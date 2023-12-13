Работа в строительстве, ремонте в Гродно
Договорная
сварщик изделий из пластмасс
на производство требуется сварщик изделий из полиэтилена 1-6 разряда возможно обучение Обязанности: производство емкостей из полиэтиленовой спиральновитой трубы; сварка труб Требования: аккуратнос...
Гродно
Договорная
Мастер по ремонту инструмента на 0,5 ставки
Ищем мастера по ремонту бензо- электроинструмента, на 0,5 или полную ставку в фирму проката инструмента по адресу ул. Пучкова, 28. Достойную зарплату гарантируем. Более подробная информация только по ...
Гродно
2 000 р.
Вакансия изолировщик на термоизоляции
Требуются изолировщики на термоизоляции. Командировки по РБ (зп от 2000) и РФ (зп от 3300). Полный соц.пакет.
Гродно
900 р.
Вакансия жестянщик
Требуется жестянщик для работы в г.Гродно. Полный соц.пакет.
Гродно
1 500 р.
вакансии работа плотник бетонщик
Организация возьмет на работу с оформлением по договору подряда плотника-бетонщика с опытом работы или без опыта. С перспективой постоянного трудоустройства.Готовы предоставить бесплатно обучение.Тре...
Гродно
1 400 р.
Отделочник
Требования: -качественное исполнение прямых обязанностей -ответственность -желание работать -аккуратность -самостоятельность Условия: -график работы 5/2 -полный социальный пакет -официальное трудоустр...
Гродно
1 520 р.
Прораб (мастер) электромонтажа, электромонтажник
Работа на объектах Заказчика. Оплата труда сдельная. Все вопросы при собеседовании по контактным телефонам.
Гродно
1 500 р.
Сварщик
В строительную организацию требуется сварщик трубопроводов. З/П от 1500. Возможно предоставление жилья. Все вопросы по телефону.
Гродно
1 400 р.
Плотник-бетонщик-арматурщик/каменщик/сварщик
Обязанности: Армирование конструкций. Установка и демонтаж опалубки. Приемка и уход за бетонной смесью. Выполнение кладочных работ: стен и перегородок из кирпича и газосиликатных блоков. Кладка наружн...
Гродно
Договорная
Требуется маляр-штукатур
Недавно открывшеяся строительная организация ищет на работу маляра-штукатура. Все вопросы по телефону.
Гродно
105 000 р.
Отделочники, каменщики, разнорабочие. Вахта.
Приглашаем отделочников, каменщиков и разнорабочих на стройку, строительство социальных объектов (общеобразовательные и дошкольные учреждения) в город Обнинск и Калуга. Мы предлагаем: - официальное тр...
Гродно
2 000 р.
вакансия
Ищите постоянный доход … Ищите возможность работать в свободное время… Вы сантехник, электрик или просто можете оказывать слесарные работы – Вас ждут люди которым необходима срочная помощь по Вашему п...
Гродно
Договорная
Монтажники по обшивке/утеплению балконов
Требуются монтажники по обшивке и утеплению балконов и лоджий: - монтаж утеплителя - укладка ламината/линолеума/кварц винила - монтаж сэндвич-панелей/сайдинга - сборка встроенной мебели: шкафы/тумбы ...
Гродно
Договорная
Требуются штукатуры
Требуются штукатуры на строительные объекты с опытом работы, по договору подряда, возможно трудовой договор с испытательный сроком. Большой объём работы.
Гродно
3 000 р.
Требуется монолитчик.
Бонусы - достойная зп от 3000 руб - дружный коллектив - обеспечиваем необходимым инструментом Тркбования -Огонь в глазах - честность - аккуратность -умение выставлять опалубку - умение вязать а...
Гродно
1 500 р.
Монтажник строительных конструкций
Условия работы: Полная занятость Испытательный срок Социальный пакет Оплачиваемый отпуск График работы: 08:30–17:30 Требования Без вредных привычек Умение работать с электроинструментом (шуруповерт, д...
Гродно
Бесплатно
Монтажник входных дверей
Требуется монтажник входных дверей (можно без опыта работы). Требования: - Ответственность и аккуратность. - Готовность к физическим нагрузкам. - Возможно обучение в процессе работы (для кандидатов бе...
Гродно
2 000 р.
Оператор мини-экскаватора/погрузчика
Требуется оператор мини-экскаватора/погрузчика (3т) на постоянную работу. Достойная оплата. Ремонтные часы также оплачиваются. Имеется отапливаемый бокс для ремонта. Официальное трудоустройство. Без в...
Гродно
1 200 р.
Сантехник
В строительную организацию требуется монтажник-сантехник. З/п от 1200. Все вопросы по телефону.
Гродно
1 500 р.
Мастер прораб
В строительную организацию требуется мастер, прораб ответственный, организованный, со знанием своего дела. 1месяц испытательного срока, зарплата по результатам собеседования.
Гродно
1 000 р.
Требуется инженер-конструктор
Приглашаем присоединиться к Команде инженера-конструктора! У Вас есть возможность принять участие в разработке проектов по остеклению, которые осуществляет ООО "Уютный Евродом"! Мы предлагаем: - Присо...
Гродно
Договорная
Укладчик тротуарной плитки
Требуются в бригаду специалист по укладке тротуарной плитки(с опытом работы),без проблем с алкоголем, зп от 1500 руб !
Гродно
1 000 р.
Вакансия инженер-конструктор
Требования : опыт работы на производстве; Знание ПК, опыт работы AutoCAD. Желание работать. Официальное трудоустройство согласно ТК РБ; режим работы с 8.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. д...
Гродно
Договорная
Сварщик, слесарь, монтажник, подобник
В цех металлоизделий требуется рабочие для Изготовление и монтаж заборов, ворот, калиток. Оплата труда сдельная. Возможно обучение. Более подробная информация по телефону
Гродно
1 500 р.
требуются отделочники
требуются отделочники
Гродно
1 500 р.
требуется мастер-прораб
требуется мастер-прораб
Гродно
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино