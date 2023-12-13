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Ремонт и стройка

Бытовки, кунги в Фрунзенском районе Минска

Контейнер 40 фут. Работаем с НДС
vip

7 700 р.

Контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

5 700 р.

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

7 700 р.

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Контейнер 40 фут по безналу

7 200 р.

Контейнер 40 фут по безналу

Минск, Фрунзенский

Контейнер 20 фут по безналу

4 600 р.

Контейнер 20 фут по безналу

Минск, Фрунзенский

Контейнер 20 фут. Работаем с НДС

5 700 р.

Контейнер 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Аренда морского контейнера 40 фут. Работаем с НДС

330 р.

Аренда морского контейнера 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Аренда рефрижераторного морского контейнера

Договорная

Аренда рефрижераторного морского контейнера

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

7 700 р.

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

5 700 р.

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Контейнер 40 фут (High Cube) Работаем с НДС

7 700 р.

Контейнер 40 фут (High Cube) Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

7 700 р.

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Контейнер 20 фут. Работаем с НДС

5 700 р.

Контейнер 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Контейнер 40 фут (DV). Работаем с НДС

7 700 р.

Контейнер 40 фут (DV). Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской рефрижераторный контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Договорная

Морской рефрижераторный контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

5 700 р.

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Аренда рефрижераторного морского контейнера

30 р.

Аренда рефрижераторного морского контейнера

Минск, Фрунзенский

Бытовка для дачи

4 500 р.

Бытовка для дачи

Минск, Фрунзенский

Аренда контейнера 20 фут. Работаем с НДС

198 р.

Аренда контейнера 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Контейнер 40 фут (HC) Работаем с НДС

7 700 р.

Контейнер 40 фут (HC) Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер

4 800 р.

Морской контейнер

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

7 700 р.

Морской контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

5 700 р.

Морской контейнер 20 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Бытовки, кунги

3 000 р.

Бытовки, кунги

Минск, Фрунзенский

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Аренда поста охраны 2400х2400х2600

220 р.

Аренда поста охраны 2400х2400х2600

Минск, Фрунзенский

Доставка
БЫТОВКА ВАГОН НА КОЛЕСАХ СТРОИТЕЛЬНАЯ

6 500 р.

БЫТОВКА ВАГОН НА КОЛЕСАХ СТРОИТЕЛЬНАЯ

Минск, Фрунзенский

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Аренда морского контейнера 20 ф. Работаем с НДС

198 р.

Аренда морского контейнера 20 ф. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Аренда морского контейнера 40 фут. Работаем с НДС

330 р.

Аренда морского контейнера 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Контейнер 40 фут. Работаем с НДС
vip

7 700 р.

Контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

7 700 р.

Металлический вагончик12×3м,бытовкавнутри вагонка

Минск, Фрунзенский

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бытовка, вагончик строительный, кунг

1 250 р.

бытовка, вагончик строительный, кунг

Минск, Фрунзенский

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Бытовка строительная

1 600 р.

Бытовка строительная

Минск, Фрунзенский

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Блок-контейнер 6*2,4 (два помещения)

3 700 р.

Блок-контейнер 6*2,4 (два помещения)

Минск, Фрунзенский

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Продам кунг

Договорная

Продам кунг

Минск, Фрунзенский

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Бытовка

6 000 р.

Бытовка

Минск, Фрунзенский

Бытовка строительная

2 400 р.

Бытовка строительная

Минск, Фрунзенский

Будка бытовка кунг фургон вагончик контейнер

1 900 р.

Будка бытовка кунг фургон вагончик контейнер

Минск, Фрунзенский

Кунг

23 500 р.

Кунг

Минск, Фрунзенский

Кунг

3 200 р.

Кунг

Минск, Фрунзенский

Строительный вагончик

800 р.

Строительный вагончик

Минск, Фрунзенский

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Бытовка

Договорная

Бытовка

Минск, Фрунзенский

Вагончик бытовка

2 960 р.

Вагончик бытовка

Минск, Фрунзенский

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Бытовка, пост охраны 2400х2400

2 900 р.

Бытовка, пост охраны 2400х2400

Минск, Фрунзенский

Контейнер 20 футов

Договорная

Контейнер 20 футов

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

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