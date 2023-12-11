Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Центральном районе Минска
200 р.
Икона XII век. Копия.
Минск, Центральный
200 р.
Статуэтка '' Лебедушка в жёлтой душегрейке''
Минск, Центральный
45 р.
Статуэтки, бисквит, Западная Европа.
Минск, Центральный
550 р.
Художественно -графическое панно.
Минск, Центральный
Договорная
Старинная ''икона'' (народное творчество)
Минск, Центральный
30 р.
Бюст Пушкина из гипса
Минск, Центральный
12 р.
Чашка Вербилки 1950
Минск, Центральный
250 р.
Статуэтка, сова, бронза.
Минск, Центральный
Договорная
Панно чеканное
Минск, Центральный
700 р.
Ваза слоновая кость
Минск, Центральный
990 р.
КАРТИНА ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЯНТАРЯ ЯНТАРЬ
Минск, Центральный
50 р.
Чеканки больших размеров.
Минск, Центральный
50 р.
Череп енотовидной собаки
Минск, Центральный
100 р.
Винтаж раритет Интерьерная тарелка Япония
Минск, Центральный
2.50 р.
Новогодние елочные игрушки и украшения ссср
Минск, Центральный
35 р.
Картины вышивка СССР
Минск, Центральный
100 р.
Картины на холсте
Минск, Центральный
4 575 р.
Нож подарочный в ножнах производство мастера г Зла
Минск, Центральный
25 р.
Вышевка старинная 36*36
Минск, Центральный
10 р.
Чеканки СССР
Минск, Центральный
950 р.
Сервиз ГДР кофейный Мадонна редкий синий кобальт
Минск, Центральный
70 р.
Статуэтка ''Буденовец с биноклем''. СССР
Минск, Центральный
70 р.
Статуэтка ''Слепой рыбак''. СССР
Минск, Центральный
70 р.
Статуэтка ''Рыбак с неводом''. СССР
Минск, Центральный
320 р.
Работа Д.Кустановича, планета. Галерея С.Петербург
Минск, Центральный
15 р.
Микро фигурка из стекла Новогодний Сумрачный драко
Минск, Центральный
260 р.
Хохлома
Минск, Центральный
170 р.
Статуэтка фарфоровая
Минск, Центральный
50 р.
Панно из камня «Осень»
Минск, Центральный
35 р.
Рамки с постерами IKEA 50x70.
Минск, Центральный
25 р.
Статуэтка ,,Кот''
Минск, Центральный
1 150 р.
Suhl -312
Минск, Центральный
150 р.
Часы каминные
Минск, Центральный
38 р.
Матрёшка футляр для бутылки 0,45 СССР
Минск, Центральный
95 р.
Рамка с постером IKEA. 50x70см.
Минск, Центральный
33 р.
Лепнина Бахус.
Минск, Центральный
25 р.
Чеканка медная.
Минск, Центральный
60 р.
Статуэтка Сымон-Музыка. Ручная работа.
Минск, Центральный
100 р.
Статуэтка Сталина. Ручная работа.м
Минск, Центральный
20 р.
Фигурки футболистов: Totti, Messi, Maradona
Минск, Центральный
24 р.
Ваза винтаж Индия
Минск, Центральный
90 р.
Шкатулка Мстёра «По улице мостовой» СССР
Минск, Центральный
860 р.
Люстра антикварная , латунь Франция
Минск, Центральный