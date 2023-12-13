Строительство и ремонт в Первомайском районе Минска
Договорная
Ремонтные и отделочные работы
Минск, Первомайский
Договорная
Кровельщик-жестянщик
Минск, Первомайский
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Первомайский
Договорная
Архитектор, разработаю проект
Минск, Первомайский
Договорная
ремонт и отделка квартир
Минск, Первомайский
Договорная
Отделочные работы
Минск, Первомайский
Договорная
Сантехник
Минск, Первомайский
Договорная
Плиточник,38 лет,17 лет стажа.
Минск, Первомайский
Договорная
Сборщик мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Поклейка обоев
Минск, Первомайский
Договорная
Каменщик плотник бетонщик ищу работу или подработк
Минск, Первомайский
Договорная
Нужна подработка
Минск, Первомайский
Договорная
Подработка -работа
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу работу по поклейке обоев.
Минск, Первомайский
Договорная
Кровельщик
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу объекты по сантехническим работам
Минск, Первомайский
Договорная
Лестницы бетонные, межэтажные, монолитные
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Первомайский
Договорная
Ремонт/фасадов
Минск, Первомайский
Договорная
Сварка аргоном.
Минск, Первомайский