Работа в авто, транспорте и логистике в Первомайском районе Минска
Договорная
Водитель арендного автомобиля под Uber
Компании требуются водители для арендных автомобилей для работы в такси. Работа на автомобилях под эконом, комфорт и комфорт +. По вашему желанию можем оклеить машину под любую службу города. У всех а...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Требуется специалист по автозвуку
На постоянную или работу на Аутсорсинг в автостудию требуется специалист по автозвуку и подключению девайсов (автомагнитол, Android, видеорегистраторы, парктроники, камеры заднего вида): парень 18-35 ...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Работа Доставка/Авто-Курьер на личный автомобиле
Подключим Вас на собственном автомобиле, для работы в Яндекс-Перевозки: под тарифы КУРЬЕР; ГРУЗОВОЙ! Официальное устройство, трудовой договор с записью в книге! От вас требуется желание работать, води...
Минск, Первомайский
Договорная
Нужен помощник детейлера (обучим)
На постоянную или работу на Аутсорсинг в автостудию требуется помощник детейлера: парень 18-35 лет (без опыта работы). Заработная плата сдельно/премиальная от 50р (рабочий день). От кандидата: - аккур...
Минск, Первомайский
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский
1 600 р.
Работник склада готовых отправлений
Обязанности: Размещение товара Обработка брака Сортировка по видам товара Комплектация товара Требования: Желание работать Ответственность Наличие сан. справки или возможность её сделать ...
Минск, Первомайский
1 500 р.
В АВТОСАЛОН требуются Столяры/Обойщик/Обивщик
Требуются специалисты по переоборудованию салонов Столяры/Обойщик/Обивщик от 1 500 Br на руки Частному предприятию по переоборудованию автомобилей требуютсятся молодые специалисты Столяр-сборщик/Обой...
Минск, Первомайский
4 500 р.
Упаковщик / Вахта с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфорт...
Минск, Первомайский
2 500 р.
требуется водитель категории С (водитель автовышки
Требования к кандидату: Наличие удостоверения машиниста автовышки приветствуется. Водительские права категории С. Исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Грамотная речь, опрятный вн...
Минск, Первомайский
3 000 р.
Водитель-курьер на личном авто
Требуются водители-курьеры на своих авто, оплата за каждый заказ (Заработок до 160р за полную смену). Быстрое оформление. Работа через удобное мобильное приложение Яндекс.Про. Можно выходить как на по...
Минск, Первомайский
4 000 р.
Водитель такси на личном авто
В связи с увеличением количества заказов, требуются водители на своих авто, оплата за каждый заказ. Подойдет как для основного места работы, так и для подработки. Быстрое оформление. Работа через удоб...
Минск, Первомайский
Договорная
Вакансия руководитель филиала
В транспортно-экспедиционную компанию требуется руководитель филиала в городе Минске. Резюме отправлять на почту
Минск, Первомайский
2 000 р.
Автомойщик
Компания МойПорт более 10 лет оказывает услуги автомойки и детейлинга в городе Минске. Приглашает Автомойщика на постоянную занятость в дружную команду профессионалов. Обязанности: - Мойка и химчистк...
Минск, Первомайский
2 600 р.
Моторист/автослесарь
Обязанности: • Техническое знание устройства двигателя легкового автомобиля • Умение определять степень износа и дефектовки двигателя • Определение ремонтопригодности двигателя • Умение произвести мел...
Минск, Первомайский
1 300 р.
Водитель
Обязанности: - Сбор бытовой и орг- техники, лома черных и цветных металлов у населения. - Вывоз отходов электрического и электронного оборудования у юридических лиц. - Выплата денежной компенсации нас...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Водитель-международник
Обязанности: - Осуществление международных автомобильных перевозок на новом автопоезде (по категории СЕ) по направлениям в/из РБ, РФ; - следить за состоянием автомобиля, соблюдать чистоту и порядок; -...
Минск, Первомайский
Договорная
Работа в такси
Приглашаем водителей для работы в Яндекс такси на авто компании, а также на личном авто по договору подряда. Смены дневные и ночные. Стаж от 2ух лет обязательно!!! Вся остальная информация по телефону
Минск, Первомайский
2 700 р.
Требуется специалист на развал схождение
Требуется специалист на стенд развал-схождения, можно без опыта работы график работы 3/3 стабильная выплата заработной платы 2 раз в месяц, сдельная оплата труда; официальное трудоустройство комфорт...
Минск, Первомайский
3 500 р.
Требуется автомеханник на сто
ремонт автомобилей всех марок выполнение технического обслуживания автомобиля ремонт подвески, тормозной системы замена ремней ГРМ. ремонт глушителя сварочные работы Требования: отличное знание устрой...
Минск, Первомайский
5 000 р.
Водитель-такси
Приглашаем водителей на личном либо арендном авто в Яндекс.Такси для работы в тарифах(эконом, комфорт, комфорт+, бизнес) + Яндекс. Доставка с тарифами (экспресс и грузовой) Сотрудничаем с Яндекс более...
Минск, Первомайский
2 500 р.
Автослесарь
ООО "КарСервисКлуб" ищет автослесаря по ремонту легковых автомобилей Заработная плата - от 2 500 до 3 000 Br НА РУКИ Обязанности: -техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Требования: ...
Минск, Первомайский
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский