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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Центральном районе Минска

Куклы СССР

10 р.

Куклы СССР

Минск, Центральный

Картина

95 р.

Картина

Минск, Центральный

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Картина

130 р.

Картина

Минск, Центральный

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Игрушки новогодние ссср

Договорная

Игрушки новогодние ссср

Минск, Центральный

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littlles pet shop LPS

15 р.

littlles pet shop LPS

Минск, Центральный

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Коллекционные тарелки Muhlke Exclusive Saarbrücken

25 р.

Коллекционные тарелки Muhlke Exclusive Saarbrücken

Минск, Центральный

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ваза с позолотой

220 р.

ваза с позолотой

Минск, Центральный

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Poopsie Slime Surprise

15 р.

Poopsie Slime Surprise

Минск, Центральный

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Картина, холст, Табаков.

Договорная

Картина, холст, Табаков.

Минск, Центральный

Супер красивые марки.

20 р.

Супер красивые марки.

Минск, Центральный

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Банкноты Индии.

25 р.

Банкноты Индии.

Минск, Центральный

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Монеты РИ

Договорная

Монеты РИ

Минск, Центральный

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РАДИОПРИЕМНИК

150 р.

РАДИОПРИЕМНИК

Минск, Центральный

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Рубанки старинные фигурные 3 шт

25 р.

Рубанки старинные фигурные 3 шт

Минск, Центральный

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Панно фотометаллографика

Договорная

Панно фотометаллографика

Минск, Центральный

Советский самокат

15 р.

Советский самокат

Минск, Центральный

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Книга''Приключения Родрика Рэндома'', Т.Смолл 1949

25 р.

Книга''Приключения Родрика Рэндома'', Т.Смолл 1949

Минск, Центральный

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Супница

40 р.

Супница

Минск, Центральный

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Старинная хрустальная люстра

350 р.

Старинная хрустальная люстра

Минск, Центральный

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Редкая монета СССР 10 коп 1942г

Договорная

Редкая монета СССР 10 коп 1942г

Минск, Центральный

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Новогодние елочные игрушки и украшения ссср

1 р.

Новогодние елочные игрушки и украшения ссср

Минск, Центральный

Вещи из СССР

Договорная

Вещи из СССР

Минск, Центральный

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Светильник СССР, 1970 е

25 р.

Светильник СССР, 1970 е

Минск, Центральный

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Перископ буссоль ПАБ-2м почта.

150 р.

Перископ буссоль ПАБ-2м почта.

Минск, Центральный

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Картина ''Маленький табун''

545 р.

Картина ''Маленький табун''

Минск, Центральный

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Значок Железная дорога (ромб). 1000000 километров.

100 р.

Значок Железная дорога (ромб). 1000000 километров.

Минск, Центральный

Люстра ГДР 5 рожков и разные плафоны

50 р.

Люстра ГДР 5 рожков и разные плафоны

Минск, Центральный

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Ваза для фруктов на ножке. Марганцевое стекло

90 р.

Ваза для фруктов на ножке. Марганцевое стекло

Минск, Центральный

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Магнитики

Договорная

Магнитики

Минск, Центральный

Ёлочные игрушки СССР

13 р.

Ёлочные игрушки СССР

Минск, Центральный

Часы будильник Янтарь

59 р.

Часы будильник Янтарь

Минск, Центральный

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Часы ВЛАДИМИР

300 р.

Часы ВЛАДИМИР

Минск, Центральный

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Картина Ястреба Фёдора. 1997 год. Редкая работа в

1 350 р.

Картина Ястреба Фёдора. 1997 год. Редкая работа в

Минск, Центральный

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часы Маяк

120 р.

часы Маяк

Минск, Центральный

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Новогодние елочные игрушки и украшения ссср

1.50 р.

Новогодние елочные игрушки и украшения ссср

Минск, Центральный

Снегурочка СССР

12 р.

Снегурочка СССР

Минск, Центральный

Бокалы. Цветное стекло.

200 р.

Бокалы. Цветное стекло.

Минск, Центральный

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Набор фотооткрыток

5 р.

Набор фотооткрыток

Минск, Центральный

Большая шкатулка Limoges Лиможский фарфор Франция

200 р.

Большая шкатулка Limoges Лиможский фарфор Франция

Минск, Центральный

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Сувенирные настенные тарелки 3 шт диаметр 10 см

20 р.

Сувенирные настенные тарелки 3 шт диаметр 10 см

Минск, Центральный

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Шахматы и шашки советские

50 р.

Шахматы и шашки советские

Минск, Центральный

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Hot wheels Dodge challenger srt demon

13 р.

Hot wheels Dodge challenger srt demon

Минск, Центральный

Тарелка сувенирная диаметр 20 см минский фарфор

20 р.

Тарелка сувенирная диаметр 20 см минский фарфор

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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