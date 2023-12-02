Товары от Куфар Маркета
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Оконная фурнитура в Центральном районе Минска
80 р.
Стеклопакеты с балконной рамы
Минск, Центральный
4.50 р.
Стекло толщина 4 и 5 мм (разные размеры)
Минск, Центральный
20 р.
Рамочная Москитная сетка 3 штуки 138х72
Минск, Центральный
10 р.
Замок для окон ПВХ,блокирующий, детский (белый)
Минск, Центральный
70 р.
Карниз настенный с бесшумными кольцами
Минск, Центральный
25 р.
Регулировка Окон/Замена Фурнитуры
Минск, Центральный
7 р.
Ручки для окон ПВХ.
Минск, Центральный
6 р.
ручка оконная евро
Минск, Центральный
1 р.
уплотнитель для окон пвх
Минск, Центральный
50 р.
Продаю подоконник мраморный
Минск, Центральный
50 р.
Ворс для профилей ПВХ
Минск, Центральный
10 р.
Ручки окна ПВХ
Минск, Заводской
5 р.
Ручка для окна (оконная) Оцинкованная 15 штук
Минск, Фрунзенский
0.30 р.
Петли завесы дверные, оконные, форточные, мебельны
Минск, Фрунзенский
9 р.
Замок на окно с тросиком
Минск, Московский
2 р.
Ручки оконные
Минск, Заводской
8 р.
Ручка оконная с ключом -кнопкой
Минск, Первомайский
20 р.
Москитная сетка на окно
Минск, Ленинский
Договорная
Отдам рольшторы за рафаэлки
Минск, Московский
10 р.
Ручка, ключ для окна, форточки. 4 шт.
Минск, Советский
1.80 р.
Замок детский на окна пвх
Минск, Октябрьский
2.50 р.
Ручки оконные
Минск, Фрунзенский
13 р.
Ручки оконные с детским замком
Минск, Партизанский
11 р.
Ручка оконная Roto Германия
Минск, Фрунзенский
10 р.
Ремонт окон пвх.
Минск, Фрунзенский
2 р.
Пленка статическая белая с рисунком 0,45см остаток
Минск, Московский
12 р.
Замок-ограничитель на окно в упаковке
Минск, Фрунзенский
1 р.
Ручка roto,ответная планка,балконная защелка
Минск, Московский
5 р.
Замок на окно
Минск, Фрунзенский
3.50 р.
Ручки для дверей или окон ПВХ
Минск, Первомайский
80 р.
Срочно Стеклопакет из балконной двери
Минск, Первомайский
5 р.
Продам оконные ручки 5 р за 1 шт
Минск, Первомайский
4 р.
Ручка оконная
Минск, Октябрьский
0.50 р.
Ручки оконные алюминиевые
Минск, Заводской
Договорная
Двери
Минск, Первомайский
10 р.
Ручки для окон ПВХ с замком
Минск, Ленинский
8 р.
Ручка оконная с замком
Минск, Московский
1 р.
Шпингалет
Минск, Октябрьский
50 р.
противомоскитные сетки
Минск, Московский
20 р.
Стекла в оконные рамы
Минск, Фрунзенский
5 р.
Ручка оконная
Минск, Советский
0.40 р.
Механизмы для ПВХ окон и дверей Siegenia, Roto
Минск, Заводской
14 р.
Замок на окно с тросиком 3 шт
Минск, Фрунзенский
10 р.
Антимоскитная сетка на рамке
Минск, Фрунзенский
35 р.
Москитная сетка
Минск, Фрунзенский
20 р.
ручка оконная латунь, 28 штук
Минск, Октябрьский
35 р.
Ручки оконные
Минск, Ленинский
100 р.
Профиль оконный примыкающий серый и уголок ПВХ шту
Минск, Первомайский
10 р.
Замок на окно
Минск, Фрунзенский
3 р.
Ручка оконная
Минск, Ленинский
1 р.
Уплотнитель для ПВХ профиля
Минск, Партизанский
35 р.
Ручка оконная
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Отдам стекла вставные 47, 5 / 59 см.
Минск, Октябрьский
10 р.
Оконные ручки со встроенным замком
Минск, Московский
30 р.
Отлив оконный белый 0,2м*3м
Минск, Московский
50 р.
Привод для окон 3 шт. (привод оконной фурнитуры)
Минск, Октябрьский
10 р.
Угол москитной сетки соединительные на окно внутре
Минск, Московский