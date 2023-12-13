Работа в строительстве, ремонте в Первомайском районе Минска
Договорная
Монтажник натяжных потолков
Требуются на постоянную работу монтажники натяжных потолков! Обязанности: - установка натяжных потолков Требования: - ответственность, - пунктуальность, - опыт работы Условия: - своевременная оплата т...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Электрики требуются
Требуется электрики для выполнения электро и электромонтажных работ. Более подробная информация по телефону или при личной беседе
Минск, Первомайский
1 500 р.
Инженер-энергетик (электрик) требуется
Организации на постоянную работу (первоначально на 0,5 ставки ) требуется инженер-энергетик (инженер-электрик). Требования, обычно предъявляемые к работе данного рода. Опыт работы и организаторские сп...
Минск, Первомайский
1 500 р.
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
Условия: - все социальные гарантии согласно ТК РБ; - хорошие условия работы, весь необходимый инструмент для работы, объект: ЖК Новая Боровая (мкр-н Уручье); - предоставляем проездной билет, оплата мо...
Минск, Первомайский
3 500 р.
Монтажник натяжных потолков
Компания FERICO более 18 лет изготавливает и устанавливает натяжные потолки европейского качества. В связи с расширением штата приглашаем на работу МОНТАЖНИКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ Что такое РАБОТА МОНТАЖ...
Минск, Первомайский
3 500 р.
Обшивка балконов и установка окон ПВХ
Ищем бригады на монтаж изделий из ПВХ и Алюминия (окна, двери) Обшивка балконов ПВХ панелями и вагонкой, укладка пола. возможны бригады 2-3 человека). На постоянную работу, но также готовы рассмо...
Минск, Первомайский
3 500 р.
Монтажник окон ПВХ
Мы ищем: Людей, имеющих опыт установки окон ПВХ и обшивок балконов от 3-х лет, Имеют комплект инструмента для установки окон ПВХ, Являются коммуникабельными и клиентоориентированными; ...
Минск, Первомайский
3 500 р.
Строитель
Приглашаем мастеров по ремонту ванных комнат (штукатур, сантехник, плиточник) З/п от 3000 до 4500 бел. руб. Требования: - стрессоустойчивость; - понимание работы; - ответственность. Желание за...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Отделочник
Строительной организации на постоянную основу требуется отделочник-универсал( не подсобник,не делетант).Предлагаем своевременную оплату,уважительное отношение.
Минск, Ленинский
Договорная
Каменьщики .
Для совместного сотрудничества , прораб приглашает - каменьщиков. Строительство частного сектора - коттеджи , дачи , хоз.блоки , гаражи , заборы и т.п.. Работы много , оплата сдельная - предельно высо...
Минск, Советский
3 000 р.
Сборщик бытовок
На производственную площадку в РФ г. Санкт-Петербург требуются сборщики блок-контейнеров/бытовок. Проживание со всеми удобствами предоставляем бесплатно. Выплаты 2 раза в меся! Оплата труда сдельная. ...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется Столяр
Требуется столяр на производство по изготовлению мебели (торговой и офисной мебели, столы, комоды, тумбы, шпонирование). Опыт работы изготовления столярных конструкций - от 1 года, умение работать н...
Минск, Партизанский
2 500 р.
Маляр отделочник
Мы ищем энергичного Маляра для выполнения малярных работ, в т.ч. механизированным способом Обязанности: - Подготовка поверхностей перед покраской - Нанесение краски, в т.ч. механизированным способом н...
Минск, Центральный
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Мастер/прораб СМР (ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ, НА СООБЩЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕМ) Зп 1500 Br оклад на руки + плюс бонусы за объект. В сезон, ориентир зп+ бонусы 3000-5000 рублей. Компания по устройству бетонных полов ...
Минск, Советский
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 000 р.
вакансия
Требуется сантехник, электрик для слесарных работ по выполнению Заявок на дому по Вашему профилю. Служба ПРАЦАУНИК.БЕЛ у нас постоянно есть заказы в Вашем регионе Мы гарантируем Вам постоянные заявки,...
Минск, Центральный
2 500 р.
Рабочий на замену окон
Требуется монтажник, заменить 27 окон вместе с откосами ( откосы пластик )в г. Поставы, Витебская область, проживание оплачивается, выполнили работу расчет!
Минск, Центральный
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства
Требуется мастер дорожно-мостового строительства (аттестация). Наличие действующего аттестата обязательно.
Минск, Центральный
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
50 р.
Подсобный рабочий
Ищем разнорабочих на временную и постоянную основу, работа на строительных объектах в городе Минске, оплата труда 50,00 рублей в конце отработанного 8 часового рабочего дня!
Минск, Центральный
50 р.
Подсобный рабочий
Строительная организация открывает набор на вакансию подсобный рабочий с ежедневной оплатой труда!
Минск, Центральный
40 р.
Разнорабочий
Требуются подсобные рабочие на строительный объект Минск-мир! Расчет в конце дня каждый день! Работа не сложная! Работать будем всю зиму!
Минск, Советский
Договорная
конструктор-сметчик
Конструктор-сметчик в частную организацию Обязанности: моделирование емкостей из полиэтилена. Составление готовых чертежей для отдела продаж и монтажного отдела. Полное взаимодействие с подразделениям...
Минск, Центральный
Договорная
Менеджер по работе с тендерами
Требования к кандидату: • Уверенный пользователь ПК • Самостоятельность в принятии решений • Высшее образование • Навыки работы в сфере очистных сооружений • Повышенный уровень внимательности и скруп...
Минск, Октябрьский
Договорная
сварщик изделий из пластмасс (Минская область)
на производство в Минскую область требуется сварщик изделий из пластмасс 1-6 разряда без вредных привычек смежный график возможно обучение жилье предоставляется
Минск, Фрунзенский
4 200 р.
Инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду инженеров-сметчиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
3 500 р.
Монолитчики
Крупной строительной компании срочно требуются: арматурщики, бетонщики, сварщики, разнорабочие, монолитчики, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально); На строительство п...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Монтажник металлоконструкций
Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Монтажники металлоконструкций в строительстве ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Плиточники облицовщики
Облицовщики Плиточники Крупной строительной компании срочно требуются: Отделочники маляры, штукатуры, столяры плотники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуал...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Сварщики на стройку
Крупной строительной компании срочно требуются: Сварщики, Электрогазосварщики, Монтажники строительных конструкций, Монтажники металлоконструкций, Разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (усл...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Требуются отделочники
Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Отделочники-универсалы ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем своевременную оплату и...
Минск, Партизанский
3 140 р.
Каменщик
Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду каменщиков! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение Каменщика не ниже 3 разряда. ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение каменны...
Минск, Московский
4 053 р.
Маляр
Приглашаем в свою команду маляров! Объект "ЖК Бусиновский парк (Северный терминал) ПИК ". Москва (м.Ховрино) Ижорская 6 к 6 ТРЕБОВАНИЯ: Опыт от 1ого года , подтвержденный по ТК от 6месяцев. Приветству...
Минск, Московский
6 166.08 р.
Разнорабочий на объекты в Латвии
Обязанности: Работа во дворах (плиты, керамзит); Демонтаж труб в подвале; Демонтажные работы Пожароопасные работы, резка металла. Требования: Знание технологии работ Владение инструментом по своему пр...
Минск, Центральный
6 000 р.
Монтажник оконных конструкций
Монтаж окон из ПВХ, балконных рам из ПВХ и алюминия
Минск, Заводской
3 500 р.
Штукатур
Требования к кандидату: Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ, производительность за смену от 20м2. Должностные обязанности: Установка маяков, штукатурка стен: гипсовым...
Минск, Центральный
2 000 р.
Столяр Плотник
Столяр Плотник Крупной строительной компании срочно требуются: Столяры плотники, штукатуры, облицовщики плиточники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально)...
