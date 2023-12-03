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Работа в сфере красоты, здоровья и спорта в Гродно

Аренда места парикмахера

Договорная

Аренда места парикмахера

В связи с расширением штата требуется парикмахер-универсал с опытом. З/п обсуждается на собеседовании. Хорошие условия труда. Подробности по телефону и на собеседовании. Возможна аренда места Район Е...

Гродно

Договорная

Парикмахер

Требуется парикмахер универсал, в парикмахерскую расположенную в р-не Вишневец по адресу г. Гродно, пер Южный 14. Предлогаем официальное трудоустройство, достойная оплата труда, гибкий график, приветл...

Гродно

Требуется парикмахер.

Договорная

Требуется парикмахер.

В парикмахерскую со стажем требуются мастера парикмахерского исскуства,, требование желание работать и базовые знания.

Гродно

Требуется Мастер маникюра

Договорная

Требуется Мастер маникюра

В салон красоты район девятовка требуется мастер маникюра, график подбираем индивидуально, ответим на все вопросы по телефону

Гродно

Мастер маникюра

1 300 р.

Мастер маникюра

В салон красоты в микр-не Грандичи требуется мастер маникюра. Хорошие условия работы, достойная оплата труда, наработанная клиентская база. Доход от 1300 и выше.

Гродно

Договорная

Требуется парикмахер-универсал

Требуется парикмахер-универсал . График 2/2, хороший процент, дружный коллектив.

Гродно

Договорная

Работа парикмахера

В парикмахерскую "Клеопатра" (г. Гродно, ул Советских пограничников, 116а) требуется парикмахер, можно без опыта работы. Официальное трудоустройство. У нас большая клиентская база. График 2/2. Оплата...

Гродно

Парикмахер универсал

1 000 р.

Парикмахер универсал

В связи с расширением парикмахерской требуется парикмахер универсал. Район автовокзала. График работы 2/2 (можно корректировать). Лояльное руководство, наработанная клиентская база, хороший процент, о...

Гродно

Договорная

Требуется парикмахер в мужской зал

Требуется парикмахер в мужской зал на полный рабочий день. Достойная оплата труда, дружный коллектив. Удобное расположение в центре города.

Гродно

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1 000 р.

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Требуется парикмахер

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Требуется парикмахер

Требуется парикмахер универсал , возможно подработка . Звоните по всем вопросам

Минская, Борисов

Парикмахер-универсал

600 р.

Парикмахер-универсал

Требуется парикмахер-универсал в уютный салон-парикмахерскую «Катюша» с графиком работы 2/2 с 9.00 до 19.00, выходной - воскресенье (район жд вокзала). Наработанная клиентская база.

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Вакансия парикмахера

Договорная

Вакансия парикмахера

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Минск, Фрунзенский

Требуется мастрер-парикмахер.

800 р.

Требуется мастрер-парикмахер.

В студию красоты требуется мастер-парикмахер. Опыт работы приветствуется! Официальное трудоустройство. Гибкий график работы. Работа на материалах студии. Мы находимся по адресу ул. Старочерниговская 1...

Гомель

Договорная

Бровист

В новую парикмахерскую по адресу : г.Минск ул.Казимировская требуется Бровист .

Минск, Фрунзенский

Договорная

Парикмахер-универсал

В новую, небольшую парикмахерскую ЭКОНОМ КЛАССА требуется мастер-универсал. Парикмахерская находится по адресу: г. Минск ул. Казимировская 31 ,р-н Каменной горки (густо заселенный ) Процентная ставка ...

Минск, Фрунзенский

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ/ КАМЕННАЯ ГОРКА

МИНСК/ КАМЕННАЯ ГОРКА В дружный женский коллектив требуется парикмахер-универсал

Минск, Фрунзенский

В парикмахерскую требуются специалисты

Договорная

В парикмахерскую требуются специалисты

В парикмахерскую (Уручье, Рогачёвская) требуются: 1. парикмахер; 2. мастер по наращиванию ресниц; 3. Мастер по наращиванию ногтей (можно без опыта работы). Молодой , дружный и амбициозный коллектив жд...

Минск, Первомайский

Парикмахер-универсал

Договорная

Парикмахер-универсал

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Парикмахер/Барбер

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Договорная

Требуеться Парикмахер в салон красоты

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Требуется парикмахер

1 000 р.

