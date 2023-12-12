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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Фрунзенском районе Минска

Лейки для душевых стоек

20 р.

Лейки для душевых стоек

Минск, Фрунзенский

ШКАФЧИК В ТУАЛЕТ, ВАННУЮ НА ЗАКАЗ.

Договорная

ШКАФЧИК В ТУАЛЕТ, ВАННУЮ НА ЗАКАЗ.

Минск, Фрунзенский

Доставка
Держатель для туалетной бумаги

45 р.

Держатель для туалетной бумаги

Минск, Фрунзенский

Крепление для верхнего душа Teka Alaior 400 Showe

70 р.

Крепление для верхнего душа Teka Alaior 400 Showe

Минск, Фрунзенский

Держатель для туалетной бумаги

25 р.

Держатель для туалетной бумаги

Минск, Фрунзенский

Держатель для туалетной бумаги напольный

35 р.

Держатель для туалетной бумаги напольный

Минск, Фрунзенский

Экран под ванну.

80 р.

Экран под ванну.

Минск, Фрунзенский

Шторка Занавеска Для Ванной и Душа

30 р.

Шторка Занавеска Для Ванной и Душа

Минск, Фрунзенский

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Накладка для перелива ванны и сливная сетка

12 р.

Накладка для перелива ванны и сливная сетка

Минск, Фрунзенский

Все для душевой кабины и ванны

Договорная

Все для душевой кабины и ванны

Минск, Фрунзенский

Полочка стеклянная для ванной

30 р.

Полочка стеклянная для ванной

Минск, Фрунзенский

Сиденье для унитаза

25 р.

Сиденье для унитаза

Минск, Фрунзенский

Угловая полка

38 р.

Угловая полка

Минск, Фрунзенский

Вентилятор вытяжной для ванной новый

80 р.

Вентилятор вытяжной для ванной новый

Минск, Фрунзенский

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Коврик для ванны

3 р.

Коврик для ванны

Минск, Фрунзенский

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Дозатор AXOR CARLTON 41419000

Договорная

Дозатор AXOR CARLTON 41419000

Минск, Фрунзенский

пьедестал для умывальника

30 р.

пьедестал для умывальника

Минск, Фрунзенский

Дозатор для мыла Puff-8115 (1000 мл)

57.96 р.

Дозатор для мыла Puff-8115 (1000 мл)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Держатель для стаканчиков в ванную

1 р.

Держатель для стаканчиков в ванную

Минск, Фрунзенский

экран под ванную

60 р.

экран под ванную

Минск, Фрунзенский

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Полка Grafit For-Gra035 на вакуумной присоске угло

25 р.

Полка Grafit For-Gra035 на вакуумной присоске угло

Минск, Фрунзенский

Шланги для смесителя

10 р.

Шланги для смесителя

Минск, Фрунзенский

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Новый дозатор для мыла Wellsee. Матовое стекло. Снижена цена.

39 р.

Новый дозатор для мыла Wellsee. Матовое стекло. Снижена цена.

Минск, Фрунзенский

Доставка
Лента бордюрная самоклеющаяся

23 р.

Лента бордюрная самоклеющаяся

Минск, Фрунзенский

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Экран для душевого поддона 90*90 (новый)

60 р.

Экран для душевого поддона 90*90 (новый)

Минск, Фрунзенский

Кольца для шторы в ванную

3.50 р.

Кольца для шторы в ванную

Минск, Фрунзенский

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Мыльница металлическая настенная для ванной и кухн

15 р.

Мыльница металлическая настенная для ванной и кухн

Минск, Фрунзенский

Сиденье для унитаза Керамин

25 р.

Сиденье для унитаза Керамин

Минск, Фрунзенский

Сифон для ванны Клик клак.

32 р.

Сифон для ванны Клик клак.

Минск, Фрунзенский

Вешалка

5 р.

Вешалка

Минск, Фрунзенский

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Дозатор для жидкого мыла и стакан для зубных щеток

20 р.

Дозатор для жидкого мыла и стакан для зубных щеток

Минск, Фрунзенский

Кнопка Viega для писсуара

100 р.

Кнопка Viega для писсуара

Минск, Фрунзенский

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Лейка для душа новая, не вписалась по размеру.

17 р.

Лейка для душа новая, не вписалась по размеру.

Минск, Фрунзенский

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Держатель для душа

5 р.

Держатель для душа

Минск, Фрунзенский

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Полка под туалетную бумагу, металическая, ручная р

20 р.

Полка под туалетную бумагу, металическая, ручная р

Минск, Фрунзенский

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Полка металическая, ручная работа

15 р.

Полка металическая, ручная работа

Минск, Фрунзенский

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Стойка душевая Teka (Испания)

40 р.

Стойка душевая Teka (Испания)

Минск, Фрунзенский

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Аксессуары для ванной

1 р.

Аксессуары для ванной

Минск, Фрунзенский

Биде Cersanit + Кран

100 р.

Биде Cersanit + Кран

Минск, Фрунзенский

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Вешалка, решётка

5 р.

Вешалка, решётка

Минск, Фрунзенский

Чехол для ободка унитаза

15 р.

Чехол для ободка унитаза

Минск, Фрунзенский

Мыльница

5 р.

Мыльница

Минск, Фрунзенский

Полка для душа/ванной

25 р.

Полка для душа/ванной

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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