Минск, Партизанский
1 000 р.
нужен конструктор по корпусной мебели
мы занимаемся ремонтом квартир есть заказы на корпусную мебель, на кухни, шкафы и тд нужен человек кто будет делать проект и его детализировать для распила оплата сдельная
Минск, Центральный
1 600 р.
Работа для строителей
Работа в городе Минск ВАХТОВЫМ методом Требования к кандидату: наличие профессиональных навыков готовность работать в команде Должностные обязанности: в соответствии с рабочей инструкцией по указан...
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Монтажник-арматурщик/Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу в г. Минск Вахтовым методом. Обязанности: Вязка и монтаж арматурного каркаса, заливка монолитных каркасов, колонн, фундаментов, плит перекрытия. Монтаж и демонтаж опалубки и иные...
Минск, Фрунзенский
4 340 р.
Токарь-фрезеровщик
Приглашаем в свою команду токарей-фрезеровщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышлен...
Минск, Московский
3 140 р.
Штукатур
Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду штукатуров! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение штукатура не ниже 3 разряда ОБЯЗАННОСТИ: Промаячивание пове...
Минск, Московский
5 600 р.
Монтажник РВС
Приглашаем в свою команду монтажников резервуаров. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промыш...
Минск, Московский
2 500 р.
Подсобный рабочий
Приглашаем в свою команду подсобных рабочих на склад . ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, про...
Минск, Московский
3 500 р.
Фасадчик
Крупной строительной компании срочно требуются: Монтажники строительных конструкций,штукатуры, Маляры, Отделочники, Изолировщики, Альпинисты, Разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия о...
Минск, Партизанский
2 800 р.
Строители
Требуются бетонщики, каменщики, кровельщики, штукатуры (бригады приветствуются) Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ! Условия: Полная занятость, работа есть всегда , во...
Минск, Центральный
4 400 р.
Специалист по охране труда
Приглашаем в свою команду специалистов по охране труда. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пр...
Минск, Московский
3 000 р.
Требуются отделочники
Трубуются отделочники, работа в Минске, отделочные работы в складской помещении, штукатурка стен, окраска стен, шлифовка полов с последующей окраской, вырезка проёмов, зашивка потолков профилированным...
Минск, Центральный
5 652.24 р.
Каменщик
Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, Вахтовый метод Обязанности: Определение и обозначение точек кладки, установка опорных маяков и рукавиц. Кладка силикатного кирпича с использованием ра...
Минск, Центральный
5 652.24 р.
Монтажник наружных трубопроводов
Обязанности: Строительство мостов, путепроводов, тоннелей и подпорных стен Укладка наружных труб водопровода, канализации, ливневые системы Требования: Готовность к длительным командировкам в Латвию (...
Минск, Центральный
Договорная
Водитель автобетоносмесителя (миксера)
Компания ШмельБетон ищет водителя на автобетоносмеситель (миксер) Условия работы: - Официальное трудоустройство; - Работа в стабильной и надёжной компании; - Полная занятость; - Конкурентоспособная за...
Минск, Фрунзенский
4 000 р.
Ищу стяжечников
Ищу стяжечников для работы в Минске и районе. Зп высокая. Оплата ежедневная.
Минск, Заводской
3 100 р.
Кладовщик
Приглашаем в свою команду кладовщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гр...
Минск, Московский
3 600 р.
Газорезчики
ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов...
Минск, Октябрьский
6 000 р.
Сварщик
ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов...
Минск, Центральный
4 000 р.
Строитель-универсал
Требования к кандидату: обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ. Должностные обязанности (все или некоторые): Фундаменты Кладка стен, фронтонов (газоблок, кирпич, облиц...
Минск, Центральный
4 600 р.
Производитель работ (металлоконструкции)
ООО "ВЕЛЕССТРОЙ-СМУ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ, КОТОРОМУ ДОВЕРИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: ОБЯЗАННОСТИ: Обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в устан...
Минск, Московский
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино