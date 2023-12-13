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УслугиСтроительные работы

Буровые, земляные работы в Фрунзенском районе Минска

ЯМОБУР Бурение Свай, Лунок, Скважин

10 р.

ЯМОБУР Бурение Свай, Лунок, Скважин

Минск, Фрунзенский

Аренда (услуги) мини-погрузчика, мини-эскаватора, Ямобур, Гидромолот

70 р.

Аренда (услуги) мини-погрузчика, мини-эскаватора, Ямобур, Гидромолот

Минск, Фрунзенский

Аренда (услуги) мини-экскаватора, мини-погрузчика, Ямобур, Гидромолот

70 р.

Аренда (услуги) мини-экскаватора, мини-погрузчика, Ямобур, Гидромолот

Минск, Фрунзенский

Услуги гидромолота Демонтажные работы

100 р.

Услуги гидромолота Демонтажные работы

Минск, Фрунзенский

Аренда мини погрузчика

75 р.

Аренда мини погрузчика

Минск, Фрунзенский

Ливневая канализация для дома

Договорная

Ливневая канализация для дома

Минск, Фрунзенский

Услуги (Аренда) Мини погрузчика, мини экскаватора Чистка и уборка снега.

Договорная

Услуги (Аренда) Мини погрузчика, мини экскаватора Чистка и уборка снега.

Минск, Фрунзенский

Бурение скважин на воду Минск и Минская область

Договорная

Бурение скважин на воду Минск и Минская область

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Абиссинская скважина, бурение скважин, колодец, аб

35 р.

Абиссинская скважина, бурение скважин, колодец, аб

Минск, Фрунзенский

Канализация при высоких грунтовых водах ЧИСТОВОД

990 р.

Канализация при высоких грунтовых водах ЧИСТОВОД

Минск, Фрунзенский

Абиссинская скважина, колодец. Бурение скважин.

35 р.

Абиссинская скважина, колодец. Бурение скважин.

Минск, Фрунзенский

Земляные работы

70 р.

Земляные работы

Минск, Фрунзенский

Дренаж

Договорная

Дренаж

Минск, Фрунзенский

Наружная канализация в частном доме под ключ

900 р.

Наружная канализация в частном доме под ключ

Минск, Фрунзенский

Мини-экскаватор, комплекс земляных работ

490 р.

Мини-экскаватор, комплекс земляных работ

Минск, Фрунзенский

Бурение скважин на воду Смиловичи

Договорная

Бурение скважин на воду Смиловичи

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Канализация,водопровод,септик, обустройство скважи

150 р.

Канализация,водопровод,септик, обустройство скважи

Минск, Фрунзенский

Септик из бетонных колец под ключ

110 р.

Септик из бетонных колец под ключ

Минск, Фрунзенский

Канализация и водоснабжение ''под ключ''

Договорная

Канализация и водоснабжение ''под ключ''

Минск, Фрунзенский

Корчевание пней, кустов

70 р.

Корчевание пней, кустов

Минск, Фрунзенский

Рытьё траншей, котлованов и ям

70 р.

Рытьё траншей, котлованов и ям

Минск, Фрунзенский

Аренда экскаватора-погрузчика с экипажем

100 р.

Аренда экскаватора-погрузчика с экипажем

Минск, Фрунзенский

Аренда Гидромолота на базе экскаватора-погрузчика

140 р.

Аренда Гидромолота на базе экскаватора-погрузчика

Минск, Фрунзенский

Канализация, септики, водопровод, жб кольца

100 р.

Канализация, септики, водопровод, жб кольца

Минск, Фрунзенский

Погрузка грунта на самосвал

70 р.

Погрузка грунта на самосвал

Минск, Фрунзенский

Засыпка фундамента песком

70 р.

Засыпка фундамента песком

Минск, Фрунзенский

Обкапывание фундамента

70 р.

Обкапывание фундамента

Минск, Фрунзенский

Монтаж железобетонных колец

70 р.

Монтаж железобетонных колец

Минск, Фрунзенский

Рытьё траншей под ленточный фундамент

70 р.

Рытьё траншей под ленточный фундамент

Минск, Фрунзенский

Снятие плодородного слоя

70 р.

Снятие плодородного слоя

Минск, Фрунзенский

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Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

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