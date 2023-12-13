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Ищу работу в Первомайском районе Минска

Ремонтные и отделочные работы

Договорная

Ремонтные и отделочные работы

Минск, Первомайский

Кровельщик-жестянщик

Договорная

Кровельщик-жестянщик

Минск, Первомайский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Первомайский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Архитектор, разработаю проект

Договорная

Архитектор, разработаю проект

Минск, Первомайский

ищу подработку на выходные дни уборка квартир

Договорная

ищу подработку на выходные дни уборка квартир

Минск, Первомайский

Договорная

Сиделка, компаньонка

Минск, Первомайский

Договорная

Уборка

Минск, Первомайский

Продавец, организатор, администратор подработка

Договорная

Продавец, организатор, администратор подработка

Минск, Первомайский

ремонт и отделка квартир

Договорная

ремонт и отделка квартир

Минск, Первомайский

Договорная

ищу работу

Минск, Первомайский

Договорная

Швея на дому

Минск, Первомайский

Автокурьер

Договорная

Автокурьер

Минск, Первомайский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Первомайский

Договорная

Ищу подработку Водителем на вашем автомобиле

Минск, Первомайский

Договорная

Подработка

Минск, Первомайский

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Первомайский

Ищем автокурьеров в доставку еды

Договорная

Ищем автокурьеров в доставку еды

Минск, Первомайский

Договорная

Сантехник

Минск, Первомайский

Плиточник,38 лет,17 лет стажа.

Договорная

Плиточник,38 лет,17 лет стажа.

Минск, Первомайский

Сборщик мебели

Договорная

Сборщик мебели

Минск, Первомайский

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минск, Первомайский

Сварщик-аргонщик

Договорная

Сварщик-аргонщик

Минск, Первомайский

Таргетолог/Реклама/Instagram/ Facebook

Договорная

Таргетолог/Реклама/Instagram/ Facebook

Минск, Первомайский

Ищу интересные проекты для сотрудничества

Договорная

Ищу интересные проекты для сотрудничества

Минск, Первомайский

Договорная

Сиделка

Минск, Первомайский

Системное администрирование

Договорная

Системное администрирование

Минск, Первомайский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Первомайский

Каменщик плотник бетонщик ищу работу или подработк

Договорная

Каменщик плотник бетонщик ищу работу или подработк

Минск, Первомайский

Договорная

Нужна подработка

Минск, Первомайский

Ищу работу, подработку водителем, водитель

Договорная

Ищу работу, подработку водителем, водитель

Минск, Первомайский

Инфографика для маркетплейсов

Договорная

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Первомайский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Первомайский

Договорная

Казначей, ведение бухучета в садоводческом товарищ

Минск, Первомайский

Водитель категории Д (автобуса) ищу работу

Договорная

Водитель категории Д (автобуса) ищу работу

Минск, Первомайский

Договорная

уборка дома или квартиры 16 руб в час

Минск, Первомайский

Договорная

Подработка -работа

Минск, Первомайский

Договорная

Бухгалтер

Минск, Первомайский

менеджер маркетплейса WB

Договорная

менеджер маркетплейса WB

Минск, Первомайский

Договорная

Коплю на мотик.нужна работа

Минск, Первомайский

Договорная

Ищу работу 16 лет

Минск, Первомайский

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее