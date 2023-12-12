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Ремонт и стройкаОкна и двери

Окна в Центральном районе Минска

ОКНА ПВХ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ.

Договорная

ОКНА ПВХ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ.

Минск, Центральный

Доставка
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Окно ПВХ раздвижное для веранды 1460 * 1460 мм нов

200 р.

Окно ПВХ раздвижное для веранды 1460 * 1460 мм нов

Минск, Центральный

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Окно из ПВХ теплое 1430(в) * 1460 мм новое

400 р.

Окно из ПВХ теплое 1430(в) * 1460 мм новое

Минск, Центральный

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Стеклопакет 125х105

50 р.

Стеклопакет 125х105

Минск, Центральный

Окно алюминиевое теплое 1430 х 1430 мм новое

310 р.

Окно алюминиевое теплое 1430 х 1430 мм новое

Минск, Центральный

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Окна ПВХ , Балконные рамы

600 р.

Окна ПВХ , Балконные рамы

Минск, Центральный

Доставка
Раздвижные окна (наклонно-сдвижные) Patio (Патио). В рассрочку. Гарантия.

Договорная

Раздвижные окна (наклонно-сдвижные) Patio (Патио). В рассрочку. Гарантия.

Минск, Центральный

Балконные рамы ПВХ (рассрочка до 12 месяцев, без банка)

Договорная

Балконные рамы ПВХ (рассрочка до 12 месяцев, без банка)

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Алюминиевые раздвижные балконные рамы. Рассрочка. Гарантия.

Договорная

Алюминиевые раздвижные балконные рамы. Рассрочка. Гарантия.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ. Рассрочка. Опыт. Качество. Гарантия

Договорная

Окна ПВХ. Рассрочка. Опыт. Качество. Гарантия

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ,низкие цены

150 р.

Окна ПВХ,низкие цены

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ для домов и дач,низкие цены

150 р.

Окна ПВХ для домов и дач,низкие цены

Минск, Центральный

Пластиковые окна для дома и дачи

Договорная

Пластиковые окна для дома и дачи

Минск, Центральный

Готовая балконная рама ПВХ 3350х1450 brusbox 70 + roto nx

624 р.

Готовая балконная рама ПВХ 3350х1450 brusbox 70 + roto nx

Минск, Центральный

Готовые пластиковые окна для дома и дачи

209 р.

Готовые пластиковые окна для дома и дачи

Минск, Центральный

Готовая балконная рама ПВХ 3050х1450 brusbox + roto nx

605 р.

Готовая балконная рама ПВХ 3050х1450 brusbox + roto nx

Минск, Центральный

Готовые окна и двери ПВХ со склада

Договорная

Готовые окна и двери ПВХ со склада

Минск, Центральный

Готовое пластиковое окно 1780х1480 со склада в Минске

614 р.

Готовое пластиковое окно 1780х1480 со склада в Минске

Минск, Центральный

Окна ПВХ / пластиковые с монтажом в Минске

980 р.

Окна ПВХ / пластиковые с монтажом в Минске

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Деревянные окна для дачи.

95 р.

Деревянные окна для дачи.

Минск, Центральный

Готовое пластиковое окно 900х500, фрамуга

183 р.

Готовое пластиковое окно 900х500, фрамуга

Минск, Центральный

Готовое окно ПВХ со склада в Минске 1200х1200 и др

331 р.

Готовое окно ПВХ со склада в Минске 1200х1200 и др

Минск, Центральный

Окна ПВХ для домов и коттеджей. Качество. Гарантия. Рассрочка

Договорная

Окна ПВХ для домов и коттеджей. Качество. Гарантия. Рассрочка

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Детские замки на окна с установкой и без

11 р.

Детские замки на окна с установкой и без

Минск, Центральный

Балконный блок ПВХ. Рассрочка. Гарантия.

Договорная

Балконный блок ПВХ. Рассрочка. Гарантия.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Остекление балкона

Договорная

Остекление балкона

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконные рамы ПВХ

Договорная

Балконные рамы ПВХ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алюминиевые раздвижные рамы на балкон. Рассрочка. Гарантия.

Договорная

Алюминиевые раздвижные рамы на балкон. Рассрочка. Гарантия.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Остекление лоджии окнами ПВХ. Рассрочка. Гарантия.

Договорная

Остекление лоджии окнами ПВХ. Рассрочка. Гарантия.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Рама на балкон. Рассрочка до 48 месяцев.

155 р.

Рама на балкон. Рассрочка до 48 месяцев.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Окна ПВХ для дачи и дома и квартиры. Рассрочка до 48 месяцев.

199 р.

Окна ПВХ для дачи и дома и квартиры. Рассрочка до 48 месяцев.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконный блок ПВХ. Рассрочка до 48 месяцев.

149 р.

Балконный блок ПВХ. Рассрочка до 48 месяцев.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконный блок ПВХ. Балконная группа. Рассрочка до 48 месяцев.

570 р.

Балконный блок ПВХ. Балконная группа. Рассрочка до 48 месяцев.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ на балкон или лоджию. Рассрочка до 48 месяцев.

590 р.

Балконная рама ПВХ на балкон или лоджию. Рассрочка до 48 месяцев.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Окна, двери с установкой в Минской области

Договорная

Окна, двери с установкой в Минской области

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Готовые окна для дачи, дешёвые окна ПВХ

Договорная

Готовые окна для дачи, дешёвые окна ПВХ

Минск, Центральный

Готовые окна ПВХ 800х1200 со скидкой, в наличии

268 р.

Готовые окна ПВХ 800х1200 со скидкой, в наличии

Минск, Центральный

Балконный блок (три стекла).

200 р.

Балконный блок (три стекла).

Минск, Центральный

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Стеклопакет

20 р.

Стеклопакет

Минск, Центральный

Окно алюминиевое открывающееся

200 р.

Окно алюминиевое открывающееся

Минск, Центральный

4 отдельных однокамерных ПВХ-окна для лоджии

600 р.

4 отдельных однокамерных ПВХ-окна для лоджии

Минск, Центральный

Готовые окна ПВХ РЕХАУ ГРАЦИО+ RОТО NX размер 1770*1430

662 р.

Готовые окна ПВХ РЕХАУ ГРАЦИО+ RОТО NX размер 1770*1430

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные рамы ПВХ

Договорная

Балконные рамы ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Договорная

Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Москитные сетки восстановление ремонт

18 р.

Москитные сетки восстановление ремонт

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
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