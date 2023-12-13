Работа, бизнес, учёба в Первомайском районе Минска
Договорная
Кровельщик-жестянщик
Минск, Первомайский
1 100 р.
Бухгалтер на первичную документацию
Минск, Первомайский
1 000 р.
СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине
Минск, Первомайский
2 000 р.
Требуется специалист по автозвуку
Минск, Первомайский
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Монтажник натяжных потолков
Минск, Первомайский
1 500 р.
Обойщик мебели
Минск, Первомайский
1 500 р.
Отделочник изделий из древесины
Минск, Первомайский
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Водитель арендного автомобиля под Uber
Минск, Первомайский
2 000 р.
Работа Доставка/Авто-Курьер на личный автомобиле
Минск, Первомайский
2 000 р.
Электрики требуются
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Первомайский
Договорная
Нужен помощник детейлера (обучим)
Минск, Первомайский
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
Минск, Первомайский
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
800 р.
преподаватель автошколы
Минск, Первомайский
Договорная
Продавец-консультант
Минск, Первомайский
Договорная
Архитектор, разработаю проект
Минск, Первомайский
600 р.
Лифтёр
Минск, Первомайский
Договорная
ищу подработку на выходные дни уборка квартир
Минск, Первомайский
Договорная
Сиделка, компаньонка
Минск, Первомайский
1 500 р.
Инженер-энергетик (электрик) требуется
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка
Минск, Первомайский
Договорная
Продавец, организатор, администратор подработка
Минск, Первомайский
Договорная
ремонт и отделка квартир
Минск, Первомайский
1 600 р.
Работник склада готовых отправлений
Минск, Первомайский
1 500 р.
В АВТОСАЛОН требуются Столяры/Обойщик/Обивщик
Минск, Первомайский
Договорная
В парикмахерскую требуются специалисты
Минск, Первомайский
60 р.
Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ .м.Восток
Минск, Первомайский
4 500 р.
Упаковщик / Вахта с питанием и проживанием
Минск, Первомайский
Договорная
ищу работу
Минск, Первомайский
Договорная
Швея на дому
Минск, Первомайский
Договорная
Автокурьер
Минск, Первомайский
Договорная
Помощник продавца/грузчик
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Первомайский
1 500 р.
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу подработку Водителем на вашем автомобиле
Минск, Первомайский
1 100 р.
Вакансии
Минск, Первомайский
950 р.
Вакансии
Минск, Первомайский
Договорная
Подработка
Минск, Первомайский
1 500 р.
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ / ИЩЕМ ШВЕЮ. ЗВОНИТЕ. ЗП от 1500 бр
Минск, Первомайский
Договорная
Отделочные работы
Минск, Первомайский
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин