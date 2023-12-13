logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Ивацевичах

Услуги для торжеств тамада

Договорная

Услуги для торжеств тамада

Брестская, Ивацевичи

badge-icon
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Договорная

Перетяжка ремонт изготовление мягкой мебели.

Брестская, Ивацевичи

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Брестская, Ивацевичи

Натяжные потолки скидки

Договорная

Натяжные потолки скидки

Брестская, Ивацевичи

Рассрочка
козырьки, навесы

150 р.

козырьки, навесы

Брестская, Ивацевичи

Рассрочка
БУРЕНИЕ СКВАЖИН В ИВАЦЕВИЧАХ

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН В ИВАЦЕВИЧАХ

Брестская, Ивацевичи

Рассрочка
скважина для водоснабжения ''под ключ''

Договорная

скважина для водоснабжения ''под ключ''

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные и малярные работы

Договорная

Штукатурные и малярные работы

Брестская, Ивацевичи

строительно-отделочные работы

Договорная

строительно-отделочные работы

Брестская, Ивацевичи

Договорная

Строительство домов под ''ключ''

Брестская, Ивацевичи

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Брестская, Ивацевичи

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне

1 р.

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне

Брестская, Ивацевичи

Договорная

Уход за пожилыми на своей территории

Брестская, Ивацевичи

badge-icon
Ремонт

Договорная

Ремонт

Брестская, Ивацевичи

Договорная

Польский язык

Брестская, Ивацевичи

БУРЕНИЕ СКВАЖИН В ИВАЦЕВИЧАХ

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН В ИВАЦЕВИЧАХ

Брестская, Ивацевичи

Рассрочка
Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Брестская, Ивацевичи

Сиделка (помощник по уходу)

Договорная

Сиделка (помощник по уходу)

Брестская, Ивацевичи

Скамейки ритуальные на кладбище

90 р.

Скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Ивацевичи

Рассрочка
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Брестская, Ивацевичи

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ИВАЦЕВИЧИ (ГАРАНТИЯ)

2 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ИВАЦЕВИЧИ (ГАРАНТИЯ)

Брестская, Ивацевичи

Рассрочка
Ремонт после дтп

Договорная

Ремонт после дтп

Брестская, Ивацевичи

badge-icon
Сверление бетона, кирпича

Договорная

Сверление бетона, кирпича

Брестская, Ивацевичи

Маникюр

30 р.

Маникюр

Брестская, Ивацевичи

badge-icon
badge-icon
Кровельные работы/Кровля/Крыша/Утепление/Кровельщи

Договорная

Кровельные работы/Кровля/Крыша/Утепление/Кровельщи

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
Маникюр,педикюр Ивацевичи

35 р.

Маникюр,педикюр Ивацевичи

Брестская, Ивацевичи

badge-icon
Септики - наружная канализация

Договорная

Септики - наружная канализация

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы

Бесплатно

Услуги Деда Мороза

Брестская, Ивацевичи

Развлекательный центр GoodGame

Договорная

Развлекательный центр GoodGame

Брестская, Ивацевичи

Инфографика для маркетплейсов

6 р.

Инфографика для маркетплейсов

Брестская, Ивацевичи

badge-icon
сухопрессованная стяжка пола

Договорная

сухопрессованная стяжка пола

Брестская, Ивацевичи

Натяжные потолки в Ивацевичах

11 р.

Натяжные потолки в Ивацевичах

Брестская, Ивацевичи

Ремонт кровли

Договорная

Ремонт кровли

Брестская, Ивацевичи

Рассрочка
Бурение скважин на ВОДУ Ивацевичи, Ивацевический р

Договорная

Бурение скважин на ВОДУ Ивацевичи, Ивацевический р

Брестская, Ивацевичи

Штукатурные работы

Договорная

Штукатурные работы

Брестская, Ивацевичи

badge-icon
Водители для Яндекс.Такси

40 р.

Водители для Яндекс.Такси

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Ищу подработку

Брестская, Ивацевичи

badge-icon
Сошью подушку со сбором трав.

10 р.

Сошью подушку со сбором трав.

Брестская, Ивацевичи

badge-icon
Ростовые куклы на ваш праздник

65 р.

Ростовые куклы на ваш праздник

Брестская, Ивацевичи

Фасадные работы (мокрый фасад) под ключ

Договорная

Фасадные работы (мокрый фасад) под ключ

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
Свадебный Фотограф/Видеограф

100 р.

Свадебный Фотограф/Видеограф

Брестская, Ивацевичи

Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Брестская, Ивацевичи

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги