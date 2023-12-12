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Ремонт и стройка

Окна, двери в Центральном районе Минска

ОКНА ПВХ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ.

Договорная

ОКНА ПВХ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ.

Минск, Центральный

Доставка
Дверь от застройщика

100 р.

Дверь от застройщика

Минск, Центральный

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Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Раздвижные перегородки стеклянные

300 р.

Раздвижные перегородки стеклянные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Двери деревянные из массива сосны.

100 р.

Двери деревянные из массива сосны.

Минск, Центральный

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Окно ПВХ раздвижное для веранды 1460 * 1460 мм нов

200 р.

Окно ПВХ раздвижное для веранды 1460 * 1460 мм нов

Минск, Центральный

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Окно из ПВХ теплое 1430(в) * 1460 мм новое

400 р.

Окно из ПВХ теплое 1430(в) * 1460 мм новое

Минск, Центральный

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Стеклопакет 125х105

50 р.

Стеклопакет 125х105

Минск, Центральный

Окно алюминиевое теплое 1430 х 1430 мм новое

310 р.

Окно алюминиевое теплое 1430 х 1430 мм новое

Минск, Центральный

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Дверь из ПВХ профиля 870 * 2175 мм новая

300 р.

Дверь из ПВХ профиля 870 * 2175 мм новая

Минск, Центральный

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Подоконники, откосы, столешницы из массива

Договорная

Подоконники, откосы, столешницы из массива

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ , Балконные рамы

600 р.

Окна ПВХ , Балконные рамы

Минск, Центральный

Доставка
Раздвижные окна (наклонно-сдвижные) Patio (Патио). В рассрочку. Гарантия.

Договорная

Раздвижные окна (наклонно-сдвижные) Patio (Патио). В рассрочку. Гарантия.

Минск, Центральный

Офисные и сантехнические перегородки от производителя. ПВХ, алюминий.

Договорная

Офисные и сантехнические перегородки от производителя. ПВХ, алюминий.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Балконные рамы ПВХ (рассрочка до 12 месяцев, без банка)

Договорная

Балконные рамы ПВХ (рассрочка до 12 месяцев, без банка)

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Алюминиевые раздвижные балконные рамы. Рассрочка. Гарантия.

Договорная

Алюминиевые раздвижные балконные рамы. Рассрочка. Гарантия.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Двери ПВХ по индивидуальному заказу (от производителя)

Договорная

Двери ПВХ по индивидуальному заказу (от производителя)

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ. Рассрочка. Опыт. Качество. Гарантия

Договорная

Окна ПВХ. Рассрочка. Опыт. Качество. Гарантия

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Межкомнатные двери 2 шт

140 р.

Межкомнатные двери 2 шт

Минск, Центральный

Окна ПВХ,низкие цены

150 р.

Окна ПВХ,низкие цены

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ для домов и дач,низкие цены

150 р.

Окна ПВХ для домов и дач,низкие цены

Минск, Центральный

Пластиковые окна для дома и дачи

Договорная

Пластиковые окна для дома и дачи

Минск, Центральный

Готовая балконная рама ПВХ 3350х1450 brusbox 70 + roto nx

624 р.

Готовая балконная рама ПВХ 3350х1450 brusbox 70 + roto nx

Минск, Центральный

Доводчик Falcon Eye FE-B5W (серебристый)

Онлайн-заказ

85.93 р.

Доводчик Falcon Eye FE-B5W (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
откосы

50 р.

откосы

Минск, Центральный

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Готовые пластиковые окна для дома и дачи

209 р.

Готовые пластиковые окна для дома и дачи

Минск, Центральный

Установка дверей любого типа и фурнитуры

55 р.

Установка дверей любого типа и фурнитуры

Минск, Центральный

Алюминиевые двери входные группы в рассрочку

Договорная

Алюминиевые двери входные группы в рассрочку

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
ПВХ двери Salamander в РАССРОЧКУ ДО 12 МЕС

Договорная

ПВХ двери Salamander в РАССРОЧКУ ДО 12 МЕС

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Готовая балконная рама ПВХ 3050х1450 brusbox + roto nx

605 р.

Готовая балконная рама ПВХ 3050х1450 brusbox + roto nx

Минск, Центральный

Москитная сетка MAGIC MESH ( Меджик Меш )

Онлайн-заказ

16 р.
12.48 р.-22%

Москитная сетка MAGIC MESH ( Меджик Меш )

Минск, Центральный

Готовые окна и двери ПВХ со склада

Договорная

Готовые окна и двери ПВХ со склада

Минск, Центральный

Готовое пластиковое окно 1780х1480 со склада в Минске

614 р.

Готовое пластиковое окно 1780х1480 со склада в Минске

Минск, Центральный

Окна ПВХ / пластиковые с монтажом в Минске

980 р.

Окна ПВХ / пластиковые с монтажом в Минске

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Входная пластиковая дверь из дверного профиля

1 175 р.

Входная пластиковая дверь из дверного профиля

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Деревянные окна для дачи.

95 р.

Деревянные окна для дачи.

Минск, Центральный

Дверь входная из новостройки.

70 р.

Дверь входная из новостройки.

Минск, Центральный

Дверь входная металлическая Дельта

300 р.

Дверь входная металлическая Дельта

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Технический люк 390х655

15 р.

Технический люк 390х655

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Люк технический 400х500

15 р.

Люк технический 400х500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дверь межкомнатная НОВАРА

100 р.

Дверь межкомнатная НОВАРА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дверь металлическая 2100х1000

500 р.

Дверь металлическая 2100х1000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Оцинкованная дверь НОРД 70 термо

1 435.03 р.

Оцинкованная дверь НОРД 70 термо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
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