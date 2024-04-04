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Фитнес и салоны красоты в Первомайском районе Минска
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В Первомайском районе в Минске нет таких объявлений, но они есть в других районах Минска
Договорная
Ищу подработку мастером по наращиванию ресниц
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку администратора в выходные дни. Соля
Минск, Ленинский
Договорная
Мастер реконструкции волос
Минск, Московский
Договорная
Первичная бухгалтерия, кадровое делопроизводство,
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Ищу работу
IT и интернет
Управление
Бухгалтерия, финансы, право
Культура и искусство
Маркетинг, реклама
Медицина и фармацевтика
Наука и образование
Охрана и безопасность
Производство и энергетика
Строительство и ремонт
Торговля
Автобизнес, транспорт и логистика
Туризм, гостиницы, рестораны
Фитнес и салоны красоты
Сервис и быт
Прочее