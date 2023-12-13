Работа в авто, транспорте и логистике в Лиде
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Гродненская, Лида
900 р.
Требуется специалист со слесарными навыками
Требуется сотрудник на склад б/у запчастей. Возраст 18-25лет, полный рабочий день, з/п от 900р Требования: трудолюбие, ответственность , наличие слесарных навыков и знание устройства автомобиля. Можн...
Гродненская, Лида
1 500 р.
Моторист
Требуется моторист, обязаности - все работы касаемые мотора (Замена ГРМ ремня, переборка двигателя и т.д.)
Гродненская, Лида
1 500 р.
Автослесарь
Требуется автослесарь, со знаниями устройства автомобиля, понятием как с ним работать
Гродненская, Лида
Договорная
Сварщик
СРОЧНО!!!В новую развивающуюся организацию требуется сварщик .Профиль автомобили.Звоните .Консультация ТОЛЬКО по телефону.
Гродненская, Лида
Договорная
Подсобный рабочий
Требуется подсобный рабочий в частную компанию для поддержания порядка на территории организации.
Гродненская, Лида
Договорная
Установщик автостекол
В частную компанию в городе Лида требуется установщик автомобильных стекол, желательно с опытом работы в схожих направлениях.
Гродненская, Лида
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брест
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гродно
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гомель
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка. Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс, Убер такси. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Могилев
Договорная
Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.
Подключение водителей на личном грузовом авто (до 2,5 тонн) к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - е...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Минская, Борисов
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Пинск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебская, Орша
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси. Яндекс доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на ...
Минск, Советский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Гомельская, Мозырь
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Витебская, Новополоцк
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Минская, Молодечно
1 600 р.
Требуется водитель кат В
Требуется водитель кат В для доставки алкогольной продукции по магазинам Минска и области.Официальное трудоустройство.ЗП от 1600
Минск, Центральный
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ
Требуется водитель категории "С", развоз алкогольной продукции по торговым точкам. З/П сдельная от 1500 бел руб на руки. суббота/воскресенье выходной.
Брестская, Барановичи
Договорная
Водитель арендного автомобиля под Uber
Компании требуются водители для арендных автомобилей для работы в такси. Работа на автомобилях под эконом, комфорт и комфорт +. По вашему желанию можем оклеить машину под любую службу города. У всех а...
Минск, Первомайский
Договорная
автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию
автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию грузовых автомобилей, трактора пунктуальность, ответственность. Требования: знание устройства грузового автомобиля опыт работы по ремонту грузовых а...
Могилев
Договорная
Водитель категории Д
Требуется водитель категории Д на регулярные рейсы по маршруту Пинск-Минск.
Брестская, Пинск
3 500 р.
Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша
В связи с расширением парка требуются водители на зерновоз и контейнеровоз. Работа Беларусь - ближняя Россия. В выходные чаще всего - дома, т.к. большинство маршрутов проходят через Оршу. Своя ремзона...
Витебская, Орша
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
Договорная
Водитель категория С, Орша
На постоянную работу в Оршу требуется водитель категории С, работа в пределах города. Желательно с опытом работы на самосвале МАЗ. Основное рабочее время работы: 8:00-17:00. Будние дни. Официальное ...
Витебская, Орша
2 000 р.
работа сварщик авто, разборщик, маляр
Нужен сварщик авто, разборщик, маляр
Витебск
1 500 р.
водитель категории СЕ
Грузоперевозки по РБ
Витебск
2 000 р.
Водитель категории D
Обязанности: - пассажирские перевозки (Могилев - Москва) - регулярные рейсы Требования: - наличие водительских прав категории D - порядочность, вежливость За подробной информацией по телефону!!!
Могилев
Бесплатно
Требуется Водитель кат.С.
Требуется водитель кат.С.только звонить сообщения нечитаю
Витебская, Орша
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Требуется слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик). Высокая заработная плата. Работа , вакансия .
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
На СТО требуется моторист. Зарплата высокая , хорошие условия работы .
Брестская, Пинск
3 000 р.
Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.
Подключение вашего автомобиля к парку. Возьмём ваш автомобиль в аренду для работы в Яндекс Такси. А так же приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - подработка гибкий график (договор подряда)...
Витебск
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Компания АДС-БЕЛ на рынке Беларуси с 2019 года. Открыта вакансия “Водитель” в "Яндекс такси". Условия работы: - график работы 2/2 с одной ночной сменой в неделю; - рассматриваем водителей на подработ...
Гомель
3 000 р.
Водитель такси на личном автомобиле
Требуются водители на личном автомобили для работы в Яндекс такси. Низкая комиссия, подключение 15 минут, гарантированные выплаты.
Витебск
2 000 р.
Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ
Приглашаем на работу на полную занятость водителя трактора-экскаватора АМКОДОР. 20р в час - при полной загрузке зарплата до 4000р в мес Требования :БЕЗ В/П. Опыт работы 3-5 лет и более! Необходимо нал...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Преподаватель курсов Таможенное оформление
В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Таможенное оформление". Обучение индивидуальное, вживую. Дни и время заранее согласовываю...
Брест
2 200 р.
Автослесарь (установка автостекла)
Обучим всем навыкам. Автосервису требуется установщик автостекла. Антикоррозийная обработка авто. Обучим всем навыкам работы. Звоните договоримся.
Брест
2 000 р.
Водитель грузового микроавтобуса, кат В
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развоза продукции (краска, шампанское и прочее -не хлеб и молоко) по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко Дейли кат. В. цельномет. 2010г....
Минск, Фрунзенский
2 200 р.
Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)
Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развозки молочной продукции по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко 2008 г (рефрижератор). Загрузка утренняя (5.30-7.00). Работа 5 дней в ...
Минск, Фрунзенский
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
Договорная
Требуется шиномонтажник, СВАРЩИК.
Требуется на ШИНОМОНТАЖ работник возможно обучение , СВАРЩИК по ремонту глушителей. Зарплата %.
Брест
2 000 р.
Водитель такси
ООО ЛаинИмпериам приглашает на работу Водителей Яндекс такси. Мы предлагаем удобный и комфортный график работы.График подбирается индивидуально для Вас нашим менеджером. Открыт набор на графики: День...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется
Требуется мастер по ремонту грузовых автомобилей. Собственный бокс. Зарплата от 1500 руб. Хороший дружелюбный коллектив.
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
1 600 р.
Требуется на постоянную работу автослесарь
В СТО "Шульц-Авто" (напротив памятника "Катюша") требуется на постоянную работу автомеханик с опытом работы. Ремонт легковых автомобилей и микроавтобусов. Подвеска, системы автомобиля. График работы с...
Витебская, Орша
2 000 р.
Водитель самосвала (кат.Е) Автослесарь.
Требуются водители самосвала (категория Е) Ивеко 4 оси + Прицеп. Автослесарь грузового транспорта.
Могилев
1 800 р.
Требуется водитель на автобетоносмеситель
Требуется водитель категории С на автобетоносмеситель. Требуемый опыт работы: от 2-х лет на грузовых автомобилях Обязанности: •Управление грузовым автомобилем Mercedes •Контроль технического состояния...
Могилев
4 999 р.
Требуется водитель категории «СЕ»
Требуется водитель-экспедитор категории «СЕ» Обязанности: • Перевозка грузов в международном направлении; 1. РБ – РФ – РБ • Работа с разрешительными и таможенными документами; • Контроль правильности ...
Витебск
Договорная
Логист
Транспортному предприятию требуется логист. Условия: - социальный пакет - оформление по ТК РБ Обязанности: - поиск клиентов на собственный транспорт (экспедиции, прямые заказчики) и управление взаимоо...
Витебск
Договорная
Автослесарь грузовые авто
Приглашаем на работу автослесаря для сервисного обслуживания собственного грузового автопарка. УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Современное здание 2020 года постройки; работа в отапливаемых боксах (+20 градусов), с св...
Витебск
Договорная
Требуется водитель категории «СЕ»
Приглашаем на работу водителя-экспедитора! Стаж работы от 2-х лет, желание работать в коллективе. Основные маршруты РБ-РФ. Так же ищем водителей для работы на перецеп на свой европейский парк.
Витебск
900 р.
В автомобильное ателье требуется администратор
Обязаннoсти: - Знание автомобилей обязательно! - Пpиём клиeнтoв - Оформления заказов - Умение делать фото - Пoдачa oбъявлений, рaбота с интернет ресурсами, продвижение контента на наши сайты для ре...
Витебск
Вакансии в других регионах
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Требуется машинист экскаватора
Могилев
3 000 р.
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')
Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...
Брестская, Барановичи
160 000 р.
Требуются водители категории Е
В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...
Минск, Центральный
1 500 р.
Слесарь механосборочных работ
Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...
Минск, Ленинский
5 000 р.
Помощник водителя
Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...
Гродненская, Сморгонь
2 600 р.
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''
- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...
Минск, Первомайский