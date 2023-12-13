Вакансии в Гродно
Договорная
Фотограф-администратор
Гродно
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гродно
7 900 р.
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! От 265 Br за смену. Бесплатное проживание в комф...
Гродно
Договорная
Фотограф-администратор
"Автокомис N1" ищет к себе в команду сотрудника по создания фото-видео контента Требования : - монтаж фото-видео и размещение публикаций на специализированных сайтах по продаже автотранспорта, а так ж...
Гродно
Договорная
Вакансия портная
Требуется портная 5-6 разряда для пошива женской одежды в Гродно Обязанности: - раскрой и пошив по лекалам - раскрой и пошив по индивидуальным меркам Требования: - аккуратность - дисциплинированность ...
Гродно
10 р.
Расклейка листовок
Требуется расклейщик листовок. Возраст от 16 лет. Оплата: 100 подъездов-10руб. Поселки: 20-40руб.
Гродно
Договорная
Работа продавец
На Ул.Саяпина, 6, требуется продавец-консультант.Место работы островок.Продажа игрушек Требования: -молодая девушка -общительная -без вредных привычек, -ответственность, - порядочность, - вежлив...
Гродно
Договорная
сварщик изделий из пластмасс
на производство требуется сварщик изделий из полиэтилена 1-6 разряда возможно обучение Обязанности: производство емкостей из полиэтиленовой спиральновитой трубы; сварка труб Требования: аккуратнос...
Гродно
Договорная
оператор линии (наладчик)
на линию производства емкостей из полиэтилена (экструдер) требуется наладчик - оператор линии Обязанности: Пуск и наладка оборудования. Регулировка и выход на заданные параметры. Контроль получаемой п...
Гродно
Договорная
Водитель
Требуется водитель на Мерседес 208410 с опытом работы
Гродно
Договорная
Требуется оператор РБУ
Требуется сотрудник на должность оператора РБУ, желательно с опытом работы. Только звонить либо писать на Viber.
Гродно
Договорная
разнорабочий-водитель погрузчика
на производство изделий из полиэтилена нужен разнорабочий с удостоверением водителя погрузчика. Оплата - по договоренности. Возможна работа вахтами. Жилье предоставляется.
Гродно
Договорная
Мастер по ремонту инструмента на 0,5 ставки
Ищем мастера по ремонту бензо- электроинструмента, на 0,5 или полную ставку в фирму проката инструмента по адресу ул. Пучкова, 28. Достойную зарплату гарантируем. Более подробная информация только по ...
Гродно
500 р.
Требуется специалист по кадрам
Требуется специалист отдела кадров на неполный рабочий день. Зарплата указана после вычета налогов.
Гродно
Договорная
специалист по рекламной коммуникации
специалисту по рекламной коммуникации Продвижение рекламы через средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, радио) Подготовка эскизов рекламных модулей, текстов статей, сценариев видео...
Гродно
120 000 р.
Сотрудник на склад Озон. Вахта в РФ.
Новый склад «ОЗОН» Требуются комплектовщики на новый склады «ОЗОН» (Московская область, Бронницы). Условия: -Оплата труда 120.000 рос/ зарплата за вахту (3000 рос рублей смена, ставка фиксированная) -...
Гродно
2 000 р.
Вакансия изолировщик на термоизоляции
Требуются изолировщики на термоизоляции. Командировки по РБ (зп от 2000) и РФ (зп от 3300). Полный соц.пакет.
Гродно
Договорная
Повар
Требуется повар,график 3/3 С 10:00-23:00 Направление пиццы и фастфуд Зп 900
Гродно
Договорная
Уборщица- посудомойка
В кафе требуется уборщица- посудомойка. С 7 до 16. Суббота, воскресенье выходные.
Гродно
800 р.
Требуется продавец-оценщик
Требуется продавец- оценщик электроники в Скупку Основные требования: коммуникабельность, умение пользоваться кассой и общаться с людьми Всему обучим ! Остальные вопросы по телефону
Гродно
650 800 р.
Менеджер ПВЗ OZON
Обязанности -Приём и размещение посылок, -Выдача заказов клиентам, -Приём возвратов, -Проведение инвентаризации, отчетность, Требования: -Уверeнный пользовaтель ПK, -Ответственнoсть, внимательность, к...
Гродно
8 600 р.
Водитель мусоровоза
Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...
Гродно
800 р.
Менеджер по работе с клиентами
ООО"ИНРЕКАР" Гродно, улица Курчатова, 16Б Требуемый опыт работы: 1–3 года 800+ Полная занятость Требования: ответственность исполнительность соблюдение трудовой дисциплины коммуникабельность ответстве...
Гродно
120 000 р.
Комплектовщики и грузчики на склады. Вахта в РФ.
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ Приглашаем комплектовщиков и грузчиков на склады: М-Видео, Сберлогистика, Озон, Алиэкспресс. (Московская область, г.Чехов, г.Домодедово, г.Пушкино, г.Жуковский, г. Ногинск, Од...
Гродно
1 100 р.
Сборщик изделий из ПВХ
Требуется сборщик изделий из ПВХ (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий ПВХ Опыт работы не требуется. Собеседование: г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-пт Или звон...
Гродно
1 100 р.
Сборщик садовой мебели
Требуется сборщик садовой мебели (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий из древесины. Опыт работы не требуется. Собеседование г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-...
Гродно
900 р.
Вакансия жестянщик
Требуется жестянщик для работы в г.Гродно. Полный соц.пакет.
Гродно
Договорная
Слесарь по разборке бытовой техники в Гродно
На постоянную работу в Гродно требуется слесарь по разборке бытовой техники. Оплата труда-сдельная, пятидневная рабочая неделя, работа на территории работодателя. За дополнительной информацией о вакан...
Гродно
1 700 р.
Работа водитель на своем авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Гродно
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, ст...
Гродно
900 р.
Требуется девушка продавец на подработку
Требуется девушка на подработку на месяц (с 15 декабря по 15 января) для продажи попкорна, кукурузы на ул.Советская График 2/2 Время работы 14.30-21.00 Оплата 60 р в день Все вопросы по телефону
Гродно
Договорная
Требуется продавец в мини кафе
Требуется продавец в мини-кафе График работы 3/3 С 10.00 до 23:00 Зп 800 рублей
Гродно
Договорная
Резчик Стекла
На производство требуются резчики стекла, без опыта работы, обучение на производстве. Работа в теплом цеху, оплата с первого месяца. Все вопросы по телефону
Гродно
Договорная
Требуется водитель
Требуются водители такси под процент. Автомобили на метане, страховка на пассажиров, А6 (Mersedes B, Polo 2022 года, Polo 2016 года) . График гибкий (обсуждается при встрече), официальное трудоустро...
Гродно
Договорная
каменщик печник
Организация возьмет на работу по договору подряда каменщика-печника.Нужен мастер с опытом работы, без вредных привычек.Требования: кладка стен, перегородок,забора из старого кирпича и камня, печи.Рабо...
Гродно
1 500 р.
вакансии работа плотник бетонщик
Организация возьмет на работу с оформлением по договору подряда плотника-бетонщика с опытом работы или без опыта. С перспективой постоянного трудоустройства.Готовы предоставить бесплатно обучение.Тре...
Гродно
3 000 р.
Автослесарь Автомеханик
Требуется автослесарь /автомеханик с опытом работы. Подробности по телефону Только звонить в лс отвечаю редко.
Гродно
Договорная
Электрики/сантехники/сварщики и каменщики в Европу
Требуются Электрики /сантехники/сварщики и каменщики в Европу Требования: Опыт работы 3 года Производить работы согласно проектной документации и требования заказчика Чтение документации (проекта) К...
Гродно
1 500 р.
Швейное производство
Швейному предприятию на постоянную работу требуются швеи в г.Гродно, Щучине, Скиделе. Официальное трудоустройство, хорошая заработная плата (сдельно-премиальная), возможна подработка. Требования к кан...
Гродно
4 000 р.
Комплектовщик на логистический склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Гродно
7 962 р.
Упаковщик/Бесплатный трансфер,питание и проживание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ТУДА И ОБРАТНО. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== РАБОТА КОМПЛЕКТОВЩИКОМ, ВАХТА ОТ 15 СМЕН. ОПЛАТА ЗА СМЕНУ ДО 265 БЕЛ. РУБЛЕЙ. РАБОТА СИДЯ. БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИ...
Гродно
1 500 р.
Требуется водитель в такси
Требуется водитель на работу в такси, Авто 2020года,все вопросы по телефону.
Гродно
1 950 р.
Наладчик холодноштампового оборудования
Наличие 4-5 разряда. Предприятие гарантирует: - официальное трудоустройство согласно ТК РБ - социальный пакет согласно кол...
Гродно
800 р.
уборщик служебных помещений
Работа по трудовому договору или договору подряда График работы: - по трудовому договору - 8 часов - заработная плата - 800 бел.руб График работы: - по договору подряда - частичная занятость Заработн...
Гродно
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь