Товары от Куфар Маркета
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Бани в Центральном районе Минска
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
7 190 р.
Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.
Минск, Центральный
9 190 р.
Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
4 190 р.
Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.
Минск, Центральный
6 190 р.
Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ
Минск, Центральный
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
7 490 р.
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
Договорная
Веники для бани
Минск, Центральный
5 990 р.
Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
6 590 р.
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо
Минск, Центральный
2 900 р.
Бани бочки, квадро
Минск, Центральный
9 940 р.
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
Договорная
Бани бочки
Минск, Центральный
5 790 р.
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ
Минск, Центральный
9 090 р.
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление
Минск, Центральный
6 890 р.
Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка
Минск, Центральный
3 890 р.
Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.
Минск, Центральный
10 000 р.
Баня
Минск, Центральный
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Центральный
8 300 р.
Баня-бочка/ Мини баня
Минск, Центральный
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Центральный
13 800 р.
Баня
Минск, Центральный
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Центральный
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Центральный
Договорная
Банная печь
Минск, Центральный
49.35 р.
Столик / скамья для бани, мастерской
Минск, Центральный
295 р.
Скамейка банная. Пропареная. Лиственница
Минск, Центральный
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Центральный
Договорная
Бани-бочки и квадро бани
Минск, Центральный
1 500 р.
Печь Harvia
Минск, Центральный
Договорная
БАНИ КВАДРО самые низкие цены. Рассрочка без % - Кредит до 60 месяцев. Подарки каждому
Минск, Центральный
6 890 р.
Баня-бочка под ключ в Витебске: 2 помещения 4 метра с крыльцом
Минск, Центральный
9 950 р.
Баня-бочка под ключ: 3 помещения 5 метров с крыльцом
Минск, Центральный
11 150 р.
Баня-квадро под ключ: 3 помещения 5 метров с крыльцом
Минск, Центральный
10 565 р.
Баня-бочка под ключ: 3 помещения 6 метров
Минск, Центральный
11 715 р.
Баня-квадро под ключ: 3 помещения 6 метров
Минск, Центральный
3 890 р.
ГОТОВЫЕ БАНИ БОЧКИ с Доставкой про всей РБ. Бани ПОД КЛЮЧ. Скидки и подарки каждому.
Минск, Центральный
Договорная
БАНИ КВАДРО БОЧКИ - ПОД ЗАКАЗ - НЕДОРОГО - ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка по всей Беларуси
Минск, Центральный
Договорная
БАНЯ БОЧКА со скидкой по низким ценам с производства. Акции. Подарки. Успейте купить.
Минск, Центральный
3 890 р.
БАНИ БОЧКИ и КВАДРО в рассрочку до 60 месяцев. Есть кредит. Оформление по телефону за 5 мин.
Минск, Центральный
Договорная
Бани Бочки Квадро изготовим за 2 недели. В наличии и под заказ. Подарки каждому.
Минск, Центральный
Договорная
Купить БАНЮ БОЧКУ со скидкой от производителя. Самые низкие цены на рынке. Качество 100%
Минск, Центральный
Договорная
Бани Квадро Бочки под ключ готовые к использованию. Доставка по всей РБ. Низкие цены.
Минск, Центральный
Договорная
БАНИ БОЧКИ от 2 - до 6 метров. Рассрочки / Кредиты. Готовые и под заказ. Самые низкие цены.
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 523 р.
Баня Овал РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 200 р.
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Минск, Партизанский