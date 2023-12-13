Буровые, земляные работы в Центральном районе Минска
95 р.
Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71
Минск, Центральный
Договорная
Эксковатор мини , копание , траншей , заборов
Минск, Центральный
Договорная
Аренда фронтального погрузчика
Минск, Центральный
Договорная
планирование участка фронтальным погрузчиком
Минск, Центральный
85 р.
Услуга миниэкскаватора 5т
Минск, Центральный
Договорная
Подсыпка фундамента, земляные работы
Минск, Центральный
65 р.
Бурение скважин
Минск, Центральный
30 р.
Бурение скважин на воду Дзержинск, Столбцы
Минск, Центральный
100 р.
УСТАНОВКА КОЛЕЦ КАНАЛИЗАЦИИ ТРУБЫ СКВАЖИНА СЕПТИКА
Минск, Центральный
Договорная
МОНТАЖ УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИИ СКВАЖИНЫ ШАМБО
Минск, Центральный
Договорная
УСТАНОВКА КОЛЕЦ СЕПТИКА ШАМБО МИНСК И ОБЛАСТЬ
Минск, Центральный
30 р.
Бурение скважин на воду Минский район, Минская об
Минск, Центральный
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду ЧЕРВЕНЬ, ПУХОВИЧИ
Минск, Центральный
100 р.
Канализация из бетонных колец
Минск, Центральный
65 р.
Мини экскаватор
Минск, Центральный
Договорная
Канализация (внутренняя/наружная) Водопровод.
Минск, Центральный
Договорная
Канализация под ключ
Минск, Центральный
500 р.
Наружная канализация под ключ
Минск, Центральный
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду УЗДА, МАРЬИНА ГОРКА
Минск, Центральный
60 р.
Услуги аренды мини экскаватора
Минск, Центральный
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду СТАРЫЕ ДОРОГИ, ЛЮБАНЬ
Минск, Центральный
90 р.
Алмазное сверление( Бурение) отверстий
Минск, Центральный
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду ВИЛЕЙКА , МОЛОДЕЧНО
Минск, Центральный
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду СТОЛБЦЫ, БАРАНОВИЧИ
Минск, Центральный
70 р.
Аренда экскаватора-погрузчика
Минск, Центральный
Договорная
Услуги аренда мини экскаватора бурение свай
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень