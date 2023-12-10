Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Гродно
200 р.
Ортез
Гродно
7 р.
Бандаж, суппорт, наколенник
Гродно
180 р.
Ортез Шарнирный Oppo
Гродно
45 р.
Ортез голеностопный
Гродно
120 р.
Голеностопный ортез
Гродно
25 р.
Ортез на руку
Гродно
50 р.
тазобедренный ортез
Гродно
50 р.
Отводящая подушка (абдукционная)
Гродно
70 р.
Детские ортезы голеностопа
Гродно
50 р.
Ортез на коленный сустав колено 2438 L
Гродно
90 р.
Ортез локтевой
Гродно
35 р.
Ортез ( бандаж) для коленного сустава XXL
Гродно
80 р.
Ортез ORLETT WRS-202 лучезапястный р. XL
Гродно
35 р.
Ортез на колено
Гродно
170 р.
Ортез коленный
Гродно
Договорная
Медицинское изделие
Гродно
25 р.
Фиксатор колена подростковый
Гродно
85 р.
Шарнирный ортез коленный с регулировкой
Гродно
50 р.
Брейсы
Гродно
90 р.
Ортез фиксатор на голеностопный сустав.
Могилев
60 р.
Ортез новый.Для колена с регулировкой жёсткости.
Могилев
160 р.
Шина для нижней конечности
Витебск
200 р.
Ортез на голеностопный сустав ORLETT
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
22 р.
Носочки компрессионные от косточки на ноге Valgus Socks (с гелевой вставкой)
Минск, Центральный
20 р.
Ортез
Минская, Смолевичи
40 р.
Ортез
Минская, Смолевичи
35 р.
Ортез для фиксации 2-4палец руки ORTEX
Минск, Ленинский
180 р.
Ортез на голеностопный сустав
Минск, Первомайский
85 р.
Ортез
Брест
100 р.
Ортез на голеностопный сустав и стопу
Минск, Первомайский
10 р.
Шина фрейка
Минск, Октябрьский
15 р.
ПРОКАТ - Ортез на голеностопный сустав
Минск, Центральный
25 р.
ПРОКАТ - Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)
Минск, Центральный
22 р.
ПРОКАТ - Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )
Минск, Центральный
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
10 р.
Ортез для коленного сустава
Могилевская, Чериков
100 р.
Наколенник Optio размер M
Минск, Центральный
150 р.
Ортез Antar высокий. Размер м 41-44.
Витебская, Орша
Онлайн-заказ
7 р.
Разделитель для пальцев ног
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16 р.
Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. Ортез для коррекции большого пальца стопы
Минск, Центральный
Договорная
ANTAR AT53001 ОРТЕЗ КОЛЕННЫЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЁМО
Витебск
Онлайн-заказ
21 р.
Акулий жир и Лавр благородный крем (шишка стоп) 75мл
Минск, Центральный
60 р.
Тутор на коленный сустав
Минская, Березино
Онлайн-заказ
9.90 р.
Корректор-полустелька для пальцев стопы ''Ровные пальчики''
Минск, Центральный
20 р.
Бандаж голеностопа #1
Минск, Заводской
200 р.
Ортез
Брест
40 р.
Ортез (повязка) Дезо
Минск, Октябрьский
140 р.
Коленный ортез Orlett KS-601
Минск, Октябрьский
150 р.
Ортез на тазобедренный сустав Orlett
Брест
45 р.
Польша, Новый бандаж, ортез
Витебск
150 р.
Ортез ORLETT
Минск, Московский
Бесплатно
Ортез
Минск, Московский
Онлайн-заказ
22 р.
Ночная вальгусная шина-корректор Goodnight Bunion
Минск, Центральный
5 р.
Корсет для ребенка при ограниченном разведении ног
Могилев
280 р.
ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБЪЕМА
Минская, Борисов
Онлайн-заказ
12 р.
Силиконовый фиксатор от косточки на ноге Valgus Pro (2 шт. в блистерной упаковке)
Минск, Центральный
1 000 р.
Ottobock 28L20 Отводящий бедренный ортез
Могилев
150 р.
Ортез/Тутор жесткий на коленный сустав
Минск, Заводской
230 р.
Ортез коленный
Брест
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный