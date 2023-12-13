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Вакансии в Первомайском районе Минска

Водитель арендного автомобиля под Uber

Договорная

Водитель арендного автомобиля под Uber

Компании требуются водители для арендных автомобилей для работы в такси. Работа на автомобилях под эконом, комфорт и комфорт +. По вашему желанию можем оклеить машину под любую службу города. У всех а...

Минск, Первомайский

Бухгалтер на первичную документацию

1 100 р.

Бухгалтер на первичную документацию

Бухгалтер на первичную документацию. Выписка ТТН, выставление счетов-фактур, акты сверок. Организация занимается производством мебели.

Минск, Первомайский

СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине

1 000 р.

СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине

ГОРЯЩАЯЯ ВАКАНСИЯ! В магазин в ТЦ "Экспобел". ЗП от 1000 руб на руки! Ювелирная сеть ЧП "Платина-груп" приглашает соискателей на вакансию "Продавец-консультант". - Оклад + премия/дополнительная мот...

Минск, Первомайский

Требуется специалист по автозвуку

2 000 р.

Требуется специалист по автозвуку

На постоянную или работу на Аутсорсинг в автостудию требуется специалист по автозвуку и подключению девайсов (автомагнитол, Android, видеорегистраторы, парктроники, камеры заднего вида): парень 18-35 ...

Минск, Первомайский

Монтажник натяжных потолков

Договорная

Монтажник натяжных потолков

Требуются на постоянную работу монтажники натяжных потолков! Обязанности: - установка натяжных потолков Требования: - ответственность, - пунктуальность, - опыт работы Условия: - своевременная оплата т...

Минск, Первомайский

1 500 р.

Обойщик мебели

Обойщик мебели. Должностные обязанности: обивка мебели (производство кроватей из экокожи и ткани, производство другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц. пакет, возможность стабильного зар...

Минск, Первомайский

Отделочник изделий из древесины

1 500 р.

Отделочник изделий из древесины

Отделочник изделий из древесины. Производство кроватей для сна и прочей мебели из дерева. Должностные обязанности: Нанесение краски, масел на изделия вручную или методом окунания или распыления пуль...

Минск, Первомайский

Работа Доставка/Авто-Курьер на личный автомобиле

2 000 р.

Работа Доставка/Авто-Курьер на личный автомобиле

Подключим Вас на собственном автомобиле, для работы в Яндекс-Перевозки: под тарифы КУРЬЕР; ГРУЗОВОЙ! Официальное устройство, трудовой договор с записью в книге! От вас требуется желание работать, води...

Минск, Первомайский

Электрики требуются

2 000 р.

Электрики требуются

Требуется электрики для выполнения электро и электромонтажных работ. Более подробная информация по телефону или при личной беседе

Минск, Первомайский

Нужен помощник детейлера (обучим)

Договорная

Нужен помощник детейлера (обучим)

На постоянную или работу на Аутсорсинг в автостудию требуется помощник детейлера: парень 18-35 лет (без опыта работы). Заработная плата сдельно/премиальная от 50р (рабочий день). От кандидата: - аккур...

Минск, Первомайский

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

2 600 р.

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе

800 р.

преподаватель автошколы

Ищем преподавателя автошколы! Требования: Высшее или среднее-специальное образование, водительское удостоверение, свидетельство о повышении квалификации преподавателей (можем отправить на обучение при...

Минск, Первомайский

Договорная

Продавец-консультант

Магазин uzbraenka (армейских товаров) ищет нового сотрудника(парня) в свою команду! - Пн-Вс с 10:00 до 20:00 (график 2/2) -График можно корректировать Обязанности: - консультировать покупателей; - раб...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе

600 р.

Лифтёр

Требования к кандидату: исполнительность, ответственность, без вредных привычек, наличие удостоверения лифтера, пол не имеет значения Должностные обязанности: сопровождение грузов в грузовых лифтах Ко...

Минск, Первомайский

Инженер-энергетик (электрик) требуется

1 500 р.

Инженер-энергетик (электрик) требуется

Организации на постоянную работу (первоначально на 0,5 ставки ) требуется инженер-энергетик (инженер-электрик). Требования, обычно предъявляемые к работе данного рода. Опыт работы и организаторские сп...

Минск, Первомайский

1 600 р.

Работник склада готовых отправлений

Обязанности: Размещение товара Обработка брака Сортировка по видам товара Комплектация товара Требования: Желание работать Ответственность Наличие сан. справки или возможность её сделать ...

Минск, Первомайский

В АВТОСАЛОН требуются Столяры/Обойщик/Обивщик

1 500 р.

В АВТОСАЛОН требуются Столяры/Обойщик/Обивщик

Требуются специалисты по переоборудованию салонов Столяры/Обойщик/Обивщик от 1 500 Br на руки Частному предприятию по переоборудованию автомобилей требуютсятся молодые специалисты Столяр-сборщик/Обой...

Минск, Первомайский

В парикмахерскую требуются специалисты

Договорная

В парикмахерскую требуются специалисты

В парикмахерскую (Уручье, Рогачёвская) требуются: 1. парикмахер; 2. мастер по наращиванию ресниц; 3. Мастер по наращиванию ногтей (можно без опыта работы). Молодой , дружный и амбициозный коллектив жд...

Минск, Первомайский

Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ .м.Восток

60 р.

Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ .м.Восток

Только звонить! Ателье по ремонту одежды приглашает на постоянную работу портную с опытом работы. Режим работы два через два. Оплата 60.00 рублей в день. Новое оборудования. Адрес ателье Туровского, 2...

Минск, Первомайский

Упаковщик / Вахта с питанием и проживанием

4 500 р.

Упаковщик / Вахта с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфорт...

Минск, Первомайский

Договорная

Помощник продавца/грузчик

Обязанности: Выкладка и приём товара, помощь продавцам в зале, грузчик. Магазин продуктов. По адресу г.Минск, д.Копище, ул.Н.Михайлашева, д.1. - Рассматриваем кандидатов без опыта работы - Гибкий гра...

Минск, Первомайский

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий

1 500 р.

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий

Условия: - все социальные гарантии согласно ТК РБ; - хорошие условия работы, весь необходимый инструмент для работы, объект: ЖК Новая Боровая (мкр-н Уручье); - предоставляем проездной билет, оплата мо...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе

1 100 р.

Вакансии

Приглашаем на работу повара в учреждение образования (Уручье). Не КШП. Гарантируем своевременную оплату 2 раза в месяц. Премия и надбавки. Полный соцпакет. Заработная плата от 1100 бел.руб. на рук...

Минск, Первомайский

950 р.

Вакансии

Приглашаем на работу кухонного работника в учреждение образования (Уручье). Не КШП. Гарантируем своевременную оплату 2 раза в месяц. Премия и надбавки. Полный соцпакет. Обучение на повара за счет о...

Минск, Первомайский

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ / ИЩЕМ ШВЕЮ. ЗВОНИТЕ. ЗП от 1500 бр

1 500 р.

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ / ИЩЕМ ШВЕЮ. ЗВОНИТЕ. ЗП от 1500 бр

Производству, специализирующемуся на изготовлении бескаркасной мебели (кресел-мешков), требуется швея. Производство находится в г. Минске в 10 минутах ходьбы от ст.м. Парк Челюскинцев. Обязанности: -...

Минск, Первомайский

Клинер

650 р.

Клинер

Требуется КЛИНЕР График работы 2\2 График работы 5/2 Или для разовых подработок (подстраховка) Сфера: посуточная аренда квартир. Адреса квартир: ул. Кедышко ул. Калинина пр.Независимости ул. Широк...

Минск, Первомайский

требуется водитель категории С (водитель автовышки

2 500 р.

требуется водитель категории С (водитель автовышки

Требования к кандидату: Наличие удостоверения машиниста автовышки приветствуется. Водительские права категории С. Исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Грамотная речь, опрятный вн...

Минск, Первомайский

Водитель-курьер на личном авто

3 000 р.

Водитель-курьер на личном авто

Требуются водители-курьеры на своих авто, оплата за каждый заказ (Заработок до 160р за полную смену). Быстрое оформление. Работа через удобное мобильное приложение Яндекс.Про. Можно выходить как на по...

Минск, Первомайский

Водитель такси на личном авто

4 000 р.

Водитель такси на личном авто

В связи с увеличением количества заказов, требуются водители на своих авто, оплата за каждый заказ. Подойдет как для основного места работы, так и для подработки. Быстрое оформление. Работа через удоб...

Минск, Первомайский

3 500 р.

Монтажник натяжных потолков

Компания FERICO более 18 лет изготавливает и устанавливает натяжные потолки европейского качества. В связи с расширением штата приглашаем на работу МОНТАЖНИКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ Что такое РАБОТА МОНТАЖ...

Минск, Первомайский

1 000 р.

Мастер маникюра

Добрый день Ищу мастера по маникюру и педикюру Можно с маленьким опытом Всему научу в процессе работы Удобный график работы Много клиентов Выгодный процент Писать

Минск, Первомайский

Ищем человека на уборку в Доме Быта (ст.м. Восток)

Договорная

Ищем человека на уборку в Доме Быта (ст.м. Восток)

Ищем человека на влажную уборку в производственном помещении 70 м.кв. График работы - 2 раза в неделю. На уборку нужно минут 40. Столько времени уходило у нашей помощницы, которая уходит на пенсию. Му...

Минск, Первомайский

1 100 р.

Ищем Кондитера

Работа кондитера в небольшой кондитерский цех. Пятидневка, с 7ч до 16ч или по договоренности. По всем вопросам звоните.

Минск, Первомайский

Вакансия руководитель филиала

Договорная

Вакансия руководитель филиала

В транспортно-экспедиционную компанию требуется руководитель филиала в городе Минске. Резюме отправлять на почту

Минск, Первомайский

Договорная

Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ срочно

Ателье по ремонту одежды приглашает на постоянную работу портную с опытом работы. Режим работы два через два. . Новое оборудования. Адрес ателье Туровского, 24 ст.метро Восток. Рядом с национальной би...

Минск, Первомайский

Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ оплата высокая

Договорная

Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ оплата высокая

Только звонить! Ателье по ремонту одежды приглашает на постоянную работу портную с опытом работы. Режим работы два через два. . Новое оборудования. Адрес ателье Туровского, 24 ст.метро Восток. Рядом с...

Минск, Первомайский

Автомойщик

2 000 р.

Автомойщик

Компания МойПорт более 10 лет оказывает услуги автомойки и детейлинга в городе Минске. Приглашает Автомойщика на постоянную занятость в дружную команду профессионалов. Обязанности: - Мойка и химчистк...

Минск, Первомайский

2 600 р.

Моторист/автослесарь

Обязанности: • Техническое знание устройства двигателя легкового автомобиля • Умение определять степень износа и дефектовки двигателя • Определение ремонтопригодности двигателя • Умение произвести мел...

Минск, Первомайский

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ

На постоянную работу требуется мойщица бытовой техники. Предпродажная подготовка и мойка Б/У стиральных машин и холодильников. Опыт работы в сфере уборки или клининга приветствуется, но не обязателен....

Минск, Первомайский

Менеджер ломбарда (товаровед-оценщик/приемщик)

850 р.

Менеджер ломбарда (товаровед-оценщик/приемщик)

Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАН в сеть ломбардов «Кредитон», которая работает с 2013 года и входит в ТОПЛучших ломбардов. Зарплата от 850 руб Мы предлагаем: -удобный график работы 2 через 2 (с 9.00 до ...

Минск, Первомайский

1 950 р.

Комплектовщик

ЗДРАВСТВУЙТЕ !!! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ И ПОДРАБОТКУ В МИНСКЕ ПО ВАКАНСИИ КОМПЛЕКТОВЩИК У НАС ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ СОТРУДНИКУ ГРАФИК РАБОТЫ МОЖНО СОГЛАСОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМ...

Минск, Первомайский

Грузчик

900 р.

Грузчик

Обязанности: выполнение погрузочно-разгрузочных работ; осуществление сопровождения грузов. Требования: пунктуальность, аккуратность, ответственность, энергичность, коммуникабельность; умение работать ...

Минск, Первомайский

Водитель

1 300 р.

Водитель

Обязанности: - Сбор бытовой и орг- техники, лома черных и цветных металлов у населения. - Вывоз отходов электрического и электронного оборудования у юридических лиц. - Выплата денежной компенсации нас...

Минск, Первомайский

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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