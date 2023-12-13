Вакансии в Первомайском районе Минска
Договорная
Водитель арендного автомобиля под Uber
Компании требуются водители для арендных автомобилей для работы в такси. Работа на автомобилях под эконом, комфорт и комфорт +. По вашему желанию можем оклеить машину под любую службу города. У всех а...
Минск, Первомайский
1 100 р.
Бухгалтер на первичную документацию
Бухгалтер на первичную документацию. Выписка ТТН, выставление счетов-фактур, акты сверок. Организация занимается производством мебели.
Минск, Первомайский
1 000 р.
СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине
ГОРЯЩАЯЯ ВАКАНСИЯ! В магазин в ТЦ "Экспобел". ЗП от 1000 руб на руки! Ювелирная сеть ЧП "Платина-груп" приглашает соискателей на вакансию "Продавец-консультант". - Оклад + премия/дополнительная мот...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Требуется специалист по автозвуку
На постоянную или работу на Аутсорсинг в автостудию требуется специалист по автозвуку и подключению девайсов (автомагнитол, Android, видеорегистраторы, парктроники, камеры заднего вида): парень 18-35 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Монтажник натяжных потолков
Требуются на постоянную работу монтажники натяжных потолков! Обязанности: - установка натяжных потолков Требования: - ответственность, - пунктуальность, - опыт работы Условия: - своевременная оплата т...
Минск, Первомайский
1 500 р.
Обойщик мебели
Обойщик мебели. Должностные обязанности: обивка мебели (производство кроватей из экокожи и ткани, производство другой мягкой мебели) Компания предлагает: полный соц. пакет, возможность стабильного зар...
Минск, Первомайский
1 500 р.
Отделочник изделий из древесины
Отделочник изделий из древесины. Производство кроватей для сна и прочей мебели из дерева. Должностные обязанности: Нанесение краски, масел на изделия вручную или методом окунания или распыления пуль...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Работа Доставка/Авто-Курьер на личный автомобиле
Подключим Вас на собственном автомобиле, для работы в Яндекс-Перевозки: под тарифы КУРЬЕР; ГРУЗОВОЙ! Официальное устройство, трудовой договор с записью в книге! От вас требуется желание работать, води...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Электрики требуются
Требуется электрики для выполнения электро и электромонтажных работ. Более подробная информация по телефону или при личной беседе
Минск, Первомайский
Договорная
Нужен помощник детейлера (обучим)
На постоянную или работу на Аутсорсинг в автостудию требуется помощник детейлера: парень 18-35 лет (без опыта работы). Заработная плата сдельно/премиальная от 50р (рабочий день). От кандидата: - аккур...
Минск, Первомайский
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский
800 р.
преподаватель автошколы
Ищем преподавателя автошколы! Требования: Высшее или среднее-специальное образование, водительское удостоверение, свидетельство о повышении квалификации преподавателей (можем отправить на обучение при...
Минск, Первомайский
Договорная
Продавец-консультант
Магазин uzbraenka (армейских товаров) ищет нового сотрудника(парня) в свою команду! - Пн-Вс с 10:00 до 20:00 (график 2/2) -График можно корректировать Обязанности: - консультировать покупателей; - раб...
Минск, Первомайский
600 р.
Лифтёр
Требования к кандидату: исполнительность, ответственность, без вредных привычек, наличие удостоверения лифтера, пол не имеет значения Должностные обязанности: сопровождение грузов в грузовых лифтах Ко...
Минск, Первомайский
1 500 р.
Инженер-энергетик (электрик) требуется
Организации на постоянную работу (первоначально на 0,5 ставки ) требуется инженер-энергетик (инженер-электрик). Требования, обычно предъявляемые к работе данного рода. Опыт работы и организаторские сп...
Минск, Первомайский
1 600 р.
Работник склада готовых отправлений
Обязанности: Размещение товара Обработка брака Сортировка по видам товара Комплектация товара Требования: Желание работать Ответственность Наличие сан. справки или возможность её сделать ...
Минск, Первомайский
1 500 р.
В АВТОСАЛОН требуются Столяры/Обойщик/Обивщик
Требуются специалисты по переоборудованию салонов Столяры/Обойщик/Обивщик от 1 500 Br на руки Частному предприятию по переоборудованию автомобилей требуютсятся молодые специалисты Столяр-сборщик/Обой...
Минск, Первомайский
Договорная
В парикмахерскую требуются специалисты
В парикмахерскую (Уручье, Рогачёвская) требуются: 1. парикмахер; 2. мастер по наращиванию ресниц; 3. Мастер по наращиванию ногтей (можно без опыта работы). Молодой , дружный и амбициозный коллектив жд...
Минск, Первомайский
60 р.
Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ .м.Восток
Только звонить! Ателье по ремонту одежды приглашает на постоянную работу портную с опытом работы. Режим работы два через два. Оплата 60.00 рублей в день. Новое оборудования. Адрес ателье Туровского, 2...
Минск, Первомайский
4 500 р.
Упаковщик / Вахта с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфорт...
Минск, Первомайский
Договорная
Помощник продавца/грузчик
Обязанности: Выкладка и приём товара, помощь продавцам в зале, грузчик. Магазин продуктов. По адресу г.Минск, д.Копище, ул.Н.Михайлашева, д.1. - Рассматриваем кандидатов без опыта работы - Гибкий гра...
Минск, Первомайский
1 500 р.
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
Условия: - все социальные гарантии согласно ТК РБ; - хорошие условия работы, весь необходимый инструмент для работы, объект: ЖК Новая Боровая (мкр-н Уручье); - предоставляем проездной билет, оплата мо...
Минск, Первомайский
1 100 р.
Вакансии
Приглашаем на работу повара в учреждение образования (Уручье). Не КШП. Гарантируем своевременную оплату 2 раза в месяц. Премия и надбавки. Полный соцпакет. Заработная плата от 1100 бел.руб. на рук...
Минск, Первомайский
950 р.
Вакансии
Приглашаем на работу кухонного работника в учреждение образования (Уручье). Не КШП. Гарантируем своевременную оплату 2 раза в месяц. Премия и надбавки. Полный соцпакет. Обучение на повара за счет о...
Минск, Первомайский
1 500 р.
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ / ИЩЕМ ШВЕЮ. ЗВОНИТЕ. ЗП от 1500 бр
Производству, специализирующемуся на изготовлении бескаркасной мебели (кресел-мешков), требуется швея. Производство находится в г. Минске в 10 минутах ходьбы от ст.м. Парк Челюскинцев. Обязанности: -...
Минск, Первомайский
650 р.
Клинер
Требуется КЛИНЕР График работы 2\2 График работы 5/2 Или для разовых подработок (подстраховка) Сфера: посуточная аренда квартир. Адреса квартир: ул. Кедышко ул. Калинина пр.Независимости ул. Широк...
Минск, Первомайский
2 500 р.
требуется водитель категории С (водитель автовышки
Требования к кандидату: Наличие удостоверения машиниста автовышки приветствуется. Водительские права категории С. Исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Грамотная речь, опрятный вн...
Минск, Первомайский
3 000 р.
Водитель-курьер на личном авто
Требуются водители-курьеры на своих авто, оплата за каждый заказ (Заработок до 160р за полную смену). Быстрое оформление. Работа через удобное мобильное приложение Яндекс.Про. Можно выходить как на по...
Минск, Первомайский
4 000 р.
Водитель такси на личном авто
В связи с увеличением количества заказов, требуются водители на своих авто, оплата за каждый заказ. Подойдет как для основного места работы, так и для подработки. Быстрое оформление. Работа через удоб...
Минск, Первомайский
3 500 р.
Монтажник натяжных потолков
Компания FERICO более 18 лет изготавливает и устанавливает натяжные потолки европейского качества. В связи с расширением штата приглашаем на работу МОНТАЖНИКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ Что такое РАБОТА МОНТАЖ...
Минск, Первомайский
1 000 р.
Мастер маникюра
Добрый день Ищу мастера по маникюру и педикюру Можно с маленьким опытом Всему научу в процессе работы Удобный график работы Много клиентов Выгодный процент Писать
Минск, Первомайский
Договорная
Ищем человека на уборку в Доме Быта (ст.м. Восток)
Ищем человека на влажную уборку в производственном помещении 70 м.кв. График работы - 2 раза в неделю. На уборку нужно минут 40. Столько времени уходило у нашей помощницы, которая уходит на пенсию. Му...
Минск, Первомайский
1 100 р.
Ищем Кондитера
Работа кондитера в небольшой кондитерский цех. Пятидневка, с 7ч до 16ч или по договоренности. По всем вопросам звоните.
Минск, Первомайский
Договорная
Вакансия руководитель филиала
В транспортно-экспедиционную компанию требуется руководитель филиала в городе Минске. Резюме отправлять на почту
Минск, Первомайский
Договорная
Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ срочно
Ателье по ремонту одежды приглашает на постоянную работу портную с опытом работы. Режим работы два через два. . Новое оборудования. Адрес ателье Туровского, 24 ст.метро Восток. Рядом с национальной би...
Минск, Первомайский
Договорная
Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ оплата высокая
Только звонить! Ателье по ремонту одежды приглашает на постоянную работу портную с опытом работы. Режим работы два через два. . Новое оборудования. Адрес ателье Туровского, 24 ст.метро Восток. Рядом с...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Автомойщик
Компания МойПорт более 10 лет оказывает услуги автомойки и детейлинга в городе Минске. Приглашает Автомойщика на постоянную занятость в дружную команду профессионалов. Обязанности: - Мойка и химчистк...
Минск, Первомайский
2 600 р.
Моторист/автослесарь
Обязанности: • Техническое знание устройства двигателя легкового автомобиля • Умение определять степень износа и дефектовки двигателя • Определение ремонтопригодности двигателя • Умение произвести мел...
Минск, Первомайский
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ
На постоянную работу требуется мойщица бытовой техники. Предпродажная подготовка и мойка Б/У стиральных машин и холодильников. Опыт работы в сфере уборки или клининга приветствуется, но не обязателен....
Минск, Первомайский
850 р.
Менеджер ломбарда (товаровед-оценщик/приемщик)
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАН в сеть ломбардов «Кредитон», которая работает с 2013 года и входит в ТОПЛучших ломбардов. Зарплата от 850 руб Мы предлагаем: -удобный график работы 2 через 2 (с 9.00 до ...
Минск, Первомайский
1 950 р.
Комплектовщик
ЗДРАВСТВУЙТЕ !!! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ И ПОДРАБОТКУ В МИНСКЕ ПО ВАКАНСИИ КОМПЛЕКТОВЩИК У НАС ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ СОТРУДНИКУ ГРАФИК РАБОТЫ МОЖНО СОГЛАСОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМ...
Минск, Первомайский
900 р.
Грузчик
Обязанности: выполнение погрузочно-разгрузочных работ; осуществление сопровождения грузов. Требования: пунктуальность, аккуратность, ответственность, энергичность, коммуникабельность; умение работать ...
Минск, Первомайский
1 300 р.
Водитель
Обязанности: - Сбор бытовой и орг- техники, лома черных и цветных металлов у населения. - Вывоз отходов электрического и электронного оборудования у юридических лиц. - Выплата денежной компенсации нас...
Минск, Первомайский
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь