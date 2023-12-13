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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Ивацевичах

Буфет СССР

50 р.

Буфет СССР

Брестская, Ивацевичи

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Машинка пишущая

Договорная

Машинка пишущая

Брестская, Ивацевичи

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Патифоны

2 000 р.

Патифоны

Брестская, Ивацевичи

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Военная одежда СССР и прочее

6 р.

Военная одежда СССР и прочее

Брестская, Ивацевичи

Радиола Беларусь

25 р.

Радиола Беларусь

Брестская, Ивацевичи

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Ёлочные игрушки

Договорная

Ёлочные игрушки

Брестская, Ивацевичи

Часы янтарь

80 р.

Часы янтарь

Брестская, Ивацевичи

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Маслобойка

250 р.

Маслобойка

Брестская, Ивацевичи

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Машинки

8 р.

Машинки

Брестская, Ивацевичи

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Модель Porsche 904 1/43

16 р.

Модель Porsche 904 1/43

Брестская, Ивацевичи

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Краник для винной бочки

15 р.

Краник для винной бочки

Брестская, Ивацевичи

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Старые деньги

Договорная

Старые деньги

Брестская, Ивацевичи

Деньги

Договорная

Деньги

Брестская, Ивацевичи

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Рубль СССР

15 р.

Рубль СССР

Брестская, Ивацевичи

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Часы механические, цена 30 р.

30 р.

Часы механические, цена 30 р.

Брестская, Ивацевичи

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Коллекционные монеты из Германии

Договорная

Коллекционные монеты из Германии

Брестская, Ивацевичи

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Антикварный стол дубовый

350 р.

Антикварный стол дубовый

Брестская, Ивацевичи

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Справочник шофёра любителя 1956 года.

65 р.

Справочник шофёра любителя 1956 года.

Брестская, Ивацевичи

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1/2 копейки

20 р.

1/2 копейки

Брестская, Ивацевичи

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Электронная игра СССР

150 р.

Электронная игра СССР

Брестская, Ивацевичи

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Секундомер механический

50 р.

Секундомер механический

Брестская, Ивацевичи

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Для колекции

Договорная

Для колекции

Брестская, Ивацевичи

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Ложки столовые

Договорная

Ложки столовые

Брестская, Ивацевичи

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Вилки столовые

Договорная

Вилки столовые

Брестская, Ивацевичи

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Фото экспонометр

Договорная

Фото экспонометр

Брестская, Ивацевичи

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Сани, возок

100 р.

Сани, возок

Брестская, Ивацевичи

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Куклы фарфор

200 р.

Куклы фарфор

Брестская, Ивацевичи

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Швейная машина Rast&Gasser с документами

Договорная

Швейная машина Rast&Gasser с документами

Брестская, Ивацевичи

Фотоаппарат

10 р.

Фотоаппарат

Брестская, Ивацевичи

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Конфетница в технике скань

50 р.

Конфетница в технике скань

Брестская, Ивацевичи

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Утюг старинный

20 р.

Утюг старинный

Брестская, Ивацевичи

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Телефон СССР

Договорная

Телефон СССР

Брестская, Ивацевичи

Фонарик СССР

15 р.

Фонарик СССР

Брестская, Ивацевичи

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Монеты разных стран

35 р.

Монеты разных стран

Брестская, Ивацевичи

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Кофейные ложки ''Троянда''

115 р.

Кофейные ложки ''Троянда''

Брестская, Ивацевичи

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Всё для коллекционеров

Договорная

Всё для коллекционеров

Брестская, Ивацевичи

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Станина

100 р.

Станина

Брестская, Ивацевичи

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Люстра СССР ''под хрусталь''

55 р.

Люстра СССР ''под хрусталь''

Брестская, Ивацевичи

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Фонарь,примус , утюг.

50 р.

Фонарь,примус , утюг.

Брестская, Ивацевичи

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Карточки человек-паук ультраредкие

30 р.

Карточки человек-паук ультраредкие

Брестская, Ивацевичи

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Карточки человек-паук 2 серии

50 р.

Карточки человек-паук 2 серии

Брестская, Ивацевичи

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Договорная

Швейная машинка zinger

Брестская, Ивацевичи

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Карточки человек-паук 160 штук + сундук

50 р.

Карточки человек-паук 160 штук + сундук

Брестская, Ивацевичи

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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