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Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Бани в Центральном районе Минска

Баня-квадро/ Мини баня
vip

6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

7 190 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 190 р.

Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

4 190 р.

Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

6 190 р.

Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня-квадро/ Мини баня
vip

6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

7 490 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка

Договорная

Веники для бани

Минск, Центральный

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

5 990 р.

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

6 590 р.

Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани бочки, квадро

2 900 р.

Бани бочки, квадро

Минск, Центральный

Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 940 р.

Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани бочки

Договорная

Бани бочки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

5 790 р.

Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

9 090 р.

Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка

6 890 р.

Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.

3 890 р.

Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня

10 000 р.

Баня

Минск, Центральный

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка/ Мини баня

8 300 р.

Баня-бочка/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня

13 800 р.

Баня

Минск, Центральный

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Банная печь

Договорная

Банная печь

Минск, Центральный

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Столик / скамья для бани, мастерской

49.35 р.

Столик / скамья для бани, мастерской

Минск, Центральный

Скамейка банная. Пропареная. Лиственница

295 р.

Скамейка банная. Пропареная. Лиственница

Минск, Центральный

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани

Договорная

Бани-бочки и квадро бани

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Печь Harvia

1 500 р.

Печь Harvia

Минск, Центральный

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БАНИ КВАДРО самые низкие цены. Рассрочка без % - Кредит до 60 месяцев. Подарки каждому

Договорная

БАНИ КВАДРО самые низкие цены. Рассрочка без % - Кредит до 60 месяцев. Подарки каждому

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня-бочка под ключ в Витебске: 2 помещения 4 метра с крыльцом

6 890 р.

Баня-бочка под ключ в Витебске: 2 помещения 4 метра с крыльцом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-бочка под ключ: 3 помещения 5 метров с крыльцом

9 950 р.

Баня-бочка под ключ: 3 помещения 5 метров с крыльцом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-квадро под ключ: 3 помещения 5 метров с крыльцом

11 150 р.

Баня-квадро под ключ: 3 помещения 5 метров с крыльцом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-бочка под ключ: 3 помещения 6 метров

10 565 р.

Баня-бочка под ключ: 3 помещения 6 метров

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-квадро под ключ: 3 помещения 6 метров

11 715 р.

Баня-квадро под ключ: 3 помещения 6 метров

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ГОТОВЫЕ БАНИ БОЧКИ с Доставкой про всей РБ. Бани ПОД КЛЮЧ. Скидки и подарки каждому.

3 890 р.

ГОТОВЫЕ БАНИ БОЧКИ с Доставкой про всей РБ. Бани ПОД КЛЮЧ. Скидки и подарки каждому.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
БАНИ КВАДРО БОЧКИ - ПОД ЗАКАЗ - НЕДОРОГО - ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка по всей Беларуси

Договорная

БАНИ КВАДРО БОЧКИ - ПОД ЗАКАЗ - НЕДОРОГО - ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка по всей Беларуси

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
БАНЯ БОЧКА со скидкой по низким ценам с производства. Акции. Подарки. Успейте купить.

Договорная

БАНЯ БОЧКА со скидкой по низким ценам с производства. Акции. Подарки. Успейте купить.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
БАНИ БОЧКИ и КВАДРО в рассрочку до 60 месяцев. Есть кредит. Оформление по телефону за 5 мин.

3 890 р.

БАНИ БОЧКИ и КВАДРО в рассрочку до 60 месяцев. Есть кредит. Оформление по телефону за 5 мин.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани Бочки Квадро изготовим за 2 недели. В наличии и под заказ. Подарки каждому.

Договорная

Бани Бочки Квадро изготовим за 2 недели. В наличии и под заказ. Подарки каждому.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Купить БАНЮ БОЧКУ со скидкой от производителя. Самые низкие цены на рынке. Качество 100%

Договорная

Купить БАНЮ БОЧКУ со скидкой от производителя. Самые низкие цены на рынке. Качество 100%

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани Квадро Бочки под ключ готовые к использованию. Доставка по всей РБ. Низкие цены.

Договорная

Бани Квадро Бочки под ключ готовые к использованию. Доставка по всей РБ. Низкие цены.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
БАНИ БОЧКИ от 2 - до 6 метров. Рассрочки / Кредиты. Готовые и под заказ. Самые низкие цены.

Договорная

БАНИ БОЧКИ от 2 - до 6 метров. Рассрочки / Кредиты. Готовые и под заказ. Самые низкие цены.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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