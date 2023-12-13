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Ремонтно-строительные работы в Лиде

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

Договорная

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

Гродненская, Лида

Наружная металлическая лестница на второй этаж

Договорная

Наружная металлическая лестница на второй этаж

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Навесы производство

Договорная

Навесы производство

Гродненская, Лида

НАВЕС ДЛЯ АВТО

Договорная

НАВЕС ДЛЯ АВТО

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Строим дом ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, керамзитобетон

Договорная

Строим дом ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, керамзитобетон

Гродненская, Лида

Монтаж наружных и внутренних газопроводов

Договорная

Монтаж наружных и внутренних газопроводов

Гродненская, Лида

Лестница на монокосоуре

Договорная

Лестница на монокосоуре

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Навес из поликарбоната

Договорная

Навес из поликарбоната

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Гаражные ворота

1 р.

Гаражные ворота

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
НАВЕС НАД КРЫЛЬЦОМ

Договорная

НАВЕС НАД КРЫЛЬЦОМ

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Навес для автомобиля

Договорная

Навес для автомобиля

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
НАВЕС

Договорная

НАВЕС

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин - БурЛида

Договорная

Бурение скважин - БурЛида

Гродненская, Лида

Кровельные работы. Качественно. Договор. Гарантия.

Договорная

Кровельные работы. Качественно. Договор. Гарантия.

Гродненская, Лида

Столярные работы

317.33 р.

Столярные работы

Гродненская, Лида

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Гродненская, Лида

Услуги экскаватора погрузчика в Лиде

60 р.

Услуги экскаватора погрузчика в Лиде

Гродненская, Лида

НАВЕС ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

Договорная

НАВЕС ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
печник, отделочник

Договорная

печник, отделочник

Гродненская, Лида

КРОВЛЯ ГАРАЖА. РЕМОНТ. МОНТАЖ

Договорная

КРОВЛЯ ГАРАЖА. РЕМОНТ. МОНТАЖ

Гродненская, Лида

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Аренда миниэкскаватора

Договорная

Аренда миниэкскаватора

Гродненская, Лида

Кровельные работы

30 р.

Кровельные работы

Гродненская, Лида

Строительство домов по 240 Указу РБ

Договорная

Строительство домов по 240 Указу РБ

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
КЛАДКА БЛОКОВ И КИРПИЧА

Договорная

КЛАДКА БЛОКОВ И КИРПИЧА

Гродненская, Лида

Стяжка пола полусухая, механизированная

Договорная

Стяжка пола полусухая, механизированная

Гродненская, Лида

Услуги экскаватора погрузчика

60 р.

Услуги экскаватора погрузчика

Гродненская, Лида

Кровельные работы Лида и район

Договорная

Кровельные работы Лида и район

Гродненская, Лида

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Гродненская, Лида

бетонные лестницы

Договорная

бетонные лестницы

Гродненская, Лида

Казырек из поликарбоната

400 р.

Казырек из поликарбоната

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Монолитные лестницы

Гродненская, Лида

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Каменные/кровельные работы

Договорная

Каменные/кровельные работы

Гродненская, Лида

Кровельные работы. Строительство домов под ключ

Договорная

Кровельные работы. Строительство домов под ключ

Гродненская, Лида

Услуги самосвала, услуги экскаватора

1 р.

Услуги самосвала, услуги экскаватора

Гродненская, Лида

Каркас Лестница

2 000 р.

Каркас Лестница

Гродненская, Лида

Сварочные работы любой сложности

Договорная

Сварочные работы любой сложности

Гродненская, Лида

Чистка колодцев , копка канализации

250 р.

Чистка колодцев , копка канализации

Гродненская, Лида

Бурение бур.

30 р.

Бурение бур.

Гродненская, Лида

Услуги Мини эксковатора

60 р.

Услуги Мини эксковатора

Гродненская, Лида

Заключение о надежности

Договорная

Заключение о надежности

Гродненская, Лида

Испытание прочности бетона

Договорная

Испытание прочности бетона

Гродненская, Лида

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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