Вакансии в Лиде
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Гродненская, Лида
750 р.
Продавец на 0,5 ст.
Продавец женской одежды. Требования к кандидату: - Требуется продавец Комсомольская ул., 26А, Лида, активной жизненной позицией, с огромным желанием работать и зарабатывать. Должностные обязанности...
Гродненская, Лида
900 р.
Машинист катка самоходного
ДСУ № 24 ОАО "ДСТ №6" приглашает на работу машиниста катка самоходного. Наличие соответствующей квалификации. З/п от 900 до 1500 руб.
Гродненская, Лида
900 р.
Требуется специалист со слесарными навыками
Требуется сотрудник на склад б/у запчастей. Возраст 18-25лет, полный рабочий день, з/п от 900р Требования: трудолюбие, ответственность , наличие слесарных навыков и знание устройства автомобиля. Можн...
Гродненская, Лида
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...
Гродненская, Лида
Договорная
Требуется мастер для внутренней отделки домов и кв
Требуется мастер для внутренней отделки домов и квартир. Гипсокартон, плитка, шпаклевка.
Гродненская, Лида
1 200 р.
Рабочий ритуальных услуг
В организацию ООО «ЧАША ГРААЛЯ» требуется: - рабочий ритуальных услуг Требования: - мужчина от 18-45 лет; - без вредных привычек; Условия работы: - з/плата от 1200 рублей - ненормированный рабочий ден...
Гродненская, Лида
1 600 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...
Гродненская, Лида
Договорная
Монтажник слаботочных систем
Монтаж слаботочных систем; Прокладка кабельных и оптоволоконных линий; Установка видеокамер; Установка и расключение шкафов автоматики; Установки извещателей охранной и пожарной сигнализации; Монтаж и...
Гродненская, Лида
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Лиде
Расклейщик в Лиде Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекламн...
Гродненская, Лида
1 500 р.
Моторист
Требуется моторист, обязаности - все работы касаемые мотора (Замена ГРМ ремня, переборка двигателя и т.д.)
Гродненская, Лида
1 500 р.
Автослесарь
Требуется автослесарь, со знаниями устройства автомобиля, понятием как с ним работать
Гродненская, Лида
5 000 р.
Директор филиала (менеджер по продажам)
Кадровый центр Персонал открывает вакансию Ведущий менеджер по продажам ветпрепаратов и кормдобавок в Гродненском регионе. Условия: - трудоустройство согласно ТК РБ - оклад 2500р + % с реализации - гр...
Гродненская, Лида
Договорная
Сварщик
СРОЧНО!!!В новую развивающуюся организацию требуется сварщик .Профиль автомобили.Звоните .Консультация ТОЛЬКО по телефону.
Гродненская, Лида
Договорная
Подсобный рабочий
Требуется подсобный рабочий в частную компанию для поддержания порядка на территории организации.
Гродненская, Лида
Договорная
Установщик автостекол
В частную компанию в городе Лида требуется установщик автомобильных стекол, желательно с опытом работы в схожих направлениях.
Гродненская, Лида
Договорная
Вакансия монтажника
Организации на постоянную работу требуются монтажники МСР с обучением и трудоустройством. Требования: - рекомендуемый возраст 25-35 лет; - без вредных привычек; - наличие водительских прав "В" (обяза...
Гродненская, Лида
1 200 р.
ОДО «Семирамида» требуются подсобные рабочие
Требования: • Опыт работы приветствуется • Среднее образование • Возможно обучение на производстве • Ответственность, дисциплинированность, исполнительность • Отсутствие вредных привычек, и увольнени...
Гродненская, Лида
Договорная
Администратор-горничная в Лиде
Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса (Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток). Условия: оформление по ТК РБ. ЗП при кол-ве квартир от 150 руб - 1200...
Гродненская, Лида
Бесплатно
Мастер по наращиванию ресниц
«СТУДИЯ 08» - студия красоты в центре города ищет МАСТЕРА ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ. Если ты готова подчеркнуть взгляд каждой красотке нашего города, дружный коллектив ждёт тебя в нашей команде. Мы пред...
Гродненская, Лида
Договорная
Фасадчик, штукатур-маляр.
Требуется бригада фасадчиков на строительный объект город Лида.
Гродненская, Лида
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь