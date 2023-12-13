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Продавец

Работа, бизнес, учёба в Первомайском районе Минска

Кровельщик-жестянщик

Договорная

Кровельщик-жестянщик

Минск, Первомайский

Бухгалтер на первичную документацию

1 100 р.

Бухгалтер на первичную документацию

Минск, Первомайский

СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине

1 000 р.

СРОЧНО Продавец-консультант в ювелирном магазине

Минск, Первомайский

Требуется специалист по автозвуку

2 000 р.

Требуется специалист по автозвуку

Минск, Первомайский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Монтажник натяжных потолков

Договорная

Монтажник натяжных потолков

Минск, Первомайский

1 500 р.

Обойщик мебели

Минск, Первомайский

Отделочник изделий из древесины

1 500 р.

Отделочник изделий из древесины

Минск, Первомайский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Водитель арендного автомобиля под Uber

Договорная

Водитель арендного автомобиля под Uber

Минск, Первомайский

Работа Доставка/Авто-Курьер на личный автомобиле

2 000 р.

Работа Доставка/Авто-Курьер на личный автомобиле

Минск, Первомайский

Электрики требуются

2 000 р.

Электрики требуются

Минск, Первомайский

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Первомайский

Нужен помощник детейлера (обучим)

Договорная

Нужен помощник детейлера (обучим)

Минск, Первомайский

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

2 600 р.

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе
Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

800 р.

преподаватель автошколы

Минск, Первомайский

Договорная

Продавец-консультант

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе
Архитектор, разработаю проект

Договорная

Архитектор, разработаю проект

Минск, Первомайский

600 р.

Лифтёр

Минск, Первомайский

ищу подработку на выходные дни уборка квартир

Договорная

ищу подработку на выходные дни уборка квартир

Минск, Первомайский

Договорная

Сиделка, компаньонка

Минск, Первомайский

Инженер-энергетик (электрик) требуется

1 500 р.

Инженер-энергетик (электрик) требуется

Минск, Первомайский

Договорная

Уборка

Минск, Первомайский

Продавец, организатор, администратор подработка

Договорная

Продавец, организатор, администратор подработка

Минск, Первомайский

ремонт и отделка квартир

Договорная

ремонт и отделка квартир

Минск, Первомайский

1 600 р.

Работник склада готовых отправлений

Минск, Первомайский

В АВТОСАЛОН требуются Столяры/Обойщик/Обивщик

1 500 р.

В АВТОСАЛОН требуются Столяры/Обойщик/Обивщик

Минск, Первомайский

В парикмахерскую требуются специалисты

Договорная

В парикмахерскую требуются специалисты

Минск, Первомайский

Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ .м.Восток

60 р.

Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ .м.Восток

Минск, Первомайский

Упаковщик / Вахта с питанием и проживанием

4 500 р.

Упаковщик / Вахта с питанием и проживанием

Минск, Первомайский

Договорная

ищу работу

Минск, Первомайский

Договорная

Швея на дому

Минск, Первомайский

Автокурьер

Договорная

Автокурьер

Минск, Первомайский

Договорная

Помощник продавца/грузчик

Минск, Первомайский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Первомайский

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий

1 500 р.

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Ищу подработку Водителем на вашем автомобиле

Минск, Первомайский

1 100 р.

Вакансии

Минск, Первомайский

950 р.

Вакансии

Минск, Первомайский

Договорная

Подработка

Минск, Первомайский

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ / ИЩЕМ ШВЕЮ. ЗВОНИТЕ. ЗП от 1500 бр

1 500 р.

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ / ИЩЕМ ШВЕЮ. ЗВОНИТЕ. ЗП от 1500 бр

Минск, Первомайский

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Первомайский

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
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