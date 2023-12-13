Буровые, земляные работы в Фрунзенском районе Минска
10 р.
ЯМОБУР Бурение Свай, Лунок, Скважин
Минск, Фрунзенский
70 р.
Аренда (услуги) мини-погрузчика, мини-эскаватора, Ямобур, Гидромолот
Минск, Фрунзенский
70 р.
Аренда (услуги) мини-экскаватора, мини-погрузчика, Ямобур, Гидромолот
Минск, Фрунзенский
100 р.
Услуги гидромолота Демонтажные работы
Минск, Фрунзенский
75 р.
Аренда мини погрузчика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ливневая канализация для дома
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги (Аренда) Мини погрузчика, мини экскаватора Чистка и уборка снега.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бурение скважин на воду Минск и Минская область
Минск, Фрунзенский
35 р.
Абиссинская скважина, бурение скважин, колодец, аб
Минск, Фрунзенский
990 р.
Канализация при высоких грунтовых водах ЧИСТОВОД
Минск, Фрунзенский
35 р.
Абиссинская скважина, колодец. Бурение скважин.
Минск, Фрунзенский
70 р.
Земляные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Дренаж
Минск, Фрунзенский
900 р.
Наружная канализация в частном доме под ключ
Минск, Фрунзенский
490 р.
Мини-экскаватор, комплекс земляных работ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бурение скважин на воду Смиловичи
Минск, Фрунзенский
150 р.
Канализация,водопровод,септик, обустройство скважи
Минск, Фрунзенский
110 р.
Септик из бетонных колец под ключ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Канализация и водоснабжение ''под ключ''
Минск, Фрунзенский
70 р.
Корчевание пней, кустов
Минск, Фрунзенский
70 р.
Рытьё траншей, котлованов и ям
Минск, Фрунзенский
100 р.
Аренда экскаватора-погрузчика с экипажем
Минск, Фрунзенский
140 р.
Аренда Гидромолота на базе экскаватора-погрузчика
Минск, Фрунзенский
100 р.
Канализация, септики, водопровод, жб кольца
Минск, Фрунзенский
70 р.
Погрузка грунта на самосвал
Минск, Фрунзенский
70 р.
Засыпка фундамента песком
Минск, Фрунзенский
70 р.
Обкапывание фундамента
Минск, Фрунзенский
70 р.
Монтаж железобетонных колец
Минск, Фрунзенский
70 р.
Рытьё траншей под ленточный фундамент
Минск, Фрунзенский
70 р.
Снятие плодородного слоя
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
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Бурение скважин на воду
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Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
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Договорная
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