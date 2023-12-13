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Услуги в Лиде

Маникюр

Договорная

Маникюр

Гродненская, Лида

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Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Гродненская, Лида

Окна ПВХ в рассрочку в Лиде

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Лиде

Гродненская, Лида

Рассрочка
Грузоперевозки переезды грузчики

Договорная

Грузоперевозки переезды грузчики

Гродненская, Лида

Отделка любой сложности. Квартиры, дома и офисы

Договорная

Отделка любой сложности. Квартиры, дома и офисы

Гродненская, Лида

Грузоперевозки и грузчики

10 р.

Грузоперевозки и грузчики

Гродненская, Лида

Наружная металлическая лестница на второй этаж

Договорная

Наружная металлическая лестница на второй этаж

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
БЮДЖЕТНЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА (Лида, Волковыск и др). Благоустройство, реставрация захоронений.

Договорная

БЮДЖЕТНЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА (Лида, Волковыск и др). Благоустройство, реставрация захоронений.

Гродненская, Лида

Лида. Памятники из ГРАНИТА. Изготовление/установка. Благоустройство, реставрация захоронений.

Договорная

Лида. Памятники из ГРАНИТА. Изготовление/установка. Благоустройство, реставрация захоронений.

Гродненская, Лида

Маникюр педикюр эстетика покрытие гель лак

30 р.

Маникюр педикюр эстетика покрытие гель лак

Гродненская, Лида

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Навесы производство

Договорная

Навесы производство

Гродненская, Лида

Грузоперевозки по г.Лида и РБ

Договорная

Грузоперевозки по г.Лида и РБ

Гродненская, Лида

Грузоперевозки выгрузка # загрузка

15 р.

Грузоперевозки выгрузка # загрузка

Гродненская, Лида

Проверка дымовых и вентиляционных каналов

Договорная

Проверка дымовых и вентиляционных каналов

Гродненская, Лида

НАВЕС ДЛЯ АВТО

Договорная

НАВЕС ДЛЯ АВТО

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ПЕРЕВОЗКА / ГРУЗЧИКИ // ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ

Договорная

ПЕРЕВОЗКА / ГРУЗЧИКИ // ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РБ

Гродненская, Лида

24/7 ,МУЖ НА ЧАС ,КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

40 р.

24/7 ,МУЖ НА ЧАС ,КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Гродненская, Лида

Реставрация

95 р.

Реставрация

Гродненская, Лида

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Свадебное оформление

Договорная

Свадебное оформление

Гродненская, Лида

Плата управления стиральной машины

40 р.

Плата управления стиральной машины

Гродненская, Лида

Электродвигатель насоса (стиральной машины)

15 р.

Электродвигатель насоса (стиральной машины)

Гродненская, Лида

Ногти.маникюр наращивание

30 р.

Ногти.маникюр наращивание

Гродненская, Лида

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Кератин, ботокс восстановление волос

55 р.

Кератин, ботокс восстановление волос

Гродненская, Лида

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Грузоперевозки, грузчики, перезды

Договорная

Грузоперевозки, грузчики, перезды

Гродненская, Лида

Репетитор 1-4 класс

25 р.

Репетитор 1-4 класс

Гродненская, Лида

Декоративная штукатурка

2 р.

Декоративная штукатурка

Гродненская, Лида

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Договорная

Ремонт квартир,домов

Гродненская, Лида

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130 р.

Прописка не в Лиде

Гродненская, Лида

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24/7Сантехник-Слесарь , круглосуточно без выходных

40 р.

24/7Сантехник-Слесарь , круглосуточно без выходных

Гродненская, Лида

Натяжные потолки любой сложности

Договорная

Натяжные потолки любой сложности

Гродненская, Лида

Рассрочка
Строим дом ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, керамзитобетон

Договорная

Строим дом ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, керамзитобетон

Гродненская, Лида

Аренда ноутбуков по низкой цене в ЛИДЕ

40 р.

Аренда ноутбуков по низкой цене в ЛИДЕ

Гродненская, Лида

Рассрочка
Пуск, обслуживание и ремонт газовых котлов

Договорная

Пуск, обслуживание и ремонт газовых котлов

Гродненская, Лида

Телефон POCO X 3 PRO

Договорная

Телефон POCO X 3 PRO

Гродненская, Лида

Выездная химчистка мягкой мебели на дому

Договорная

Выездная химчистка мягкой мебели на дому

Гродненская, Лида

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Белый мишка на ваш праздник

Договорная

Белый мишка на ваш праздник

Гродненская, Лида

Прокат XBOX 360, XBOX ONE, PlayStation 4, PS 5

10 р.

Прокат XBOX 360, XBOX ONE, PlayStation 4, PS 5

Гродненская, Лида

Ремонт квартиры

Договорная

Ремонт квартиры

Гродненская, Лида

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30 р.

Помощь по химии

Гродненская, Лида

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Ремонт компьютеров.Установка Windows XP/ 7/ 8/ 10.

Договорная

Ремонт компьютеров.Установка Windows XP/ 7/ 8/ 10.

Гродненская, Лида

Грузоперевозки, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, грузчики

Гродненская, Лида

Сборка, ремонт мебели

20 р.

Сборка, ремонт мебели

Гродненская, Лида

Лида. МОНУМЕНТ - памятники в Лиде и районе (Гродненская обл). Благоустройство, реставрация.

Договорная

Лида. МОНУМЕНТ - памятники в Лиде и районе (Гродненская обл). Благоустройство, реставрация.

Гродненская, Лида

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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