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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Гродно

Открытки СССР

Договорная

Открытки СССР

Гродно

Вышитая картина

55 р.

Вышитая картина

Гродно

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Старые вещи - нужные вещи

7 р.

Старые вещи - нужные вещи

Гродно

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Советские пластинки

Договорная

Советские пластинки

Гродно

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Советские монеты

Договорная

Советские монеты

Гродно

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Пособия для изучения биологии, зоологии

70 р.

Пособия для изучения биологии, зоологии

Гродно

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Дед Мороз ссср раритет

45 р.

Дед Мороз ссср раритет

Гродно

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5 р.

Погремушка ссср Грибок

Гродно

Часы настольные

20 р.

Часы настольные

Гродно

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Венские стулья, Чехия.

30 р.

Венские стулья, Чехия.

Гродно

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Банкнота

Договорная

Банкнота

Гродно

Кофейный сервиз

30 р.

Кофейный сервиз

Гродно

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оправа ау

8 р.

оправа ау

Гродно

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Скатерть Хлопковая 100*103 см

25 р.

Скатерть Хлопковая 100*103 см

Гродно

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Скатерть Винтажная Хлопковая

20 р.

Скатерть Винтажная Хлопковая

Гродно

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Кукла ссср. Рост 45см

54 р.

Кукла ссср. Рост 45см

Гродно

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Посуда из СССР

1 р.

Посуда из СССР

Гродно

Фишки А4

Договорная

Фишки А4

Гродно

Машинка для стрижки волос СССР

10 р.

Машинка для стрижки волос СССР

Гродно

Очки ГОСТ 1961г.

25 р.

Очки ГОСТ 1961г.

Гродно

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Монетница СССР

3 р.

Монетница СССР

Гродно

Билет

Договорная

Билет

Гродно

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Ручная мельница (кофемолка)

20 р.

Ручная мельница (кофемолка)

Гродно

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Скатерть Винтажная 80*81

20 р.

Скатерть Винтажная 80*81

Гродно

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Скатерть Винтажная 80*77

23 р.

Скатерть Винтажная 80*77

Гродно

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Топор багор

25 р.

Топор багор

Гродно

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Настенные часы

50 р.

Настенные часы

Гродно

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Метр СССР

5 р.

Метр СССР

Гродно

кукла монстр хай

Договорная

кукла монстр хай

Гродно

Маленький дорожный будильник из ГДР

Бесплатно

Маленький дорожный будильник из ГДР

Гродно

Вешалки сов.пр-ва.

55 р.

Вешалки сов.пр-ва.

Гродно

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Скатерть Хлопковая Белая 80*80

20 р.

Скатерть Хлопковая Белая 80*80

Гродно

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Скатерть Винтажная 79*85

20 р.

Скатерть Винтажная 79*85

Гродно

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Ультразвуковая для мойки мелочевки

75 р.

Ультразвуковая для мойки мелочевки

Гродно

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Ватная игрушка

Договорная

Ватная игрушка

Гродно

Крестик нательный 2 шт. Серебро. Цена за один.

15 р.

Крестик нательный 2 шт. Серебро. Цена за один.

Гродно

Подсвечник

20 р.

Подсвечник

Гродно

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Открытки

5 р.

Открытки

Гродно

Чеканка ссср

5 р.

Чеканка ссср

Гродно

ДОРОЖНЫЙ УТЮГ, СССР, 1967

37 р.

ДОРОЖНЫЙ УТЮГ, СССР, 1967

Гродно

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Флаг ГДР

85 р.

Флаг ГДР

Гродно

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ПАННО, СССР, ШЕЛКОГРАФИЯ

45 р.

ПАННО, СССР, ШЕЛКОГРАФИЯ

Гродно

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Шапка - ушанка военная

25 р.

Шапка - ушанка военная

Гродно

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