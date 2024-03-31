Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Ивацевичах
1.50 р.
Звездочки на пилотку,панаму ВС СССР.
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Струбцина
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Продам зажигалку 1937 года
Брестская, Ивацевичи
89 р.
ЧАСЫ ЯНТАРЬ С БОЕМ МЕХАНИЧЕСКИЕ
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Биткоин сувенир. Металлический
Брестская, Ивацевичи
1 р.
К-pop карты, джи айдл
Брестская, Ивацевичи
1 р.
K-pop карты, стрей кидс
Брестская, Ивацевичи
1 р.
K-pop карты, джи айдл
Брестская, Ивацевичи
12 р.
Оловянные солдатики
Минск, Фрунзенский
150 р.
Скатерть Peggu Wilkins, Англия, винтаж.
Брест
13 р.
Коллекция танков
Минск, Фрунзенский
27 р.
Атлас СССР карманный довоенный
Минск, Фрунзенский
125 р.
Кофейный сервиз новый Югославия времён СССР
Минск, Фрунзенский
15 р.
Портфель
Гомель
2 р.
кофейная пара
Минск, Фрунзенский
25 р.
Чемодан
Гомель
185 р.
Фарфоровый подсвечник, статуэтки Румыния
Минск, Фрунзенский
10 р.
Пепельница бронзовая
Брест
20 р.
Открытки гродно
Гродно
222 р.
старинная латунная ёмкость
Гродненская, Ивье
45 р.
Пупс ГДР, СССР
Брест
25 р.
Lego Bionicle 8568 Лего Бионикл Оригинал
Минск, Фрунзенский
17 р.
Корзинка из СССР 35×32
Гродненская, Лида
250 р.
Бубенцы
Брестская, Ляховичи
20 р.
Бокалы
Гомельская, Жлобин
10 р.
Книги 1960 год
Витебская, Орша
4 р.
Плафоны
Минск, Советский
10 р.
Лагоритмическая линейка
Гродненская, Лида
100 р.
Барометр
Витебск
Договорная
Старинные
Брестская, Кобрин
Договорная
Часы времен СССР
Минск, Центральный
Договорная
Часы электроника
Минск, Заводской
5 р.
Рог
Витебск
4 р.
Чехол
Витебск
10 р.
Конструктор
Витебск
15 р.
Фото альбом
Витебск
Договорная
Тарелки . блюдца
Минская, Борисов
30 р.
Часы-будильник Янтарь
Гродно
2 р.
Галилео. Выпуск 21,2011
Минск, Советский
45 р.
Марки советского времени
Минск, Советский
10 р.
Бижутерия винтаж
Гомельская, Другие города
4 р.
Блюдо (тарелки) СССР 24 см
Витебская, Орша
5 р.
Альбом для гербария (СССР)
Минск, Советский
250 р.
Микрометр СССР, 1933 г
Минск, Советский
8 р.
Пепельница
Минск, Московский
25 р.
Насадки на тарелки СССР
Минск, Фрунзенский
10 р.
манеты
Гродненская, Лида
30 р.
Ложки СССР мельхиор
Минск, Фрунзенский
25 р.
Ложка латунная старая
Минск, Фрунзенский
70 р.
Ваза хрустальная ''Богемия''
Витебск
50 р.
Кукла большая
Минск, Центральный
45 р.
Швейная машинка ПМЗ
Минск, Центральный
13 р.
Математический набор и счётные палочки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пепельница СССР
Минск, Первомайский
10 р.
Паста чистящая Puhastuspasta
Гродненская, Волковыск
30 р.
Ключ от настенных часов
Могилев
8 р.
Модель машины
Витебск
10 р.
Выжигатель
Витебск
85 р.
Костяной фарфор ЛФЗ СССР кофейные пары
Минск, Ленинский
Договорная
ковры из 90х
Минская, Жодино