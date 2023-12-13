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Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Центральном районе Минска

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ремонт Металлических и Межкомнатных дверей

Договорная

Ремонт Металлических и Межкомнатных дверей

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Офисные и сантехнические перегородки от производителя. ПВХ, алюминий.

Договорная

Офисные и сантехнические перегородки от производителя. ПВХ, алюминий.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Москитная сетка MAGIC MESH ( Меджик Меш )

Онлайн-заказ

16 р.
12.48 р.-22%

Москитная сетка MAGIC MESH ( Меджик Меш )

Минск, Центральный

Технический люк 390х655

15 р.

Технический люк 390х655

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Люк технический 400х500

15 р.

Люк технический 400х500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная дверь

500 р.

Балконная дверь

Минск, Центральный

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Сердцевина, корпус, ручки, защелки от замка, 20шт

10 р.

Сердцевина, корпус, ручки, защелки от замка, 20шт

Минск, Центральный

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Противомоскитная сетка для окон с самоклеющейся крепежной лентой для окон 1,5 м х 1,5 м

Онлайн-заказ

10 р.

Противомоскитная сетка для окон с самоклеющейся крепежной лентой для окон 1,5 м х 1,5 м

Минск, Центральный

Москитные сетки

35 р.

Москитные сетки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Двери межкомнатные и металлические нестандартные

Договорная

Двери межкомнатные и металлические нестандартные

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Стекло закалённое

Договорная

Стекло закалённое

Минск, Центральный

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решетки металлические декоративные

45 р.

решетки металлические декоративные

Минск, Центральный

Стекло для дверей

20 р.

Стекло для дверей

Минск, Центральный

Отливы металлические оцинкованные

Договорная

Отливы металлические оцинкованные

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Окна , двери , доски бесплатно

Бесплатно

Окна , двери , доски бесплатно

Минск, Центральный

Железные двери для шкафа

30 р.

Железные двери для шкафа

Минск, Центральный

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Гвозди мебельные ,кг

7 р.

Гвозди мебельные ,кг

Минск, Центральный

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Цепь мощная для двери

10 р.

Цепь мощная для двери

Минск, Центральный

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Двери тамбурные

230 р.

Двери тамбурные

Минск, Центральный

Люк/дверца ревизионная в стену туалета новая

25 р.

Люк/дверца ревизионная в стену туалета новая

Минск, Центральный

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Ограничитель для двери (упор дверной)

5 р.

Ограничитель для двери (упор дверной)

Минск, Центральный

Замок электромагнитный Falcon Eye FE-L180 (серебристый)

Онлайн-заказ

67.02 р.

Замок электромагнитный Falcon Eye FE-L180 (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ролеты на окна

160 р.

Ролеты на окна

Минск, Центральный

Стекло 2 мм

5 р.

Стекло 2 мм

Минск, Центральный

Концевики карниза (2шт в упаковке)

10 р.

Концевики карниза (2шт в упаковке)

Минск, Центральный

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Решетки кованные оконные БУ

1 000 р.

Решетки кованные оконные БУ

Минск, Центральный

Стекло из новостройки

Договорная

Стекло из новостройки

Минск, Центральный

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Клетка

90 р.

Клетка

Минск, Центральный

Отлив 23х 177 Для окна металл

9 р.

Отлив 23х 177 Для окна металл

Минск, Центральный

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Отлив для окна СССР 11 х 85 жесть

10 р.

Отлив для окна СССР 11 х 85 жесть

Минск, Центральный

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Онлайн-заказ

74.48 р.

Замок электромеханический Falcon Eye FE-2370

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

1 р.

Роллеты, рольставни с электроприводом

Минск, Центральный

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микроволновый датчик для автоматических дверей

150 р.

микроволновый датчик для автоматических дверей

Минск, Центральный

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Уплотнитель дверной/оконный

3 р.

Уплотнитель дверной/оконный

Минск, Центральный

Металлические дверки

15 р.

Металлические дверки

Минск, Центральный

Шпингалет

1 р.

Шпингалет

Минск, Центральный

Пружина дверная 40см и 25см

5 р.

Пружина дверная 40см и 25см

Минск, Центральный

Замок врезной Border

15 р.

Замок врезной Border

Минск, Центральный

Цилиндровый механизм замка для двери

10 р.

Цилиндровый механизм замка для двери

Минск, Центральный

Дверная ручка

25 р.

Дверная ручка

Минск, Центральный

Дверной ограничитель

7 р.

Дверной ограничитель

Минск, Центральный

Стекло узорчатое.цветное.

10 р.

Стекло узорчатое.цветное.

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Белоозёрск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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