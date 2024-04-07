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Прочие услуги в Ивацевичах

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ИВАЦЕВИЧИ (ГАРАНТИЯ)

2 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ИВАЦЕВИЧИ (ГАРАНТИЯ)

Брестская, Ивацевичи

Рассрочка
Памятники

Договорная

Памятники

Брестская, Ивацевичи

Рассрочка
Водители для Яндекс.Такси

40 р.

Водители для Яндекс.Такси

Брестская, Ивацевичи

Памятники Большой выбор ,так же работаем по эскиза

Договорная

Памятники Большой выбор ,так же работаем по эскиза

Брестская, Ивацевичи

Рассрочка
Бурение скважин Ивацевичи Косово

2 р.

Бурение скважин Ивацевичи Косово

Брестская, Ивацевичи

Рассрочка
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Прокат и аренда строительного оборудования

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ПРОКАТ АРЕНДА ИНСТРУМЕНТА

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ПРОКАТ АРЕНДА ИНСТРУМЕНТА

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Бухгалтерские услуги

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Бухгалтерские услуги

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Помощь в прохождении фитосанитарного контроля

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Помощь в прохождении фитосанитарного контроля

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vip

Договорная

Благоустройство мест захоронений

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Памятник комплект для установки. Зимние цены

450 р.

Памятник комплект для установки. Зимние цены

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Ограды

30 р.

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Витебск

Памятники. Благоустройство мест захоронения

Договорная

Памятники. Благоустройство мест захоронения

Гродно

УСТАНОВКА.РЕМОНТ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАМЯТНИКОВ

Договорная

УСТАНОВКА.РЕМОНТ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАМЯТНИКОВ

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Благоустройство могил (мест захоранений)

Договорная

Благоустройство могил (мест захоранений)

Гомель

Добивка даты смерти на кладбище

Договорная

Добивка даты смерти на кладбище

Минская, Молодечно

Недорогие бюджетные памятники на могилу в Гродно и области. Собственное производство и установка

Договорная

Недорогие бюджетные памятники на могилу в Гродно и области. Собственное производство и установка

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Проектирование мебели для самостоятельной сборки

Договорная

Проектирование мебели для самостоятельной сборки

Брестская, Барановичи

Распил ДСП, МДФ, оклейка, фрезеровка, присадка

Договорная

Распил ДСП, МДФ, оклейка, фрезеровка, присадка

Брестская, Барановичи

Рассрочка
Баки из нержавеющей стали,бак из нержавейки в баню

Договорная

Баки из нержавеющей стали,бак из нержавейки в баню

Витебск

Распиловка леса на передвижной пилораме

50 р.

Распиловка леса на передвижной пилораме

Гродненская, Слоним

Уборка могил/мест захоронений/Гомель и область

Договорная

Уборка могил/мест захоронений/Гомель и область

Гомель

Памятники ,благоустройство

Договорная

Памятники ,благоустройство

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Токарные и фрезерные работы

Договорная

Токарные и фрезерные работы

Минская, Слуцк

Allegro Беларусь. Доставка товаров с Allegro.

1 р.

Allegro Беларусь. Доставка товаров с Allegro.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Недорогие памятники с хорошим портретом

680 р.

Недорогие памятники с хорошим портретом

Брест

Фотомедальоны,памятники,благоустройство

Договорная

Фотомедальоны,памятники,благоустройство

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Токарь

79 р.

Токарь

Минск, Заводской

Уборка могил/кладбищ/памятников/мест захоронений

Договорная

Уборка могил/кладбищ/памятников/мест захоронений

Минск, Партизанский

Бухгалтерские услуги

350 р.

Бухгалтерские услуги

Минск, Заводской

Живопись, Роспись Стен, Аэрография, Картины.

Договорная

Живопись, Роспись Стен, Аэрография, Картины.

Минск, Центральный

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Ремонт электросамокатов, электровелосипедов, элект

Договорная

Ремонт электросамокатов, электровелосипедов, элект

Брестская, Барановичи

Гранитные памятники

Договорная

Гранитные памятники

Минская, Молодечно

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ В ПИНСКЕ, ПИНСКОМ РАЙОНЕ

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ В ПИНСКЕ, ПИНСКОМ РАЙОНЕ

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Памятники на могилу Родителям недорого в рассрочку 0% без банка

650 р.

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Рассрочка
Благоустройство мест захоронения

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Долговременная регистрация в Минске (собственник)

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Заберу металлолом и бытовую технику. Демонтаж мета

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25 р.

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Радиодетали. Скупка в Минске, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Минске, области и по РБ

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Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ

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Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Могилёве, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Могилёве, области и по РБ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Бресте, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Бресте, области и по РБ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Благоустройства мест захоронения любой сложности

100 р.

Благоустройства мест захоронения любой сложности

Минск, Московский

Рассрочка
Металлоконструкции любой сложности

Договорная

Металлоконструкции любой сложности

Брестская, Барановичи

Уборка кладбища ( наведение порядка)

50 р.

Уборка кладбища ( наведение порядка)

Брестская, Пружаны

Аренда кормоуборочного комбайна

Договорная

Аренда кормоуборочного комбайна

Минская, Молодечно

Недорогие памятники на могилу в рассрочку 0% без банка с оплатой частями

920 р.

Недорогие памятники на могилу в рассрочку 0% без банка с оплатой частями

Минск, Центральный

Рассрочка
Услуги бухгалтерского учета и финансового анализа

Договорная

Услуги бухгалтерского учета и финансового анализа

Брестская, Береза

Услуги бухгалтерского учета

Договорная

Услуги бухгалтерского учета

Брест

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Договорная

Бухгалтерские услуги

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Недорогие бюджетные памятники на могилу в Гродно и области. Собственное производство и установка

Договорная

Недорогие бюджетные памятники на могилу в Гродно и области. Собственное производство и установка

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Памятники ,благоустройство

Договорная

Памятники ,благоустройство

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Allegro Беларусь. Доставка товаров с Allegro.

1 р.

Allegro Беларусь. Доставка товаров с Allegro.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фотомедальоны,памятники,благоустройство

Договорная

Фотомедальоны,памятники,благоустройство

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Климатические системы умного дома

20 р.

Климатические системы умного дома

Минская, Минский район

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Радиодетали. Скупка в Минске, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Минске, области и по РБ

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Гродно

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