка
КварцВиниловый пол 5мм Польша Акции

69 р.

КварцВиниловый пол 5мм Польша Акции

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм матовый лак

105 р.

Паркетная доска 14мм матовый лак

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат 33класс8мм 4v кастамону влагостойкий

27.90 р.

Ламинат 33класс8мм 4v кастамону влагостойкий

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 15мм покрытие масло

115 р.

Паркетная доска 15мм покрытие масло

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 16мм масло одноплолоска

115 р.

Паркетная доска 16мм масло одноплолоска

Минск, Фрунзенский

Доставка
Плитка керамогранит 80296559055

26 р.

Плитка керамогранит 80296559055

Минск, Фрунзенский

Ламинат 33класс с фаской Эггер влагостойкий

23.90 р.

Ламинат 33класс с фаской Эггер влагостойкий

Минск, Фрунзенский

Доставка
Подложка хвойная 3 мм

Договорная

Подложка хвойная 3 мм

Минск, Фрунзенский

Ламинат 33класс 12мм влагостойкий

43.90 р.

Ламинат 33класс 12мм влагостойкий

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркет

Договорная

Паркет

Минск, Фрунзенский

Ламинат Эггер 31класс 7мм

17.50 р.

Ламинат Эггер 31класс 7мм

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат 33класс 12мм с фаской Акция

38.90 р.

Ламинат 33класс 12мм с фаской Акция

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат 33класс 12мм юнилин (Unilin)

49.90 р.

Ламинат 33класс 12мм юнилин (Unilin)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат 33класс 10мм Аква с фаской Акция

32.90 р.

Ламинат 33класс 10мм Аква с фаской Акция

Минск, Фрунзенский

АКЦИЯ КварцВиниловый пол Rocko SPC (Польша) 34 кла

69 р.

АКЦИЯ КварцВиниловый пол Rocko SPC (Польша) 34 кла

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска Polarwood 14мм трехполосная

109 р.

Паркетная доска Polarwood 14мм трехполосная

Минск, Фрунзенский

Доставка
Линолеум 3.50*1.20

50 р.

Линолеум 3.50*1.20

Минск, Фрунзенский

Порог алюминиевый порожек для пола

8 р.

Порог алюминиевый порожек для пола

Минск, Фрунзенский

Монтажный клипс Classen для Prestige, Pure,Classic

20 р.

Монтажный клипс Classen для Prestige, Pure,Classic

Минск, Фрунзенский

Ламинат водостойкий

250 р.

Ламинат водостойкий

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Ламинат.снят с13м.кв.

100 р.

Ламинат.снят с13м.кв.

Минск, Фрунзенский

badge-icon
ламинат поштучно

5 р.

ламинат поштучно

Минск, Фрунзенский

Паркетная доска таркетт Сербия

117 р.

Паркетная доска таркетт Сербия

Минск, Фрунзенский

Доставка
Акции Ламинат Эггер (Egger) все коллекции

17.50 р.

Акции Ламинат Эггер (Egger) все коллекции

Минск, Фрунзенский

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки