logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Ремонт квартиры, дома
Демонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Цена
Продавец
Услуги

Ремонт квартир в Лиде

Электрик .(электромонтажные работы)

20 р.

Электрик .(электромонтажные работы)

Гродненская, Лида

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Гродненская, Лида

Окна ПВХ в рассрочку в Лиде

Договорная

Окна ПВХ в рассрочку в Лиде

Гродненская, Лида

Рассрочка
Отделка любой сложности. Квартиры, дома и офисы

Договорная

Отделка любой сложности. Квартиры, дома и офисы

Гродненская, Лида

24/7 ,МУЖ НА ЧАС ,КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

40 р.

24/7 ,МУЖ НА ЧАС ,КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Гродненская, Лида

Декоративная штукатурка

2 р.

Декоративная штукатурка

Гродненская, Лида

badge-icon

Договорная

Ремонт квартир,домов

Гродненская, Лида

badge-icon
24/7Сантехник-Слесарь , круглосуточно без выходных

40 р.

24/7Сантехник-Слесарь , круглосуточно без выходных

Гродненская, Лида

Натяжные потолки любой сложности

Договорная

Натяжные потолки любой сложности

Гродненская, Лида

Рассрочка
Ремонт квартиры

Договорная

Ремонт квартиры

Гродненская, Лида

badge-icon
Фасадные строительные работы

Договорная

Фасадные строительные работы

Гродненская, Лида

Отделочные работы, отделка

Договорная

Отделочные работы, отделка

Гродненская, Лида

Потолки натяжные

16 р.

Потолки натяжные

Гродненская, Лида

Ремонт квартир. Укладка плитки. Ламинат.

Договорная

Ремонт квартир. Укладка плитки. Ламинат.

Гродненская, Лида

Натяжной потолок с трековым освещением в Лиде

25 р.

Натяжной потолок с трековым освещением в Лиде

Гродненская, Лида

Рассрочка
Укладка плитки

8 р.

Укладка плитки

Гродненская, Лида

badge-icon
Ремонт, отделочные работы, ламинат, гипсакартон

Договорная

Ремонт, отделочные работы, ламинат, гипсакартон

Гродненская, Лида

badge-icon
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Договорная

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Гродненская, Лида

Стяжка пола Лида

Договорная

Стяжка пола Лида

Гродненская, Лида

Ремонт санузлов

Договорная

Ремонт санузлов

Гродненская, Лида

Любые отделочные работы

Договорная

Любые отделочные работы

Гродненская, Лида

badge-icon
Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Гродненская, Лида

Штукатурные услуги. Шпатлёвка.

Договорная

Штукатурные услуги. Шпатлёвка.

Гродненская, Лида

badge-icon
Укладка ламината

Договорная

Укладка ламината

Гродненская, Лида

badge-icon
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ +ДЕМОНТАЖ(подготовка к отделке)

Договорная

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ +ДЕМОНТАЖ(подготовка к отделке)

Гродненская, Лида

Договорная

Укладка ламината

Гродненская, Лида

badge-icon
Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Гродненская, Лида

badge-icon
Облицовка плиткой. Отделочные работы под ключ

Договорная

Облицовка плиткой. Отделочные работы под ключ

Гродненская, Лида

badge-icon
Электромонтаж(электрик) в квартирах, частные дома,

20 р.

Электромонтаж(электрик) в квартирах, частные дома,

Гродненская, Лида

Укладка ламината

Договорная

Укладка ламината

Гродненская, Лида

badge-icon
Ремонт квартир под ключ в Лиде недорого

999 р.

Ремонт квартир под ключ в Лиде недорого

Гродненская, Лида

Электромонтажные работы Гродно Лида Минск

Договорная

Электромонтажные работы Гродно Лида Минск

Гродненская, Лида

Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Гродненская, Лида

badge-icon
Фасадные работы. Фасад

Договорная

Фасадные работы. Фасад

Гродненская, Лида

Профессиональный ремонт квартир, коттеджей, офисов

Договорная

Профессиональный ремонт квартир, коттеджей, офисов

Гродненская, Лида

Ремонт, сантехник.

25 р.

Ремонт, сантехник.

Гродненская, Лида

Договорная

монтаж пвх плинтуса

Гродненская, Лида

badge-icon
Внутренняя отделка

Бесплатно

Внутренняя отделка

Гродненская, Лида

badge-icon
Облицовка

Договорная

Облицовка

Гродненская, Лида

Электромонтажные работы

Договорная

Электромонтажные работы

Гродненская, Лида

Ремонт квартир

8 р.

Ремонт квартир

Гродненская, Лида

Установка натяжных потолков в Лиде

Договорная

Установка натяжных потолков в Лиде

Гродненская, Лида

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Гродненская, Лида

badge-icon

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги