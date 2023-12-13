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Услуги в сфере красоты и здоровья в Лиде

Маникюр

Договорная

Маникюр

Гродненская, Лида

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Маникюр педикюр эстетика покрытие гель лак

30 р.

Маникюр педикюр эстетика покрытие гель лак

Гродненская, Лида

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Ногти.маникюр наращивание

30 р.

Ногти.маникюр наращивание

Гродненская, Лида

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Кератин, ботокс восстановление волос

55 р.

Кератин, ботокс восстановление волос

Гродненская, Лида

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Кератин Ботокс

90 р.

Кератин Ботокс

Гродненская, Лида

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Наращивание ресниц , Лида ЖБИ

40 р.

Наращивание ресниц , Лида ЖБИ

Гродненская, Лида

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Реконструкция волос

Договорная

Реконструкция волос

Гродненская, Лида

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Маникюр Наращивание Педикюр Центр

Договорная

Маникюр Наращивание Педикюр Центр

Гродненская, Лида

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Услуги по педикюру и обработке стоп

Договорная

Услуги по педикюру и обработке стоп

Гродненская, Лида

Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Гродненская, Лида

Маникюр

25 р.

Маникюр

Гродненская, Лида

Наращивание ресниц

10 р.

Наращивание ресниц

Гродненская, Лида

Афролоканы,афрокосы,дредокудри, зизи в Лиде

Договорная

Афролоканы,афрокосы,дредокудри, зизи в Лиде

Гродненская, Лида

Маникюр

30 р.

Маникюр

Гродненская, Лида

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Гродненская, Лида

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Маникюр

45 р.

Маникюр

Гродненская, Лида

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Маникюр, Лида

30 р.

Маникюр, Лида

Гродненская, Лида

Кератин, ботокс волос

Договорная

Кератин, ботокс волос

Гродненская, Лида

Маникюр

Договорная

Маникюр

Гродненская, Лида

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Ногти

25 р.

Ногти

Гродненская, Лида

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Маникюр

20 р.

Маникюр

Гродненская, Лида

Маникюр,наращивание ногтей Слобода

30 р.

Маникюр,наращивание ногтей Слобода

Гродненская, Лида

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Маникюр. Педикюр Лида

35 р.

Маникюр. Педикюр Лида

Гродненская, Лида

Маникюр

Договорная

Маникюр

Гродненская, Лида

Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Гродненская, Лида

Мастер по маникюру

Договорная

Мастер по маникюру

Гродненская, Лида

Маникюр, педикюр Лида.

25 р.

Маникюр, педикюр Лида.

Гродненская, Лида

Наращивание 1, 2,3, д, ламинирование, Брови .

30 р.

Наращивание 1, 2,3, д, ламинирование, Брови .

Гродненская, Лида

Маникюр / педикюр (пальчики)

30 р.

Маникюр / педикюр (пальчики)

Гродненская, Лида

Наращивание ресниц от 20р

20 р.

Наращивание ресниц от 20р

Гродненская, Лида

Наращивание

30 р.

Наращивание

Гродненская, Лида

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Маникюр наращивание

25 р.

Маникюр наращивание

Гродненская, Лида

Оформление бровей (коррекция, окрашивание)

15 р.

Оформление бровей (коррекция, окрашивание)

Гродненская, Лида

Маникюр. Покрытие гель лак.

40 р.

Маникюр. Покрытие гель лак.

Гродненская, Лида

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Гродненская, Лида

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Гродненская, Лида

Педикюр-ноготки (без обработки стоп)

Договорная

Педикюр-ноготки (без обработки стоп)

Гродненская, Лида

Маникюр, коррекция, укрепление гелем, наращивание

25 р.

Маникюр, коррекция, укрепление гелем, наращивание

Гродненская, Лида

Трихолог эстетист

Договорная

Трихолог эстетист

Гродненская, Лида

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Гродненская, Лида

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Брови и ресницы

20 р.

Брови и ресницы

Гродненская, Лида

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Ламинирование ресниц Лида, Берёзовка

26 р.

Ламинирование ресниц Лида, Берёзовка

Гродненская, Лида

Окрашивание и коррекция бровей

20 р.

Окрашивание и коррекция бровей

Гродненская, Лида

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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