logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Ищу работу
Строительство и ремонт
Цена
Тип занятости
Продавец
РаботаИщу работу

Строительство и ремонт в Первомайском районе Минска

Ремонтные и отделочные работы

Договорная

Ремонтные и отделочные работы

Минск, Первомайский

Кровельщик-жестянщик

Договорная

Кровельщик-жестянщик

Минск, Первомайский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Первомайский

Архитектор, разработаю проект

Договорная

Архитектор, разработаю проект

Минск, Первомайский

ремонт и отделка квартир

Договорная

ремонт и отделка квартир

Минск, Первомайский

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Первомайский

Договорная

Сантехник

Минск, Первомайский

Плиточник,38 лет,17 лет стажа.

Договорная

Плиточник,38 лет,17 лет стажа.

Минск, Первомайский

Сборщик мебели

Договорная

Сборщик мебели

Минск, Первомайский

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минск, Первомайский

Каменщик плотник бетонщик ищу работу или подработк

Договорная

Каменщик плотник бетонщик ищу работу или подработк

Минск, Первомайский

Договорная

Нужна подработка

Минск, Первомайский

Договорная

Подработка -работа

Минск, Первомайский

Ищу работу по поклейке обоев.

Договорная

Ищу работу по поклейке обоев.

Минск, Первомайский

Кровельщик

Договорная

Кровельщик

Минск, Первомайский

Ищу объекты по сантехническим работам

Договорная

Ищу объекты по сантехническим работам

Минск, Первомайский

Лестницы бетонные, межэтажные, монолитные

Договорная

Лестницы бетонные, межэтажные, монолитные

Минск, Первомайский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Первомайский

Ремонт/фасадов

Договорная

Ремонт/фасадов

Минск, Первомайский

Сварка аргоном.

Договорная

Сварка аргоном.

Минск, Первомайский

Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее