logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Центральном районе Минска

Старые и очень старые зонты

30 р.

Старые и очень старые зонты

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Набор украшений для елки Комбо Mister Christmas

141 р.

Набор украшений для елки Комбо Mister Christmas

Минск, Центральный

badge-icon
Унты лётчика СССР

225 р.

Унты лётчика СССР

Минск, Центральный

badge-icon
Масштабная модель З С У-61-К PST 1/72

15 р.

Масштабная модель З С У-61-К PST 1/72

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Масштабная модель ГАЗ-ММ (1943) PST 1/72

15 р.

Масштабная модель ГАЗ-ММ (1943) PST 1/72

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Масштабная модель ЗиС-5В ''Zebrano'' 1/72

15 р.

Масштабная модель ЗиС-5В ''Zebrano'' 1/72

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Хрусталь / богемское стекло / фарфор

450 р.

Хрусталь / богемское стекло / фарфор

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Люстра ГДР 5 рожков и разные плафоны

50 р.

Люстра ГДР 5 рожков и разные плафоны

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Кувшины СССР 60-е годы

12 р.

Кувшины СССР 60-е годы

Минск, Центральный

Полка для коллекции.

Договорная

Полка для коллекции.

Минск, Центральный

badge-icon
Кофемолка, мельница

220 р.

Кофемолка, мельница

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Машинка для стрижки волос ручная

20 р.

Машинка для стрижки волос ручная

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Счеты советские, большие и детские, б/у

10 р.

Счеты советские, большие и детские, б/у

Минск, Центральный

badge-icon
Весы кухонные, 4шт

5 р.

Весы кухонные, 4шт

Минск, Центральный

badge-icon
Фляжка металлическая, 250мг

10 р.

Фляжка металлическая, 250мг

Минск, Центральный

badge-icon
Фонарик старый советский, б/у, 3шт

5 р.

Фонарик старый советский, б/у, 3шт

Минск, Центральный

badge-icon
Чеканка, 2шт

20 р.

Чеканка, 2шт

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Чайник заварной металлический, 1шт

10 р.

Чайник заварной металлический, 1шт

Минск, Центральный

badge-icon
Икона, б/у, размер 45*35см

20 р.

Икона, б/у, размер 45*35см

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Ящик-сундук, черный

30 р.

Ящик-сундук, черный

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Чемодан старый, советский (антиквар), 5шт

50 р.

Чемодан старый, советский (антиквар), 5шт

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Игрушка елочная, ШАР, большой, диаметр 15см

10 р.

Игрушка елочная, ШАР, большой, диаметр 15см

Минск, Центральный

badge-icon
Игрушка елочная, ШАР, большой, диаметр 20см

10 р.

Игрушка елочная, ШАР, большой, диаметр 20см

Минск, Центральный

badge-icon
ДЕД МОРОЗ из ваты, в хорошем состоянии высота 35см

30 р.

ДЕД МОРОЗ из ваты, в хорошем состоянии высота 35см

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Ваза напольная ,керамика,ссср

35 р.

Ваза напольная ,керамика,ссср

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Дед Мороз и Снегурочка СССР.

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка СССР.

Минск, Центральный

badge-icon
Елочная гирлянда СССР.

Договорная

Елочная гирлянда СССР.

Минск, Центральный

badge-icon
Гирлянда СССР 1.

Договорная

Гирлянда СССР 1.

Минск, Центральный

badge-icon
Винтаж Брошь Thierry Mugler Оригинал

200 р.

Винтаж Брошь Thierry Mugler Оригинал

Минск, Центральный

badge-icon
Подарочный тубус для ''Vodka Minskaya''

5 р.

Подарочный тубус для ''Vodka Minskaya''

Минск, Центральный

Швейная машинка СССР

50 р.

Швейная машинка СССР

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
МН-61, магнитофон сзаписью на проволоку.

500 р.

МН-61, магнитофон сзаписью на проволоку.

Минск, Центральный

badge-icon
Расписная сувенирная тарелка

80 р.

Расписная сувенирная тарелка

Минск, Центральный

badge-icon
Кресло мягкое раритет

30 р.

Кресло мягкое раритет

Минск, Центральный

Тарелка для фруктов, выпечки Saji (Япония)

85 р.

Тарелка для фруктов, выпечки Saji (Япония)

Минск, Центральный

badge-icon
Берцы американские

130 р.

Берцы американские

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Хрустальная туфелька

60 р.

Хрустальная туфелька

Минск, Центральный

badge-icon
Ложки

3 р.

Ложки

Минск, Центральный

Набор ложек

25 р.

Набор ложек

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Винтажная шляпная коробка 60г 40*33

60 р.

Винтажная шляпная коробка 60г 40*33

Минск, Центральный

badge-icon
Кошелёк СССР

10 р.

Кошелёк СССР

Минск, Центральный

Шкатулка карболитовая ВСХВ. Винтаж 60-х. СССР

15 р.

Шкатулка карболитовая ВСХВ. Винтаж 60-х. СССР

Минск, Центральный

Звазда на елку, навершие, стеклярус. СССР

11 р.

Звазда на елку, навершие, стеклярус. СССР

Минск, Центральный

Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм