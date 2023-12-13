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Продавец

Работа, бизнес, учёба в Лиде

Продавец на 0,5 ст.

750 р.

Продавец на 0,5 ст.

Гродненская, Лида

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Гродненская, Лида

900 р.

Машинист катка самоходного

Гродненская, Лида

Требуется специалист со слесарными навыками

900 р.

Требуется специалист со слесарными навыками

Гродненская, Лида

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

4 300 р.

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу работу водитель вилочного погрузчика

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу работу са свои трактором

Гродненская, Лида

Договорная

Сторожа или посменно

Гродненская, Лида

Строительство

Договорная

Строительство

Гродненская, Лида

Требуется мастер для внутренней отделки домов и кв

Договорная

Требуется мастер для внутренней отделки домов и кв

Гродненская, Лида

Договорная

Работа

Гродненская, Лида

Договорная

Бетонные лестницы ,ищу работу

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу работу (мужчина )

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу подработку

Гродненская, Лида

1 200 р.

Рабочий ритуальных услуг

Гродненская, Лида

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

Гродненская, Лида

Вакансия в другом регионе

Договорная

Ищу работу

Гродненская, Лида

Договорная

Монтажник слаботочных систем

Гродненская, Лида

Вакансия в другом регионе

500 р.

Расклейщик объявлений/Промоутер в Лиде

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу работу водителем кат.В,С, Е

Гродненская, Лида

Договорная

Подшивка потолка,стен,софиты ищу работу

Гродненская, Лида

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гродненская, Лида

1 500 р.

Моторист

Гродненская, Лида

1 500 р.

Автослесарь

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу работу

Гродненская, Лида

Директор филиала (менеджер по продажам)

5 000 р.

Директор филиала (менеджер по продажам)

Гродненская, Лида

Вакансия в другом регионе
Ищу работу от 100 руб

Договорная

Ищу работу от 100 руб

Гродненская, Лида

Договорная

ИЩУ ПОДРАБОТКУ СРОЧНО

Гродненская, Лида

Договорная

Работа

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу подработку на день на час

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу работу строителем

Гродненская, Лида

Сварщик

Договорная

Сварщик

Гродненская, Лида

Ищу работу по укладке плитки

Договорная

Ищу работу по укладке плитки

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу подработку

Гродненская, Лида

Договорная

Подсобный рабочий

Гродненская, Лида

Договорная

Установщик автостекол

Гродненская, Лида

Вакансия монтажника

Договорная

Вакансия монтажника

Гродненская, Лида

Договорная

Ищу работу

Гродненская, Лида

Договорная

Водитель с личным бусом ищет работу

Гродненская, Лида

Экскаваторщик, тракторист, водитель В С Е

Договорная

Экскаваторщик, тракторист, водитель В С Е

Гродненская, Лида

Сантехника и газосварка

Договорная

Сантехника и газосварка

Гродненская, Лида

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гродненская, Лида

Договорная

Работа

Гродненская, Лида

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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