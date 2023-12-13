Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Гродно
500 р.
Шкатулка из натурального малахита
Гродно
20 р.
рыбка стекло
Гродно
12 р.
утюг ретро
Гродно
95 р.
Картина. Офорт. Экслибрис.
Гродно
80 р.
Картина. Офорт. Экслибрис.
Гродно
Договорная
Часы ходики
Гродно
Договорная
Ватная ёлочная игрушка
Гродно
32 р.
Коллекционная монета ''100 лет беларусбанк''
Гродно
20 р.
Корпус машинки
Гродно
45 р.
Летний таможенный костюм новый.
Гродно
Договорная
Повесть ''Девчата'' 1965 год
Гродно
25 р.
Винтажные чайные пары
Гродно
20 р.
Орден магнит
Гродно
30 р.
15 Царских монет,цена за лот
Гродно
10 р.
Продам монеты СССР лотом. 8 шт
Гродно
Договорная
Продам коллекцию минералов
Гродно
109 р.
Популярная белорусская серебряная монета 2005 года
Гродно
Договорная
Изделия сов.пр-ва.
Гродно
31 р.
Ёмкости из стекла.
Гродно
Договорная
Марки ссср
Гродно
1 р.
Почтовые карточки,открытки и др.
Гродно
12 р.
Ремни из СССР
Гродно
24 р.
Европа , Африка. 41 шт.
Гродно
25 р.
Антиквариат
Гродно
20 р.
Винтажные броши.
Гродно
30 р.
Винтажные броши
Гродно
38 р.
Советская серебряная монета полтинник 1924 года.
Гродно
103 р.
Популярная белорусская серебряная монета 2006 года
Гродно
80 р.
Винтажное покрывало из 60-х
Гродно
60 р.
Винтажные посеребренные чайник, сливочник, щётка д
Гродно
30 р.
Очень винтажные и одна антикварная броши из Испани
Гродно
25 р.
Ручка перьевая HERO 332, Китай.
Гродно
30 р.
Глобус статуэтка
Гродно
30 р.
Винтажные испанские клипсы из латуни
Гродно
100 р.
Сервис из керамики
Гродно
Договорная
Ваза керамическая
Гродно
30 р.
Кувшин керамический
Гродно
30 р.
Кувшин керамический
Гродно
30 р.
Кувшин керамический
Гродно
195 р.
Коллекция открыток ''Актеры кино ''.
Гродно
39 р.
Советская серебряная монета полтинник 1925 года.
Гродно
100 р.
Подсвечник-каруселька и термометр ГДР
Гродно
800 р.
Монета рубль крайне редкого 1895 года
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский