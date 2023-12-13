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Вакансии в Лиде

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Гродненская, Лида

Продавец на 0,5 ст.

750 р.

Продавец на 0,5 ст.

Продавец женской одежды. Требования к кандидату:  - Требуется продавец Комсомольская ул., 26А, Лида, активной жизненной позицией, с огромным желанием работать и зарабатывать. Должностные обязанности...

Гродненская, Лида

900 р.

Машинист катка самоходного

ДСУ № 24 ОАО "ДСТ №6" приглашает на работу машиниста катка самоходного. Наличие соответствующей квалификации. З/п от 900 до 1500 руб.

Гродненская, Лида

Требуется специалист со слесарными навыками

900 р.

Требуется специалист со слесарными навыками

Требуется сотрудник на склад б/у запчастей. Возраст 18-25лет, полный рабочий день, з/п от 900р Требования: трудолюбие, ответственность , наличие слесарных навыков и знание устройства автомобиля. Можн...

Гродненская, Лида

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

4 300 р.

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...

Гродненская, Лида

Требуется мастер для внутренней отделки домов и кв

Договорная

Требуется мастер для внутренней отделки домов и кв

Требуется мастер для внутренней отделки домов и квартир. Гипсокартон, плитка, шпаклевка.

Гродненская, Лида

1 200 р.

Рабочий ритуальных услуг

В организацию ООО «ЧАША ГРААЛЯ» требуется: - рабочий ритуальных услуг Требования: - мужчина от 18-45 лет; - без вредных привычек; Условия работы: - з/плата от 1200 рублей - ненормированный рабочий ден...

Гродненская, Лида

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...

Гродненская, Лида

Вакансия в другом регионе

Договорная

Монтажник слаботочных систем

Монтаж слаботочных систем; Прокладка кабельных и оптоволоконных линий; Установка видеокамер; Установка и расключение шкафов автоматики; Установки извещателей охранной и пожарной сигнализации; Монтаж и...

Гродненская, Лида

Вакансия в другом регионе

500 р.

Расклейщик объявлений/Промоутер в Лиде

Расклейщик в Лиде Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекламн...

Гродненская, Лида

1 500 р.

Моторист

Требуется моторист, обязаности - все работы касаемые мотора (Замена ГРМ ремня, переборка двигателя и т.д.)

Гродненская, Лида

1 500 р.

Автослесарь

Требуется автослесарь, со знаниями устройства автомобиля, понятием как с ним работать

Гродненская, Лида

Директор филиала (менеджер по продажам)

5 000 р.

Директор филиала (менеджер по продажам)

Кадровый центр Персонал открывает вакансию Ведущий менеджер по продажам ветпрепаратов и кормдобавок в Гродненском регионе. Условия: - трудоустройство согласно ТК РБ - оклад 2500р + % с реализации - гр...

Гродненская, Лида

Вакансия в другом регионе
Сварщик

Договорная

Сварщик

СРОЧНО!!!В новую развивающуюся организацию требуется сварщик .Профиль автомобили.Звоните .Консультация ТОЛЬКО по телефону.

Гродненская, Лида

Договорная

Подсобный рабочий

Требуется подсобный рабочий в частную компанию для поддержания порядка на территории организации.

Гродненская, Лида

Договорная

Установщик автостекол

В частную компанию в городе Лида требуется установщик автомобильных стекол, желательно с опытом работы в схожих направлениях.

Гродненская, Лида

Вакансия монтажника

Договорная

Вакансия монтажника

Организации на постоянную работу требуются монтажники МСР с обучением и трудоустройством. Требования: - рекомендуемый возраст 25-35 лет; - без вредных привычек; - наличие водительских прав "В" (обяза...

Гродненская, Лида

1 200 р.

ОДО «Семирамида» требуются подсобные рабочие

Требования: • Опыт работы приветствуется • Среднее образование • Возможно обучение на производстве • Ответственность, дисциплинированность, исполнительность • Отсутствие вредных привычек, и увольнени...

Гродненская, Лида

Администратор-горничная в Лиде

Договорная

Администратор-горничная в Лиде

Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса (Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток). Условия: оформление по ТК РБ. ЗП при кол-ве квартир от 150 руб - 1200...

Гродненская, Лида

Мастер по наращиванию ресниц

Бесплатно

Мастер по наращиванию ресниц

«СТУДИЯ 08» - студия красоты в центре города ищет МАСТЕРА ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ. Если ты готова подчеркнуть взгляд каждой красотке нашего города, дружный коллектив ждёт тебя в нашей команде. Мы пред...

Гродненская, Лида

Договорная

Фасадчик, штукатур-маляр.

Требуется бригада фасадчиков на строительный объект город Лида.

Гродненская, Лида

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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