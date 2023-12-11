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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Центральном районе Минска

Икона XII век. Копия.

200 р.

Икона XII век. Копия.

Минск, Центральный

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Статуэтка '' Лебедушка в жёлтой душегрейке''

200 р.

Статуэтка '' Лебедушка в жёлтой душегрейке''

Минск, Центральный

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Статуэтки, бисквит, Западная Европа.

45 р.

Статуэтки, бисквит, Западная Европа.

Минск, Центральный

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Художественно -графическое панно.

550 р.

Художественно -графическое панно.

Минск, Центральный

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Старинная ''икона'' (народное творчество)

Договорная

Старинная ''икона'' (народное творчество)

Минск, Центральный

Бюст Пушкина из гипса

30 р.

Бюст Пушкина из гипса

Минск, Центральный

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Чашка Вербилки 1950

12 р.

Чашка Вербилки 1950

Минск, Центральный

Статуэтка, сова, бронза.

250 р.

Статуэтка, сова, бронза.

Минск, Центральный

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Панно чеканное

Договорная

Панно чеканное

Минск, Центральный

Ваза слоновая кость

700 р.

Ваза слоновая кость

Минск, Центральный

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КАРТИНА ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЯНТАРЯ ЯНТАРЬ

990 р.

КАРТИНА ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЯНТАРЯ ЯНТАРЬ

Минск, Центральный

Чеканки больших размеров.

50 р.

Чеканки больших размеров.

Минск, Центральный

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Череп енотовидной собаки

50 р.

Череп енотовидной собаки

Минск, Центральный

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Винтаж раритет Интерьерная тарелка Япония

100 р.

Винтаж раритет Интерьерная тарелка Япония

Минск, Центральный

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Новогодние елочные игрушки и украшения ссср

2.50 р.

Новогодние елочные игрушки и украшения ссср

Минск, Центральный

Картины вышивка СССР

35 р.

Картины вышивка СССР

Минск, Центральный

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Картины на холсте

100 р.

Картины на холсте

Минск, Центральный

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Нож подарочный в ножнах производство мастера г Зла

4 575 р.

Нож подарочный в ножнах производство мастера г Зла

Минск, Центральный

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Вышевка старинная 36*36

25 р.

Вышевка старинная 36*36

Минск, Центральный

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Чеканки СССР

10 р.

Чеканки СССР

Минск, Центральный

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Сервиз ГДР кофейный Мадонна редкий синий кобальт

950 р.

Сервиз ГДР кофейный Мадонна редкий синий кобальт

Минск, Центральный

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Статуэтка ''Буденовец с биноклем''. СССР

70 р.

Статуэтка ''Буденовец с биноклем''. СССР

Минск, Центральный

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Статуэтка ''Слепой рыбак''. СССР

70 р.

Статуэтка ''Слепой рыбак''. СССР

Минск, Центральный

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Статуэтка ''Рыбак с неводом''. СССР

70 р.

Статуэтка ''Рыбак с неводом''. СССР

Минск, Центральный

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Работа Д.Кустановича, планета. Галерея С.Петербург

320 р.

Работа Д.Кустановича, планета. Галерея С.Петербург

Минск, Центральный

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Микро фигурка из стекла Новогодний Сумрачный драко

15 р.

Микро фигурка из стекла Новогодний Сумрачный драко

Минск, Центральный

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Хохлома

260 р.

Хохлома

Минск, Центральный

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Статуэтка фарфоровая

170 р.

Статуэтка фарфоровая

Минск, Центральный

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Панно из камня «Осень»

50 р.

Панно из камня «Осень»

Минск, Центральный

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Рамки с постерами IKEA 50x70.

35 р.

Рамки с постерами IKEA 50x70.

Минск, Центральный

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Статуэтка ,,Кот''

25 р.

Статуэтка ,,Кот''

Минск, Центральный

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1 150 р.

Suhl -312

Минск, Центральный

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Часы каминные

150 р.

Часы каминные

Минск, Центральный

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Матрёшка футляр для бутылки 0,45 СССР

38 р.

Матрёшка футляр для бутылки 0,45 СССР

Минск, Центральный

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Рамка с постером IKEA. 50x70см.

95 р.

Рамка с постером IKEA. 50x70см.

Минск, Центральный

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Лепнина Бахус.

33 р.

Лепнина Бахус.

Минск, Центральный

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Чеканка медная.

25 р.

Чеканка медная.

Минск, Центральный

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Статуэтка Сымон-Музыка. Ручная работа.

60 р.

Статуэтка Сымон-Музыка. Ручная работа.

Минск, Центральный

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Статуэтка Сталина. Ручная работа.м

100 р.

Статуэтка Сталина. Ручная работа.м

Минск, Центральный

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Фигурки футболистов: Totti, Messi, Maradona

20 р.

Фигурки футболистов: Totti, Messi, Maradona

Минск, Центральный

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Ваза винтаж Индия

24 р.

Ваза винтаж Индия

Минск, Центральный

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Шкатулка Мстёра «По улице мостовой» СССР

90 р.

Шкатулка Мстёра «По улице мостовой» СССР

Минск, Центральный

Люстра антикварная , латунь Франция

860 р.

Люстра антикварная , латунь Франция

Минск, Центральный

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