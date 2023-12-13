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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Гродно

500 р.

Шкатулка из натурального малахита

Гродно

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рыбка стекло

20 р.

рыбка стекло

Гродно

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утюг ретро

12 р.

утюг ретро

Гродно

Картина. Офорт. Экслибрис.

95 р.

Картина. Офорт. Экслибрис.

Гродно

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Картина. Офорт. Экслибрис.

80 р.

Картина. Офорт. Экслибрис.

Гродно

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Часы ходики

Договорная

Часы ходики

Гродно

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Ватная ёлочная игрушка

Договорная

Ватная ёлочная игрушка

Гродно

Коллекционная монета ''100 лет беларусбанк''

32 р.

Коллекционная монета ''100 лет беларусбанк''

Гродно

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Корпус машинки

20 р.

Корпус машинки

Гродно

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Летний таможенный костюм новый.

45 р.

Летний таможенный костюм новый.

Гродно

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Повесть ''Девчата'' 1965 год

Договорная

Повесть ''Девчата'' 1965 год

Гродно

Винтажные чайные пары

25 р.

Винтажные чайные пары

Гродно

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Орден магнит

20 р.

Орден магнит

Гродно

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15 Царских монет,цена за лот

30 р.

15 Царских монет,цена за лот

Гродно

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Продам монеты СССР лотом. 8 шт

10 р.

Продам монеты СССР лотом. 8 шт

Гродно

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Продам коллекцию минералов

Договорная

Продам коллекцию минералов

Гродно

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Популярная белорусская серебряная монета 2005 года

109 р.

Популярная белорусская серебряная монета 2005 года

Гродно

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Изделия сов.пр-ва.

Договорная

Изделия сов.пр-ва.

Гродно

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Ёмкости из стекла.

31 р.

Ёмкости из стекла.

Гродно

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Марки ссср

Договорная

Марки ссср

Гродно

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Почтовые карточки,открытки и др.

1 р.

Почтовые карточки,открытки и др.

Гродно

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Ремни из СССР

12 р.

Ремни из СССР

Гродно

Европа , Африка. 41 шт.

24 р.

Европа , Африка. 41 шт.

Гродно

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Антиквариат

25 р.

Антиквариат

Гродно

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Винтажные броши.

20 р.

Винтажные броши.

Гродно

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Винтажные броши

30 р.

Винтажные броши

Гродно

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Советская серебряная монета полтинник 1924 года.

38 р.

Советская серебряная монета полтинник 1924 года.

Гродно

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Популярная белорусская серебряная монета 2006 года

103 р.

Популярная белорусская серебряная монета 2006 года

Гродно

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Винтажное покрывало из 60-х

80 р.

Винтажное покрывало из 60-х

Гродно

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Винтажные посеребренные чайник, сливочник, щётка д

60 р.

Винтажные посеребренные чайник, сливочник, щётка д

Гродно

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Очень винтажные и одна антикварная броши из Испани

30 р.

Очень винтажные и одна антикварная броши из Испани

Гродно

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Ручка перьевая HERO 332, Китай.

25 р.

Ручка перьевая HERO 332, Китай.

Гродно

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Глобус статуэтка

30 р.

Глобус статуэтка

Гродно

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Винтажные испанские клипсы из латуни

30 р.

Винтажные испанские клипсы из латуни

Гродно

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Сервис из керамики

100 р.

Сервис из керамики

Гродно

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Ваза керамическая

Договорная

Ваза керамическая

Гродно

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Кувшин керамический

30 р.

Кувшин керамический

Гродно

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Кувшин керамический

30 р.

Кувшин керамический

Гродно

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Кувшин керамический

30 р.

Кувшин керамический

Гродно

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Коллекция открыток ''Актеры кино ''.

195 р.

Коллекция открыток ''Актеры кино ''.

Гродно

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Советская серебряная монета полтинник 1925 года.

39 р.

Советская серебряная монета полтинник 1925 года.

Гродно

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Подсвечник-каруселька и термометр ГДР

100 р.

Подсвечник-каруселька и термометр ГДР

Гродно

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Монета рубль крайне редкого 1895 года

800 р.

Монета рубль крайне редкого 1895 года

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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