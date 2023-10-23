Бытовые услуги, ремонт в Ивацевичах
25 р.
Откачка канализации
Витебск
120 р.
Дрова
Витебск
Договорная
Откачка канализации
Гомель
200 р.
Реставрация ванн
Гомель
Договорная
Муж на час, домашний мастер
Брестская, Барановичи
Договорная
Сборка мебели
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка квартир
Гродно
45 р.
Откачка канализации
Брест
Договорная
Профессиональный клининг, уборка, химчистка, дезин
Гомель
20 р.
Уборка квартир (сухая,влажная).
Брестская, Кобрин
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Советский
Договорная
Сборка мебели / сборщик мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка, разборка(установка) мебели любой сложности
Минская, Борисов
Договорная
Сборка мебели
Минск, Партизанский
60 р.
Уборка снега
Витебск
Договорная
Уборка территории
Брест
Договорная
Уборка территории г.Пинск
Брестская, Пинск
Договорная
Муж на час
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборка квартир
Витебск
Договорная
Химчистка Мягкой Мебели
Могилев
400 р.
Монтаж установка кондиционера
Гродно
60 р.
Генеральная уборка, химчистка
Гомель
60 р.
Уборка снега японским снегоуборщиком
Витебская, Новополоцк
Договорная
Сборка мебели Гомель
Гомель
Договорная
Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты
Могилев
Договорная
Мойка окон в зимнее время с двух сторон качество.
Минск, Московский
25 р.
Услуга мастер на час
Брестская, Пинск
Договорная
Уборка квартир, домов
Минск, Заводской
30 р.
Сборка и установка мебели.
Витебск
2 р.
Уборка снега с крыш
Гомель
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Фрунзенский
50 р.
Уборка снега
Минск, Заводской
Договорная
Сборка мебели
Брест
10 р.
Уборка квартир-домов ,клининг
Витебск
Бесплатно
Вывоз чугунной ванны .Бесплатно
Витебск
Договорная
Уборка квартир. Химчистка мебели.
Брест
Договорная
Мастер на час ( Муж на час).
Минск, Советский
Договорная
Химчистка мягкой мебели
Витебская, Новополоцк
Договорная
Клининговые услуги
Витебская, Новополоцк
Договорная
Клининг
Гомель
7 р.
Химчистка мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий
Минск, Центральный
Договорная
Муж на час
Гомель
Договорная
Сборка и установка кухни
Гродно
Договорная
Подсобные работы
Брест
Договорная
Запчасти для стиральных машин
Гомельская, Рогачев
25 р.
Уборка. Клининг. Чистота. Брест
Брест
50 р.
Сборка мебели, Ремонт, Сборщик мебели
Минск, Советский
399 р.
Cartier, Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels, Bvlgari
Минск, Советский
5 р.
Химчистка мебели/дивана/матраса/ковра/Минск/
Минск, Московский
Договорная
Проверка дымовых и вентиляционных каналов
Гродненская, Лида
Договорная
Уборка квартир, домов
Минск, Первомайский
Договорная
СБОРКА МЕБЕЛИ - РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Могилев
200 р.
Реставрация ванн Волковыск
Гродненская, Волковыск
Договорная
Откачка канализаций, септиков
Гомель
Договорная
Сборка/ разборка мебели. Навеска бытовых изделий.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Выездная химчистка мебели, ковровых покрытий
Брестская, Барановичи
Договорная
Откачка luntrans.by в Гродно
Гродно
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Первомайский
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель