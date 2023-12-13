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УслугиСтроительные работы

Буровые, земляные работы в Центральном районе Минска

Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71

95 р.

Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71

Минск, Центральный

Эксковатор мини , копание , траншей , заборов

Договорная

Эксковатор мини , копание , траншей , заборов

Минск, Центральный

Аренда фронтального погрузчика

Договорная

Аренда фронтального погрузчика

Минск, Центральный

планирование участка фронтальным погрузчиком

Договорная

планирование участка фронтальным погрузчиком

Минск, Центральный

Услуга миниэкскаватора 5т

85 р.

Услуга миниэкскаватора 5т

Минск, Центральный

Подсыпка фундамента, земляные работы

Договорная

Подсыпка фундамента, земляные работы

Минск, Центральный

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минск, Центральный

Бурение скважин на воду Дзержинск, Столбцы

30 р.

Бурение скважин на воду Дзержинск, Столбцы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
УСТАНОВКА КОЛЕЦ КАНАЛИЗАЦИИ ТРУБЫ СКВАЖИНА СЕПТИКА

100 р.

УСТАНОВКА КОЛЕЦ КАНАЛИЗАЦИИ ТРУБЫ СКВАЖИНА СЕПТИКА

Минск, Центральный

МОНТАЖ УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИИ СКВАЖИНЫ ШАМБО

Договорная

МОНТАЖ УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИИ СКВАЖИНЫ ШАМБО

Минск, Центральный

УСТАНОВКА КОЛЕЦ СЕПТИКА ШАМБО МИНСК И ОБЛАСТЬ

Договорная

УСТАНОВКА КОЛЕЦ СЕПТИКА ШАМБО МИНСК И ОБЛАСТЬ

Минск, Центральный

Бурение скважин на воду Минский район, Минская об

30 р.

Бурение скважин на воду Минский район, Минская об

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду ЧЕРВЕНЬ, ПУХОВИЧИ

30 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду ЧЕРВЕНЬ, ПУХОВИЧИ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Канализация из бетонных колец

100 р.

Канализация из бетонных колец

Минск, Центральный

Мини экскаватор

65 р.

Мини экскаватор

Минск, Центральный

Рассрочка
Канализация (внутренняя/наружная) Водопровод.

Договорная

Канализация (внутренняя/наружная) Водопровод.

Минск, Центральный

Канализация под ключ

Договорная

Канализация под ключ

Минск, Центральный

Наружная канализация под ключ

500 р.

Наружная канализация под ключ

Минск, Центральный

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду УЗДА, МАРЬИНА ГОРКА

30 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду УЗДА, МАРЬИНА ГОРКА

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Услуги аренды мини экскаватора

60 р.

Услуги аренды мини экскаватора

Минск, Центральный

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду СТАРЫЕ ДОРОГИ, ЛЮБАНЬ

30 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду СТАРЫЕ ДОРОГИ, ЛЮБАНЬ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Алмазное сверление( Бурение) отверстий

90 р.

Алмазное сверление( Бурение) отверстий

Минск, Центральный

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду ВИЛЕЙКА , МОЛОДЕЧНО

30 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду ВИЛЕЙКА , МОЛОДЕЧНО

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду СТОЛБЦЫ, БАРАНОВИЧИ

30 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду СТОЛБЦЫ, БАРАНОВИЧИ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Аренда экскаватора-погрузчика

70 р.

Аренда экскаватора-погрузчика

Минск, Центральный

Услуги аренда мини экскаватора бурение свай

Договорная

Услуги аренда мини экскаватора бурение свай

Минск, Центральный

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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