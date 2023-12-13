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Работа в авто, транспорте и логистике в Первомайском районе Минска

Водитель арендного автомобиля под Uber

Договорная

Водитель арендного автомобиля под Uber

Компании требуются водители для арендных автомобилей для работы в такси. Работа на автомобилях под эконом, комфорт и комфорт +. По вашему желанию можем оклеить машину под любую службу города. У всех а...

Минск, Первомайский

Требуется специалист по автозвуку

2 000 р.

Требуется специалист по автозвуку

На постоянную или работу на Аутсорсинг в автостудию требуется специалист по автозвуку и подключению девайсов (автомагнитол, Android, видеорегистраторы, парктроники, камеры заднего вида): парень 18-35 ...

Минск, Первомайский

Работа Доставка/Авто-Курьер на личный автомобиле

2 000 р.

Работа Доставка/Авто-Курьер на личный автомобиле

Подключим Вас на собственном автомобиле, для работы в Яндекс-Перевозки: под тарифы КУРЬЕР; ГРУЗОВОЙ! Официальное устройство, трудовой договор с записью в книге! От вас требуется желание работать, води...

Минск, Первомайский

Нужен помощник детейлера (обучим)

Договорная

Нужен помощник детейлера (обучим)

На постоянную или работу на Аутсорсинг в автостудию требуется помощник детейлера: парень 18-35 лет (без опыта работы). Заработная плата сдельно/премиальная от 50р (рабочий день). От кандидата: - аккур...

Минск, Первомайский

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

2 600 р.

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе

1 600 р.

Работник склада готовых отправлений

Обязанности: Размещение товара Обработка брака Сортировка по видам товара Комплектация товара Требования: Желание работать Ответственность Наличие сан. справки или возможность её сделать ...

Минск, Первомайский

В АВТОСАЛОН требуются Столяры/Обойщик/Обивщик

1 500 р.

В АВТОСАЛОН требуются Столяры/Обойщик/Обивщик

Требуются специалисты по переоборудованию салонов Столяры/Обойщик/Обивщик от 1 500 Br на руки Частному предприятию по переоборудованию автомобилей требуютсятся молодые специалисты Столяр-сборщик/Обой...

Минск, Первомайский

Упаковщик / Вахта с питанием и проживанием

4 500 р.

Упаковщик / Вахта с питанием и проживанием

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в комфорт...

Минск, Первомайский

требуется водитель категории С (водитель автовышки

2 500 р.

требуется водитель категории С (водитель автовышки

Требования к кандидату: Наличие удостоверения машиниста автовышки приветствуется. Водительские права категории С. Исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Грамотная речь, опрятный вн...

Минск, Первомайский

Водитель-курьер на личном авто

3 000 р.

Водитель-курьер на личном авто

Требуются водители-курьеры на своих авто, оплата за каждый заказ (Заработок до 160р за полную смену). Быстрое оформление. Работа через удобное мобильное приложение Яндекс.Про. Можно выходить как на по...

Минск, Первомайский

Водитель такси на личном авто

4 000 р.

Водитель такси на личном авто

В связи с увеличением количества заказов, требуются водители на своих авто, оплата за каждый заказ. Подойдет как для основного места работы, так и для подработки. Быстрое оформление. Работа через удоб...

Минск, Первомайский

Вакансия руководитель филиала

Договорная

Вакансия руководитель филиала

В транспортно-экспедиционную компанию требуется руководитель филиала в городе Минске. Резюме отправлять на почту

Минск, Первомайский

Автомойщик

2 000 р.

Автомойщик

Компания МойПорт более 10 лет оказывает услуги автомойки и детейлинга в городе Минске. Приглашает Автомойщика на постоянную занятость в дружную команду профессионалов. Обязанности: - Мойка и химчистк...

Минск, Первомайский

2 600 р.

Моторист/автослесарь

Обязанности: • Техническое знание устройства двигателя легкового автомобиля • Умение определять степень износа и дефектовки двигателя • Определение ремонтопригодности двигателя • Умение произвести мел...

Минск, Первомайский

Водитель

1 300 р.

Водитель

Обязанности: - Сбор бытовой и орг- техники, лома черных и цветных металлов у населения. - Вывоз отходов электрического и электронного оборудования у юридических лиц. - Выплата денежной компенсации нас...

Минск, Первомайский

Водитель-международник

2 000 р.

Водитель-международник

Обязанности: - Осуществление международных автомобильных перевозок на новом автопоезде (по категории СЕ) по направлениям в/из РБ, РФ; - следить за состоянием автомобиля, соблюдать чистоту и порядок; -...

Минск, Первомайский

Работа в такси

Договорная

Работа в такси

Приглашаем водителей для работы в Яндекс такси на авто компании, а также на личном авто по договору подряда. Смены дневные и ночные. Стаж от 2ух лет обязательно!!! Вся остальная информация по телефону

Минск, Первомайский

2 700 р.

Требуется специалист на развал схождение

Требуется специалист на стенд развал-схождения, можно без опыта работы график работы 3/3 стабильная выплата заработной платы 2 раз в месяц, сдельная оплата труда; официальное трудоустройство комфорт...

Минск, Первомайский

Требуется автомеханник на сто

3 500 р.

Требуется автомеханник на сто

ремонт автомобилей всех марок выполнение технического обслуживания автомобиля ремонт подвески, тормозной системы замена ремней ГРМ. ремонт глушителя сварочные работы Требования: отличное знание устрой...

Минск, Первомайский

Водитель-такси

5 000 р.

Водитель-такси

Приглашаем водителей на личном либо арендном авто в Яндекс.Такси для работы в тарифах(эконом, комфорт, комфорт+, бизнес) + Яндекс. Доставка с тарифами (экспресс и грузовой) Сотрудничаем с Яндекс более...

Минск, Первомайский

Автослесарь

2 500 р.

Автослесарь

ООО "КарСервисКлуб" ищет автослесаря по ремонту легковых автомобилей Заработная плата - от 2 500 до 3 000 Br НА РУКИ Обязанности: -техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Требования: ...

Минск, Первомайский

Вакансии в других регионах

Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Требуется машинист экскаватора

Могилев

Вакансия в другом регионе
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

3 000 р.

Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуются водители категории Е

160 000 р.

Требуются водители категории Е

В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Слесарь механосборочных работ

1 500 р.

Слесарь механосборочных работ

Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Помощник водителя

5 000 р.

Помощник водителя

Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...

Гродненская, Сморгонь

Вакансия в другом регионе
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

2 600 р.

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе
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