Товары от Куфар Маркета
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Новые товары с доставкой в Центральном районе МинскаВсе объявления
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 523 р.
Баня Овал РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 200 р.
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Минск, Партизанский
Договорная
Баня
Гродно
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
5 900 р.
баня-бочка
Минская, Дзержинск
6 750 р.
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
7 600 р.
баня-квадро 4,0 м.
Минск, Партизанский
7 600 р.
Баня-квадро 4 метра
Минская, Минский район
975 р.
Банная печь Пегас 16 стекло сетка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бани бочки
Минск, Центральный
5 800 р.
Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)
Витебск
9 900 р.
Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)
Витебск
Договорная
Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.
Минская, Другие города
8 500 р.
Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)
Витебск
11 000 р.
Баня-бочка/ Мини баня/ баня/ панорама
Минская, Дзержинск
3 900 р.
Квадро-баня / Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Московский
7 800 р.
Баня-бочка 2,25 м х 4,5 м (акция)
Витебск
7 200 р.
Баня-бочка 2,25 м х 4 м (акция)
Витебск
370 р.
печь для сауны
Минск, Первомайский
5 900 р.
Баня-бочка 2,25 м х 3 м (акция)
Витебск
4 950 р.
баня-квадро 2,0м с террасой 50см.
Минск, Партизанский
3 300 р.
Баня-бочка
Минская, Другие города
190 р.
Бак из нержавеющей стали 80 л
Гомель
210 р.
Бак из нержавейки 100 л
Гомель
6 300 р.
баня-бочка 3,5м.
Минск, Партизанский
Договорная
Бани под заказ под ключ
Гомель
7 550 р.
Баня Квадро-бочка с боковым входом 3,5 м и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
6 500 р.
Баня-Квадро 2,25 м х 3 м (акция)
Витебск
12 500 р.
Баня под ключ 2,35м х6м (АКЦИЯ)
Витебск
Договорная
Готовая баня с террасой
Минская, Слуцк
Договорная
Готовая баня Викинг
Минская, Другие города
3 800 р.
Баня-бочка 2м х 2 м (Супер АКЦИЯ)
Витебск
9 405 р.
Баня Квадро-бочка 5.0 м с боковым входом и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
7 600 р.
Баня-квадро 4,0 Стандарт
Минская, Минский район
10 900 р.
БАНЯ из Бруса 2,35 м х 4м (акция)
Витебск
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Первомайский