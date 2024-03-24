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Услуги в сфере красоты и здоровья в Кричеве

Кератин/ботокс/холодное восстановление/пилинг кожи

Договорная

Кератин/ботокс/холодное восстановление/пилинг кожи

Могилевская, Кричев

Коррекция ногтей

Договорная

Коррекция ногтей

Могилевская, Кричев

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Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Могилевская, Кричев

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Ногти, маникюр, наращивание и покрытие ногтей

Договорная

Ногти, маникюр, наращивание и покрытие ногтей

Могилевская, Кричев

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Маникюр, Педикюр, Долговременное покрытие , выезд

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Окрашивание бровей, долговременная укладка

10 р.

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Минск, Заводской

Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Минск, Заводской

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25 р.

Педикюр

Витебск

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Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Гомель

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Ламинирование ресниц

Договорная

Ламинирование ресниц

Гомель

Наращивание ресниц

20 р.

Наращивание ресниц

Витебск

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85 р.

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Наращивание ресниц

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35 р.

Массаж лица

Могилев

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Косметолог (массаж, чистка лица, пилинги, уходы)

30 р.

Косметолог (массаж, чистка лица, пилинги, уходы)

Минск, Фрунзенский

Шугаринг, восковая депиляция

10 р.

Шугаринг, восковая депиляция

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Маникюр гель-лак, гель, наращивание, ногти

40 р.

Маникюр гель-лак, гель, наращивание, ногти

Минск, Заводской

Шугаринг. Модель.

5 р.

Шугаринг. Модель.

Минск, Заводской

КЕРАТИН БОТОКС

Договорная

КЕРАТИН БОТОКС

Могилев

Макияж

30 р.

Макияж

Брест

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Волосы премиум, наращивание

Договорная

Волосы премиум, наращивание

Минск, Первомайский

БРОВИ /ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ

15 р.

БРОВИ /ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ

Гомель

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Ламинирование ресниц, брови, Минск

30 р.

Ламинирование ресниц, брови, Минск

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Окрашивание бровей

30 р.

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20 р.

Ищу модель для маникюра и наращивания

Витебск

Маникюр педикюр наращивание ногтей

40 р.

Маникюр педикюр наращивание ногтей

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Бесплатно

18 апреля в 09:00

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Макияж/вечерние/свадебные причёски/выезд

80 р.

Макияж/вечерние/свадебные причёски/выезд

Минск, Центральный

Биозавивка,Окрашивание,выход из черного

80 р.

Биозавивка,Окрашивание,выход из черного

Минск, Фрунзенский

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Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Минск, Партизанский

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Договорная

Татуировка

Минск, Московский

Ламинирование ресниц

20 р.

Ламинирование ресниц

Гродно

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Прикорневой объём (Буст Ап)

80 р.

Прикорневой объём (Буст Ап)

Могилев

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Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Гомель

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Наращивание ресниц Вулька

Договорная

Наращивание ресниц Вулька

Брест

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Наращивание ресниц

20 р.

Наращивание ресниц

Минская, Молодечно

Стрижка, окрашивание, техники

5 р.

Стрижка, окрашивание, техники

Минск, Октябрьский

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Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Витебск

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КЕРАТИН-БОТОКС-ТОТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ-НАНОПЛАСТИКА-ХОЛОДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

120 р.

КЕРАТИН-БОТОКС-ТОТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ-НАНОПЛАСТИКА-ХОЛОДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Массаж лица. Михайлова

40 р.

Массаж лица. Михайлова

Минск, Центральный

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Татуировка в Бобруйске

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Татуировка в Бобруйске

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Тату в Минске

50 р.

Тату в Минске

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Татуировки в Бобруйске

50 р.

Татуировки в Бобруйске

Могилевская, Бобруйск

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Эспандер GCsport для пальцев Fingers Trainer

19 р.

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Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

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33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

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