Требуется парикмахер

На постоянную работу в парикмахерскую ( район Казимировка) требуется парикмахер универсал, опыт работы обязателен, график работы сменный, достойную заработную плату гарантируем!

Могилев

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Требуется массажист с выездом на дом (середина ул. Гагарина) желательно после 17.00 для лечебного-профилактического или тайского массажа двух человек от головы до ног Оплата по договоренности

Витебск

Мастер маникюра в студию красоты на аренду

Договорная

Мастер маникюра в студию красоты на аренду

Новая студия красоты в Билево приглашает мастеров на аренду. Все подробности уточняйте пожалуйста по телефону.

Витебск

Вакансия парикмахера, парикмахер в салон красоты

Договорная

Вакансия парикмахера, парикмахер в салон красоты

В салон красоты требуется парикмахер - универсал, опыт работы не менее года. Умение делать биозавивку и прически приветствуются. Район ж/д вокзала. График обсуждается, гибкий. Подробнее по тел.

Витебск

Парикмахер-универсал

1 000 р.

Парикмахер-универсал

Приглашаем для работы в парикмахерской мастера-универсала с опытом работы. Высокий процент,комфортные условия работы,клиентская база,рядом большая парковка.Ул.Пономаренко,32 ,Валерий

Минск, Фрунзенский

Договорная

Парикмахер универсал

Требуется парикмахер универсал, мужские и женские стрижки без причесок и окрашивании. График 2/2 с 10.00 до 20.00. Официальное трудоустройство.

Брестская, Пинск

Парикмахер-универсал

Договорная

Парикмахер-универсал

Приглашаем на работу парикмахера -универсала. График работы 2/2, оплачиваемый отпуск и больничный. Наработанная база клиентов. Мы находимся: г.Брест, ул. Орловская.

Брест

Вакансия

1 200 р.

Вакансия

В молодой дружный коллектив на постоянную работу ищем амбициозных мастеров желающих расти и совершенствоваться! - все материалы предоставляются - большая клиентская база - молодой дружный коллектив -...

Могилев

Вакансия

500 р.

Вакансия

Приглашаем мастера-бровиста в молодой дружный коллектив! Мы активно развиваемся в соц.сетях на различных интернет площадках (Google, Yandex) - все материалы предоставляются - молодой дружный коллектив...

Могилев

Требуется парикмахер

Договорная

Требуется парикмахер

В парикмахерскую на постоянную работу требуется парикмахер универсал. Требования: стрижки мужские и женские, окрашивание волос, мелирование, укладки. Нужен ответственный, коммуникабельный, активный с...

Могилев

Администратор

700 р.

Администратор

Требуется администратор в студию красоты. График работы 2/2 Возраст от 25 до 35 лет В обязанности входит: общение с клиентами в соц сетях, приём входящих звонков, подготовка и размещение постов, раб...

Брест

Мастер по маникюру

Договорная

Мастер по маникюру

В парикмахерскую Малайчука 1 требуется мастер маникюра только под запись. Возраст до 40лет, ответственность и пунктуальность. По всем вопросам звоните.

Гомель

Мастер Маникюра

Договорная

Мастер Маникюра

Срочно!!! В нашу команду требуется мастер маникюра и педикюра с опытом работы! Если ты хочешь работать и иметь достойную з/п ,ты хочешь расти и развиваться,ты хочешь работать в атмосфере комфорта и кр...

Гомель

Парикмахер

Договорная

Парикмахер

В салон-парикмахерскую требуется парикмахер-универсал. Дружный коллектив, удобный график работы, 2/2, воскресенье-выходной.

Минск, Центральный

Парикмахер с опытом работы

Договорная

Парикмахер с опытом работы

Приглашаем парикмахера универсала с опытом работы в точку средней ценовой категории. Возможна сдача рабочего места в аренду. Все вопросы на собеседовании.

Брестская, Пинск

Вакансия

Договорная

Вакансия

В нашу дружную команду требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ Обязанности: умение выполнять стрижки мужские, женские, детские; окрашивания. Требования: вежливость с клиентами, пунктуальность, ответствeнность....

Витебск

500 р.

Администратор

В фитнес зал в центре города требуется администратор(девушка) Оклад 500р + БОНУСЫ

Могилев

750 р.

Администратор парикмахерской

Требуется администратор с экономическим образованием . Возраст от 24 лет. График работы: С 10 до 19 ч. с обедом. Два выходных.

Брестская, Барановичи

Требуется парикмахер в женский зал

Договорная

Требуется парикмахер в женский зал

В ЧУП "дом прически" требуется парикмахер в женский зал. Юр. адрес г. Глубокое, ул. Красноармейская, 9. УНП391530832

Витебская, Глубокое

Аренда

3 р.

Аренда

Сдаем рабочие места в аренду: парикмахер, мастер по маникюру Более подробная информация при встрече

Витебск

Мастер маникюра/педикюра

Договорная

Мастер маникюра/педикюра

Приглашаем на работу мастера по маникюру и педикюру в парикмахерскую в микрорайоне Восток (Орловская). График работы 2/2. Оплата сдельная. Официальное трудоустройство. Наработанная база клиентов.

Брест

Приглашаем на работу парикмахера

1 300 р.

Приглашаем на работу парикмахера

Приглашаем парикмахера в небольшую и уютную парикмахерскую, расположенную по проспекту Фрунзе 76, напротив 3-й Городской больницы. Высокий пешеходный трафик вход со стороны проспекта Фрунзе. телефон

Витебск

2 000 р.

Парикмахер-универсал

Салон красоты в г.Фаниполь в поиске парикмахера-универсала, высокая заработная плата(от 2000 руб.) адекватное руководство,хорошие условия труда

Минская, Фаниполь

Вакансия Мастера

Договорная

Вакансия Мастера

Разыскиваем мастера маникюра/педикюра, бровиста в нашу команду. Хочешь успешно работать и зарабатывать? Тогда приглашаем познакомится с нами. О нас ! Стильный и светлый салон в центре города. Руково...

Гомельская, Речица

Договорная

Парикмахер-универсал

умение выполнять стрижки мужские , женские, детские, укладки, прически, завивки, окрашивание, сложное окрашивание и т.д.

Брестская, Барановичи

Договорная

Требуется парикмахер

Район Кирпичный, здание бани

Витебская, Орша

Мастер по маникюру

2 500 р.

Мастер по маникюру

Ищем мастера маникюра. Требования: - Опыт работы от года (можем рассмотреть от полугода) -Умение выполнять разные виды маникюра женского и мужского. - Наращивание, долговременное покрытие, коррекция, ...

Брест

Вакансия в другом регионе

Договорная

Работа

Порядочность, коммуникабельность. Стрижки, окраски, уход, прически.

Минская, Борисов

Договорная

Вакансия парикмахер

Требуется парикмахер-универсал. Опыт работы приветствуется. Гибкий график работы. Оплата 50*50. Имеется своя клиентская база. Соц. пакет. По всем вопросам звоните либо пишите.

Брестская, Барановичи

Вакансия администратора

800 р.

Вакансия администратора

Требуется администратор-инструктор в развлекательный парк (г.Дзержинск, ул.Минская, 2) График работы 2/2. Будние дни с 15 00 до 21 00, выходные с 10 00 до 21 00. Требования: коммуникабельность, доброж...

Минская, Дзержинск

Вакансии

1 700 р.

Вакансии

Обязанности: - Стрижки мужские и женские; - Прически, укладки ; - Мелирование, тонирование, колорирование, сложное окрашивание; - Завивки - Уход за волосами. Требования: -Опыт работы от одного года; -...

Минск, Заводской

Вакансии

1 700 р.

Вакансии

Обязанности: - профессиональный подход - пунктуальность - ответственность - честность Требования: - профессиональное образование,опыт работы не менее года - посещение семинаров -желание развиваться в ...

Минск, Заводской

Вакансия ПАРИКМАХЕР

Договорная

Вакансия ПАРИКМАХЕР

Приглашаем на работу парикмахера универсала. График работы 2 дня через два. Наработанная клиентская база. От вас ожидаем умение выполнить мужские, женские, детские стрижки. Простое окрашивание и укл...

Брестская, Барановичи

Вакансии в других регионах

Мастер по маникюру

2 500 р.

Мастер по маникюру

Ищем мастера маникюра. Требования: - Опыт работы от года (можем рассмотреть от полугода) -Умение выполнять разные виды маникюра женского и мужского. - Наращивание, долговременное покрытие, коррекция, ...

Брест

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