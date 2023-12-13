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Товары от Куфар Маркета
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Аксессуары для колясок в Фрунзенском районе Минска
50 р.
Подстаканник mima xari с адаптером
90 р.
Зимний Footmuff Mima оригиналый конверт
30 р.
Сетка москитная Mima zigi
25 р.
Накладки на ручку bugaboo bee 5
18 р.
Держатель для бутылки на коляску
100 р.
Адаптер Bugaboo Donkey для автокресла Maxi Cosi /
9 р.
Дождевик
150 р.
Овчинная шкура stokke оригинал
50 р.
Зонт универсальный для коляски
15 р.
матрасик и подушечка в коляску
35 р.
Дождевик для люльки Cybex Cot S
4 р.
Чехлы 56-57 обхват. Почта
120 р.
Дождевик Cybex Balios S Lux оригинальный
5 р.
Чехлы 56-57 обхват. Почта
35 р.
Флисовый конверт в коляску
30 р.
Конверт на овчине для коляски/санок/на выписку
45 р.
Сумка bugaboo органайзер для коляски
50 р.
Кож.зам накладки к Valco Baby Snap Duo Trend
20 р.
Накладки на ремни безоп Valco Baby Snap Duo
50 р.
Конверт в коляску
60 р.
Конверт в коляску
14 р.
Чехлы на колеса коляски
Договорная
Муфты осталось 3шт
35 р.
Лыжи удобно для коляски
10 р.
Козырек для коляски
220 р.
Муфта bugaboo
35 р.
Матрасик в коляску. тёплый конверт
15 р.
Муфта варежки для коляски
25 р.
Чехол для коляски
100 р.
Конверт на прогулочный блок Stokke
80 р.
Конверт
3 р.
Матрас для коляски
20 р.
Рукавички (муфта) на коляску
30 р.
Подножка и откидной бампер
55 р.
Конверт чехол в коляску
50 р.
Матрасик меховой для коляски, автокресла
Бесплатно
Матрасик в коляску
15 р.
Набор для коляски
130 р.
Зимний конверт в коляску (санки) Giovanni
70 р.
Адаптеры UPPAbaby (Совместим с Maxi- Cosi)
10 р.
Сумка органайзер на коляску / автокресло
25 р.
Переходники на автолюльку Cybex/ espiro
105 р.
Зимний овчин.конверт+варежки для коляски
Товары с доставкой от магазинов
25 р.
Тёплая накидка на ножки для прогулочной коляски
Минск, Ленинский
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
71.60 р.
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
64.49 р.
REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
71.60 р.
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
43.49 р.
Универсальная москитная сетка для кроватки BabyOno
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
31.79 р.
REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
19.19 р.
Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
5.18 р.
ROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDS
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси