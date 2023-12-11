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Строительство и ремонт в Центральном районе Минска

Договорная

Строительные работы

Минск, Центральный

Договорная

Каменщик

Минск, Центральный

Ищу работу по кровле

Договорная

Ищу работу по кровле

Минск, Центральный

Каменщик

Договорная

Каменщик

Минск, Центральный

Договорная

Все виды работ по дереву

Минск, Центральный

Договорная

Главный инженер проекта (для аттестации орг-ции)

Минск, Центральный

Договорная

Грузчики разнорабочие

Минск, Центральный

Демонтажные работы

Договорная

Демонтажные работы

Минск, Центральный

Ищу работу по демонтажу

Договорная

Ищу работу по демонтажу

Минск, Центральный

Архитектор, проектировщик

Договорная

Архитектор, проектировщик

Минск, Центральный

Договорная

Сварщик электросварщик

Минск, Центральный

Опытный, не пьющий отделочник 48лет, ищет работу

Договорная

Опытный, не пьющий отделочник 48лет, ищет работу

Минск, Центральный

Договорная

В поиске работы, подработки.

Минск, Центральный

Водителя на личном автомобиле подработку ищу

Договорная

Водителя на личном автомобиле подработку ищу

Минск, Центральный

Подсобником подработку ищу

Договорная

Подсобником подработку ищу

Минск, Центральный

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Центральный

Бетонные лестницы . лестница . Меж.этажные лестниц

Договорная

Бетонные лестницы . лестница . Меж.этажные лестниц

Минск, Центральный

Договорная

Срочно

Минск, Центральный

Договорная

Сварщик ищет работу

Минск, Центральный

Каменщики,большой опыт

Договорная

Каменщики,большой опыт

Минск, Центральный

Шлифовка срубов

Договорная

Шлифовка срубов

Минск, Центральный

Подработка

Договорная

Подработка

Минск, Центральный

плотник-столяр

Договорная

плотник-столяр

Минск, Центральный

Договорная

Каменщик ищет работу прироботок

Минск, Центральный

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Центральный

Ищу человека понимающего в строительстве

Договорная

Ищу человека понимающего в строительстве

Минск, Центральный

Рабочий на работе ...

Договорная

Рабочий на работе ...

Минск, Центральный

Ищу работу по выравниванию полов самонивелиром.

Договорная

Ищу работу по выравниванию полов самонивелиром.

Минск, Центральный

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Минск, Центральный

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Центральный

Договорная

Срочно нужна любая подработка по выходным дням

Минск, Центральный

Договорная

Подсобные рабочие

Минск, Центральный

Договорная

Кровельщик

Минск, Центральный

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Центральный

Сантехник

Договорная

Сантехник

Минск, Центральный

Плиточник

Договорная

Плиточник

Минск, Центральный

Договорная

Слесарь.Автослесарь.

Минск, Центральный

бетонные работы (строительство и ремонт)

Договорная

бетонные работы (строительство и ремонт)

Минск, Центральный

Мойка крыш заборов фасада стен Минская область

Договорная

Мойка крыш заборов фасада стен Минская область

Минск, Центральный

Малярные работы(шпатлёвка,покраска)

Договорная

Малярные работы(шпатлёвка,покраска)

Минск, Центральный

Алмазное сверление и резка бетона.

Договорная

Алмазное сверление и резка бетона.

Минск, Центральный

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Минск, Центральный

Работа в Москве WhatsApp +7 999 902-33-28

Договорная

Работа в Москве WhatsApp +7 999 902-33-28

Минск, Центральный

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