Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Центральном районе Минска
30 р.
Старые и очень старые зонты
Минск, Центральный
141 р.
Набор украшений для елки Комбо Mister Christmas
Минск, Центральный
225 р.
Унты лётчика СССР
Минск, Центральный
15 р.
Масштабная модель З С У-61-К PST 1/72
Минск, Центральный
15 р.
Масштабная модель ГАЗ-ММ (1943) PST 1/72
Минск, Центральный
15 р.
Масштабная модель ЗиС-5В ''Zebrano'' 1/72
Минск, Центральный
450 р.
Хрусталь / богемское стекло / фарфор
Минск, Центральный
50 р.
Люстра ГДР 5 рожков и разные плафоны
Минск, Центральный
12 р.
Кувшины СССР 60-е годы
Минск, Центральный
Договорная
Полка для коллекции.
Минск, Центральный
220 р.
Кофемолка, мельница
Минск, Центральный
20 р.
Машинка для стрижки волос ручная
Минск, Центральный
10 р.
Счеты советские, большие и детские, б/у
Минск, Центральный
5 р.
Весы кухонные, 4шт
Минск, Центральный
10 р.
Фляжка металлическая, 250мг
Минск, Центральный
5 р.
Фонарик старый советский, б/у, 3шт
Минск, Центральный
20 р.
Чеканка, 2шт
Минск, Центральный
10 р.
Чайник заварной металлический, 1шт
Минск, Центральный
20 р.
Икона, б/у, размер 45*35см
Минск, Центральный
30 р.
Ящик-сундук, черный
Минск, Центральный
50 р.
Чемодан старый, советский (антиквар), 5шт
Минск, Центральный
10 р.
Игрушка елочная, ШАР, большой, диаметр 15см
Минск, Центральный
10 р.
Игрушка елочная, ШАР, большой, диаметр 20см
Минск, Центральный
30 р.
ДЕД МОРОЗ из ваты, в хорошем состоянии высота 35см
Минск, Центральный
35 р.
Ваза напольная ,керамика,ссср
Минск, Центральный
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка СССР.
Минск, Центральный
Договорная
Елочная гирлянда СССР.
Минск, Центральный
Договорная
Гирлянда СССР 1.
Минск, Центральный
200 р.
Винтаж Брошь Thierry Mugler Оригинал
Минск, Центральный
5 р.
Подарочный тубус для ''Vodka Minskaya''
Минск, Центральный
50 р.
Швейная машинка СССР
Минск, Центральный
500 р.
МН-61, магнитофон сзаписью на проволоку.
Минск, Центральный
80 р.
Расписная сувенирная тарелка
Минск, Центральный
30 р.
Кресло мягкое раритет
Минск, Центральный
85 р.
Тарелка для фруктов, выпечки Saji (Япония)
Минск, Центральный
130 р.
Берцы американские
Минск, Центральный
60 р.
Хрустальная туфелька
Минск, Центральный
3 р.
Ложки
Минск, Центральный
25 р.
Набор ложек
Минск, Центральный
60 р.
Винтажная шляпная коробка 60г 40*33
Минск, Центральный
10 р.
Кошелёк СССР
Минск, Центральный
15 р.
Шкатулка карболитовая ВСХВ. Винтаж 60-х. СССР
Минск, Центральный
11 р.
Звазда на елку, навершие, стеклярус. СССР
Минск, Центральный