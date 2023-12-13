Товары от Куфар Маркета
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Бытовки, кунги в Фрунзенском районе Минска
7 700 р.
Контейнер 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
5 700 р.
Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
7 700 р.
Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
7 200 р.
Контейнер 40 фут по безналу
Минск, Фрунзенский
4 600 р.
Контейнер 20 фут по безналу
Минск, Фрунзенский
5 700 р.
Контейнер 20 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
330 р.
Аренда морского контейнера 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
Договорная
Аренда рефрижераторного морского контейнера
Минск, Фрунзенский
7 700 р.
Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
5 700 р.
Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
7 700 р.
Контейнер 40 фут (High Cube) Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
7 700 р.
Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
5 700 р.
Контейнер 20 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
7 700 р.
Контейнер 40 фут (DV). Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
Договорная
Морской рефрижераторный контейнер 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
5 700 р.
Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
30 р.
Аренда рефрижераторного морского контейнера
Минск, Фрунзенский
4 500 р.
Бытовка для дачи
Минск, Фрунзенский
198 р.
Аренда контейнера 20 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
7 700 р.
Контейнер 40 фут (HC) Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
4 800 р.
Морской контейнер
Минск, Фрунзенский
7 700 р.
Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
5 700 р.
Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Бытовки, кунги
Минск, Фрунзенский
220 р.
Аренда поста охраны 2400х2400х2600
Минск, Фрунзенский
6 500 р.
БЫТОВКА ВАГОН НА КОЛЕСАХ СТРОИТЕЛЬНАЯ
Минск, Фрунзенский
198 р.
Аренда морского контейнера 20 ф. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
330 р.
Аренда морского контейнера 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
7 700 р.
Контейнер 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
7 700 р.
Металлический вагончик12×3м,бытовкавнутри вагонка
Минск, Фрунзенский
1 250 р.
бытовка, вагончик строительный, кунг
Минск, Фрунзенский
1 600 р.
Бытовка строительная
Минск, Фрунзенский
3 700 р.
Блок-контейнер 6*2,4 (два помещения)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Продам кунг
Минск, Фрунзенский
6 000 р.
Бытовка
Минск, Фрунзенский
2 400 р.
Бытовка строительная
Минск, Фрунзенский
1 900 р.
Будка бытовка кунг фургон вагончик контейнер
Минск, Фрунзенский
23 500 р.
Кунг
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Кунг
Минск, Фрунзенский
800 р.
Строительный вагончик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бытовка
Минск, Фрунзенский
2 960 р.
Вагончик бытовка
Минск, Фрунзенский
2 900 р.
Бытовка, пост охраны 2400х2400
Минск, Фрунзенский
Договорная
Контейнер 20 футов
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
3 700 р.
Морской контейнер 20ф6метров
Минск, Октябрьский
1 050 р.
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ
Гомель
1 500 р.
Бытовое помещение
Гомель