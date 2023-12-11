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Предметы искусства в Гродно
10 р.
Рамки для фото.
Гродно
150 р.
Дама и кавалер. Бронь.
Гродно
8 р.
Тарелки декоративные
Гродно
50 р.
Ваза Индия латунь 1970-е
Гродно
3.30 р.
Магнит ручной работы
Гродно
150 р.
Икона вышита бисером
Гродно
Договорная
Миниатюры из янтаря
Гродно
130 р.
Панно, картина выжигание на коже.
Гродно
90 р.
Палитра фанерная П.Пикассо
Гродно
90 р.
Винил для декора или в подарок
Гродно
50 р.
Фарфоровая салфетница и зубочиска
Гродно
20 р.
Гипсовый медальон
Гродно
20 р.
Гипсовый медальон - Советский период
Гродно
50 р.
Котлическая книга
Гродно
4 р.
Набор живопись
Гродно
15 р.
барельеф иисус христос
Гродно
40 р.
Барельеф Иисус Христос
Гродно
Договорная
Головы касуль.
Гродно
350 р.
Шахматы
Гродно
150 р.
Картина папирус 2*1 метр
Гродно
65 р.
ВАЗА КОРЗИНКА, НЕМАН, СССР,ВИНТАЖ
Гродно
40 р.
Картина
Гродно
Договорная
Чайничек из Индии, прошлый век .
Гродно
10 р.
Две монеты
Гродно
Договорная
Фарфоровые жеребёнок и белка родом из ГДР
Гродно
60 р.
Ватная ёлочная игрушка Малыш с сосулькой
Гродно
28 р.
Монета
Гродно
55 р.
Фигурка лошади из хрусталя. Франция.
Гродно
14 р.
Бокал маленький
Гродно
20 р.
Картина
Гродно
55 р.
Икона
Гродно
30 р.
Статуэтка
Гродно
140 р.
Фарфоровая статуэтка Девочка с санками.
Гродно
80 р.
Фарфоровая фигурка
Гродно
12 р.
Чеканка. Советский период
Гродно
20 р.
графин стеклянный ГДР
Гродно
15 р.
Большая ракушка черного цвета
Гродно
50 р.
Свеча ГДР
Гродно