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Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Гродно
Договорная
Открытки СССР
Гродно
55 р.
Вышитая картина
Гродно
7 р.
Старые вещи - нужные вещи
Гродно
Договорная
Советские пластинки
Гродно
Договорная
Советские монеты
Гродно
70 р.
Пособия для изучения биологии, зоологии
Гродно
45 р.
Дед Мороз ссср раритет
Гродно
5 р.
Погремушка ссср Грибок
Гродно
20 р.
Часы настольные
Гродно
30 р.
Венские стулья, Чехия.
Гродно
Договорная
Банкнота
Гродно
30 р.
Кофейный сервиз
Гродно
8 р.
оправа ау
Гродно
25 р.
Скатерть Хлопковая 100*103 см
Гродно
20 р.
Скатерть Винтажная Хлопковая
Гродно
54 р.
Кукла ссср. Рост 45см
Гродно
1 р.
Посуда из СССР
Гродно
Договорная
Фишки А4
Гродно
10 р.
Машинка для стрижки волос СССР
Гродно
25 р.
Очки ГОСТ 1961г.
Гродно
3 р.
Монетница СССР
Гродно
Договорная
Билет
Гродно
20 р.
Ручная мельница (кофемолка)
Гродно
20 р.
Скатерть Винтажная 80*81
Гродно
23 р.
Скатерть Винтажная 80*77
Гродно
25 р.
Топор багор
Гродно
50 р.
Настенные часы
Гродно
5 р.
Метр СССР
Гродно
Договорная
кукла монстр хай
Гродно
Бесплатно
Маленький дорожный будильник из ГДР
Гродно
55 р.
Вешалки сов.пр-ва.
Гродно
20 р.
Скатерть Хлопковая Белая 80*80
Гродно
20 р.
Скатерть Винтажная 79*85
Гродно
75 р.
Ультразвуковая для мойки мелочевки
Гродно
Договорная
Ватная игрушка
Гродно
15 р.
Крестик нательный 2 шт. Серебро. Цена за один.
Гродно
20 р.
Подсвечник
Гродно
5 р.
Открытки
Гродно
5 р.
Чеканка ссср
Гродно
37 р.
ДОРОЖНЫЙ УТЮГ, СССР, 1967
Гродно
85 р.
Флаг ГДР
Гродно
45 р.
ПАННО, СССР, ШЕЛКОГРАФИЯ
Гродно
25 р.
Шапка - ушанка военная
Гродно