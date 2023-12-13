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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Центральном районе Минска

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
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3 610 р.

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро/ Мини баня
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6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

7 190 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 190 р.

Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

4 190 р.

Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Веники Для Бани (Банные Веники) Берёза, Дуб

6 р.

Веники Для Бани (Банные Веники) Берёза, Дуб

Минск, Центральный

Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

6 190 р.

Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня-квадро/ Мини баня
vip

6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

7 490 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка

Договорная

Веники для бани

Минск, Центральный

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

5 990 р.

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Веник для бани EucaLaur (эвкалиптовый, лавровый)

11 р.

Веник для бани EucaLaur (эвкалиптовый, лавровый)

Минск, Центральный

Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

6 590 р.

Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани бочки, квадро

2 900 р.

Бани бочки, квадро

Минск, Центральный

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
vip

3 610 р.

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 940 р.

Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
купель для бани

4 500 р.

купель для бани

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани бочки

Договорная

Бани бочки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасная кабина, ИК сауна

5 400 р.

Инфракрасная кабина, ИК сауна

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

5 790 р.

Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
905

Онлайн-заказ

523.72 р.

905

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

9 090 р.

Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Биотуалеты Thetford Porta Potti Qube 165L

Онлайн-заказ

409.45 р.

Биотуалеты Thetford Porta Potti Qube 165L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умывальник для дачи Альтернатива М367 (5л)

Онлайн-заказ

17.94 р.

Умывальник для дачи Альтернатива М367 (5л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркас душа Бухта Радости Нептун (с тамбуром)

Онлайн-заказ

435.85 р.

Каркас душа Бухта Радости Нептун (с тамбуром)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Умывальник для дачи Альтернатива М331

Онлайн-заказ

22.05 р.

Умывальник для дачи Альтернатива М331

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пластиковая лейка ЭлБЭТ для дачного душа

Онлайн-заказ

11.70 р.

Пластиковая лейка ЭлБЭТ для дачного душа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Металлическая лейка для дачного душа

Онлайн-заказ

19.50 р.

Металлическая лейка для дачного душа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка

6 890 р.

Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.

3 890 р.

Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Термометр для сауны бани.Финляндия.

20 р.

Термометр для сауны бани.Финляндия.

Минск, Центральный

Бадья из алюминия 5л ''Банные штучки''

Онлайн-заказ

159 р.

Бадья из алюминия 5л ''Банные штучки''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бадья из алюминия 5 л белая ''Банные штучки''

Онлайн-заказ

155 р.

Бадья из алюминия 5 л белая ''Банные штучки''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бак Водолей 15л (с хромированным шаровым краном)

Онлайн-заказ

62 р.

Бак Водолей 15л (с хромированным шаровым краном)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бак Водолей 15л

Онлайн-заказ

53.30 р.

Бак Водолей 15л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня

10 000 р.

Баня

Минск, Центральный

Хозблок

4 000 р.

Хозблок

Минск, Центральный

Панно из можжевельника

40 р.

Панно из можжевельника

Минск, Центральный

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Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка/ Мини баня

8 300 р.

Баня-бочка/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Заживляющая пленка для свежей татуировки EZ Derm Defenderв 10 см на 1 метр.Отрезаем нужный метраж

Онлайн-заказ

13 р.

Заживляющая пленка для свежей татуировки EZ Derm Defenderв 10 см на 1 метр.Отрезаем нужный метраж

Минск, Центральный

Баня

13 800 р.

Баня

Минск, Центральный

Кунг зил 131 с хранения

1 800 р.

Кунг зил 131 с хранения

Минск, Центральный

Туалет

480 р.

Туалет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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