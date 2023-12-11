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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Гродно

Рамки для фото.

10 р.

Рамки для фото.

Гродно

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Дама и кавалер. Бронь.

150 р.

Дама и кавалер. Бронь.

Гродно

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Тарелки декоративные

8 р.

Тарелки декоративные

Гродно

Ваза Индия латунь 1970-е

50 р.

Ваза Индия латунь 1970-е

Гродно

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Магнит ручной работы

3.30 р.

Магнит ручной работы

Гродно

Икона вышита бисером

150 р.

Икона вышита бисером

Гродно

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Миниатюры из янтаря

Договорная

Миниатюры из янтаря

Гродно

Панно, картина выжигание на коже.

130 р.

Панно, картина выжигание на коже.

Гродно

Палитра фанерная П.Пикассо

90 р.

Палитра фанерная П.Пикассо

Гродно

Винил для декора или в подарок

90 р.

Винил для декора или в подарок

Гродно

Фарфоровая салфетница и зубочиска

50 р.

Фарфоровая салфетница и зубочиска

Гродно

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Гипсовый медальон

20 р.

Гипсовый медальон

Гродно

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Гипсовый медальон - Советский период

20 р.

Гипсовый медальон - Советский период

Гродно

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Котлическая книга

50 р.

Котлическая книга

Гродно

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Набор живопись

4 р.

Набор живопись

Гродно

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барельеф иисус христос

15 р.

барельеф иисус христос

Гродно

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Барельеф Иисус Христос

40 р.

Барельеф Иисус Христос

Гродно

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Головы касуль.

Договорная

Головы касуль.

Гродно

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Шахматы

350 р.

Шахматы

Гродно

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Картина папирус 2*1 метр

150 р.

Картина папирус 2*1 метр

Гродно

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ВАЗА КОРЗИНКА, НЕМАН, СССР,ВИНТАЖ

65 р.

ВАЗА КОРЗИНКА, НЕМАН, СССР,ВИНТАЖ

Гродно

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Картина

40 р.

Картина

Гродно

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Чайничек из Индии, прошлый век .

Договорная

Чайничек из Индии, прошлый век .

Гродно

Две монеты

10 р.

Две монеты

Гродно

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Фарфоровые жеребёнок и белка родом из ГДР

Договорная

Фарфоровые жеребёнок и белка родом из ГДР

Гродно

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Ватная ёлочная игрушка Малыш с сосулькой

60 р.

Ватная ёлочная игрушка Малыш с сосулькой

Гродно

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Монета

28 р.

Монета

Гродно

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Фигурка лошади из хрусталя. Франция.

55 р.

Фигурка лошади из хрусталя. Франция.

Гродно

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Бокал маленький

14 р.

Бокал маленький

Гродно

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Картина

20 р.

Картина

Гродно

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Икона

55 р.

Икона

Гродно

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Статуэтка

30 р.

Статуэтка

Гродно

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Фарфоровая статуэтка Девочка с санками.

140 р.

Фарфоровая статуэтка Девочка с санками.

Гродно

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Фарфоровая фигурка

80 р.

Фарфоровая фигурка

Гродно

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Чеканка. Советский период

12 р.

Чеканка. Советский период

Гродно

графин стеклянный ГДР

20 р.

графин стеклянный ГДР

Гродно

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Большая ракушка черного цвета

15 р.

Большая ракушка черного цвета

Гродно

Свеча ГДР

50 р.

Свеча ГДР

Гродно

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