logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Вакансии
Автобизнес, транспорт и логистика
Профессия
Зарплата
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Частота выплат
Продавец
РаботаВакансии

Работа в авто, транспорте и логистике в Гродно

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Гродно

Договорная

Водитель

Требуется водитель на Мерседес 208410 с опытом работы

Гродно

Менеджер по работе с клиентами

800 р.

Менеджер по работе с клиентами

ООО"ИНРЕКАР" Гродно, улица Курчатова, 16Б Требуемый опыт работы: 1–3 года 800+ Полная занятость Требования: ответственность исполнительность соблюдение трудовой дисциплины коммуникабельность ответстве...

Гродно

Работа водитель на своем авто

1 700 р.

Работа водитель на своем авто

Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...

Гродно

Договорная

Требуется водитель

Требуются водители такси под процент. Автомобили на метане, страховка на пассажиров, А6 (Mersedes B, Polo 2022 года, Polo 2016 года) . График гибкий (обсуждается при встрече), официальное трудоустро...

Гродно

3 000 р.

Автослесарь Автомеханик

Требуется автослесарь /автомеханик с опытом работы. Подробности по телефону Только звонить в лс отвечаю редко.

Гродно

1 500 р.

Требуется водитель в такси

Требуется водитель на работу в такси, Авто 2020года,все вопросы по телефону.

Гродно

Договорная

Требуется водитель

Транспортному предприятию требуется водитель на автомобиль DAF, с категорией СЕ, для работы по маршруту РБ ТЛЦ-РФ. Оплата договорная.

Гродно

Договорная

вакансия водителя кат.С.Е.

вакансия водителя самосвала(зерновоза) на автомобиль DAF 105.460 2008г.в.и полуприцеп самосвалBODEX KIS 3B 2019г.в. работа связанная с командировками по РБ заработная плата от 2 500р на руки

Гродно

Договорная

Требуется водитель категория Е

Требуется водитель категория Е, все вопросы по телефону.

Гродно

2 500 р.

Водитель

Требуется водитель категории Б возраст от 21 до 40 лет . Работа на грузовой машине до 3,5 тонн. З/П 2500 Только звонить.В лс редко отвечаю.

Гродно

Водитель, работа на своем авто грузоперевозки

2 000 р.

Водитель, работа на своем авто грузоперевозки

Требования: Водительское удостоверения категории В и/или C; Личный автомобиль; Стаж вождения грузовых автомобилей развозного типа; Соблюдение законодательства Республики Беларусь; Знание города; Обяза...

Гродно

Требуется водитель категории Д

Договорная

Требуется водитель категории Д

Транспортной туристической компании на постоянную работу требуется водитель категории Д, со стажем работы на автобусе М3 более 3х лет.

Гродно

2 000 р.

Специалист по подготовке и покраске автомобилей

Приглашаю на работу специалиста по подготовке и покраске автомобилей. Достойная зарплата и хорошие условия труда. По всем вопросам связывайтесь по телефону

Гродно

2 500 р.

Вакансия сварщик авто

Вакансия сварщик авто на полуавтомат, с опытом работы, заинтересованным звонить, смс не слать

Гродно

Приглашаем на работу

Договорная

Приглашаем на работу

ООО "АвтоБогов" приглашает на работу АВТОМАЛЯР ПОДГОТОВЩИК АРМАТУРЩИК ПОЛИРОВЩИК МАСТЕР-ПРИЕМЩИК МАСТЕР ПО УДАЛЕНИЮ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ ОТ НАС: комфортные условия труда, достойная заработная плата...

Гродно

560 р.

Работа

Требуется водитель с личным автомобилем для доставки не продовольственных товаров по г, Гродно,

Гродно

Договорная

На шиномонтаж требуется специалист

На шиномонтаж в г.Гродно на постоянную работу требуется специалист по шиномонтажу и сварочным работам. Официальное трудоустройство. З/п сдельная. Опыт работы приветствуется.

Гродно

1 300 р.

Автослесарь в Центр замены масла

Требуется автослесарь в Центр замены масла.

Гродно

Работа на автосервисе

Договорная

Работа на автосервисе

Постоянная работа на предприятии автосервиса, ремонт легковых и грузовых авто. Все вопросы по телефону.

Гродно

no-resultsПохожие объявления из других городов
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Брест

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Гомель

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка. Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс, Убер такси. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020...

Минск, Фрунзенский

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Витебск

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Брестская, Барановичи

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Могилев

Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.

Договорная

Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.

Подключение водителей на личном грузовом авто (до 2,5 тонн) к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - е...

Минск, Фрунзенский

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Могилевская, Бобруйск

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Минская, Борисов

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Брестская, Пинск

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Витебская, Орша

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси. Яндекс доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на ...

Минск, Советский

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Гомельская, Мозырь

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Витебская, Новополоцк

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Гродненская, Лида

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Минская, Молодечно

Требуется водитель кат В

1 600 р.

Требуется водитель кат В

Требуется водитель кат В для доставки алкогольной продукции по магазинам Минска и области.Официальное трудоустройство.ЗП от 1600

Минск, Центральный

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ

Требуется водитель категории "С", развоз алкогольной продукции по торговым точкам. З/П сдельная от 1500 бел руб на руки. суббота/воскресенье выходной.

Брестская, Барановичи

Водитель арендного автомобиля под Uber

Договорная

Водитель арендного автомобиля под Uber

Компании требуются водители для арендных автомобилей для работы в такси. Работа на автомобилях под эконом, комфорт и комфорт +. По вашему желанию можем оклеить машину под любую службу города. У всех а...

Минск, Первомайский

автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию

Договорная

автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию

автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию грузовых автомобилей, трактора пунктуальность, ответственность. Требования: знание устройства грузового автомобиля опыт работы по ремонту грузовых а...

Могилев

Договорная

Водитель категории Д

Требуется водитель категории Д на регулярные рейсы по маршруту Пинск-Минск.

Брестская, Пинск

Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша

3 500 р.

Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша

В связи с расширением парка требуются водители на зерновоз и контейнеровоз. Работа Беларусь - ближняя Россия. В выходные чаще всего - дома, т.к. большинство маршрутов проходят через Оршу. Своя ремзона...

Витебская, Орша

Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Водитель категория С, Орша

Договорная

Водитель категория С, Орша

На постоянную работу в Оршу требуется водитель категории С, работа в пределах города. Желательно с опытом работы на самосвале МАЗ. Основное рабочее время работы: 8:00-17:00. Будние дни. Официальное ...

Витебская, Орша

2 000 р.

работа сварщик авто, разборщик, маляр

Нужен сварщик авто, разборщик, маляр

Витебск

водитель категории СЕ
vip

1 500 р.

водитель категории СЕ

Грузоперевозки по РБ

Витебск

2 000 р.

Водитель категории D

Обязанности: - пассажирские перевозки (Могилев - Москва) - регулярные рейсы Требования: - наличие водительских прав категории D - порядочность, вежливость За подробной информацией по телефону!!!

Могилев

Бесплатно

Требуется Водитель кат.С.

Требуется водитель кат.С.только звонить сообщения нечитаю

Витебская, Орша

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Договорная

Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,

Требуется слесарь по ремонту автомобилей (автомеханик). Высокая заработная плата. Работа , вакансия .

Брестская, Пинск

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

Договорная

Требуется моторист на СТО , работа , вакансии

На СТО требуется моторист. Зарплата высокая , хорошие условия работы .

Брестская, Пинск

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

3 000 р.

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

Подключение вашего автомобиля к парку. Возьмём ваш автомобиль в аренду для работы в Яндекс Такси. А так же приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - подработка гибкий график (договор подряда)...

Витебск

Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

1 300 р.

Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси

Компания АДС-БЕЛ на рынке Беларуси с 2019 года. Открыта вакансия “Водитель” в "Яндекс такси". Условия работы: - график работы 2/2 с одной ночной сменой в неделю; - рассматриваем водителей на подработ...

Гомель

3 000 р.

Водитель такси на личном автомобиле

Требуются водители на личном автомобили для работы в Яндекс такси. Низкая комиссия, подключение 15 минут, гарантированные выплаты.

Витебск

Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ

2 000 р.

Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ

Приглашаем на работу на полную занятость водителя трактора-экскаватора АМКОДОР. 20р в час - при полной загрузке зарплата до 4000р в мес Требования :БЕЗ В/П. Опыт работы 3-5 лет и более! Необходимо нал...

Могилевская, Бобруйск

Преподаватель курсов Таможенное оформление

Договорная

Преподаватель курсов Таможенное оформление

В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Таможенное оформление". Обучение индивидуальное, вживую. Дни и время заранее согласовываю...

Брест

Автослесарь (установка автостекла)

2 200 р.

Автослесарь (установка автостекла)

Обучим всем навыкам. Автосервису требуется установщик автостекла. Антикоррозийная обработка авто. Обучим всем навыкам работы. Звоните договоримся.

Брест

Водитель грузового микроавтобуса, кат В
vip

2 000 р.

Водитель грузового микроавтобуса, кат В

Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развоза продукции (краска, шампанское и прочее -не хлеб и молоко) по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко Дейли кат. В. цельномет. 2010г....

Минск, Фрунзенский

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

2 200 р.

Водитель грузового микроавтобуса (рефрижератор)

Транспортной компании на микроавтобус кат. В требуется водитель для развозки молочной продукции по магазинам РБ. Автомобиль Ивеко 2008 г (рефрижератор). Загрузка утренняя (5.30-7.00). Работа 5 дней в ...

Минск, Фрунзенский

Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону

Могилев

Вакансия в другом регионе

Вакансии в других регионах

Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Требуется водитель на грузовой автомобиль оборудованный мультилифтом и гидроманипулятором Зп оговаривается по телефону

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Требуется машинист экскаватора

Могилев

Вакансия в другом регионе
Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

3 000 р.

Водитель лесовоза с манипулятором (кат. ''СЕ'')

Деревообрабатывающему предприятию г. Барановичи требуется Водитель лесовоза (категория "СЕ"). Обязанности: - Перевозка лесоматериалов; - Погрузочно-разгрузочные работы гидроманипулятором; - Контроль ...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуются водители категории Е

160 000 р.

Требуются водители категории Е

В связи с расширением автопарка в г. Рязань (200 км от г. Москва) приглашаем водителей категории Е. Требования: -опыт работы с большегрузами, ответственность; Условия: Оформление по договоренности Вах...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Слесарь механосборочных работ

1 500 р.

Слесарь механосборочных работ

Предприятие по производству, ремонту фургонов и прицеп в связи с расширением деятельности приглашает на работу Слесаря Механосборочных работ. Требования: Опыт более 1 года в ремонте грузовых полуприце...

Минск, Ленинский

Вакансия в другом регионе
Помощник водителя

5 000 р.

Помощник водителя

Кадровый центр Персонал открывает вакансию помощник водителя мусоровоза - Вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - Предоставляется общежитие спецодежда - Официальное трудоустройство н...

Гродненская, Сморгонь

Вакансия в другом регионе
ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

2 600 р.

ВОДИТЕЛЬ- КУРЬЕР категории ''В''

- Опыт работы водителем категории "B" от 3-х лет; - Поддержание техники в технически исправном состоянии; - Положительные отзывы с предыдущего места работы приветствуются; - Ответственность; исполните...

Минск, Первомайский

Вакансия в другом регионе
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее